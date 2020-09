A kabriózás az az autós műfaj, amit sokan legalább egy időre kipróbálnának. Nem feltétlen mindig praktikus egy nyitott tetős kocsi és viszonylag limitált az időszak is, amikor se túl hideg, se túl meleg nincs a kabriózáshoz. Viszont sokféle új élménnyel gazdagodhatunk egy kabrió kapcsán. Alapvetően a többség szimpatizál a műfajjal, igaz olyan is történt korábban, hogy valaki használt papírzsepit dobott a busz ablakából a nyitott tetős autóba.

Képgaléria © D.P.

Lassan lecseng a 2016-ban bemutatott Mini harmadik generációjának életciklusa, érdemes megjegyezni, hogy ez idő alatt is mekkora változások történtek a Mini életében. Az angol márka is az elektromos autózásban látja a jövőjét, így már elektromos Minivel is lehet száguldozni, amely ráadásul elég jól is sikerült, és általánosan pozitív visszhangokat váltott ki. Ám ha a nálunk járt autóra koncentrálunk, azt sem árt tudni, hogy épp a napokban jelent meg a világsajtóban az a hír, miszerint a Mininél búcsúzhatnak a kabrió modellektől. A Mini Cooper S kabiró alapján igazán sajnálnánk ezt.

A modell még semmiben sem az új világ, kezdve mindjárt onnan, hogy nem elektromos, hanem egy rotyogós, 2.0 literes benzinessel felszerelt Cooper S verzió. Ráadásul egy egyedi megjelenésű kabrió. Az elnevezéssel alapvetően a kissé hivalkodó és sportos külsőt fejezik ki, de ez ebben ez esetben kifejezetten komplett és gusztusos stíluscsomagot kínál a Mini. A Deep Laguna metál fényezés, a motorháztetőn végigfutó, antracit színű kontrasztos versenycsíkok és a citromsárga varrások az egyébként türkizkék belsőn nagyon látványos az összhatást adnak. Egyediek a Scissor Spoke 17 colos alumínium kerekek is.

© D.P.

A jelenlegi generáció legmarkánsabb formai jegyei egyébként itt is nagyon hangsúlyosak, mint például az Union Jack zászló mintázatú hátsó lámpatest. Merész ötlet volt ez is annak idején, a hajdani világhódító zászlaját egy globális termék ennyire feltűnő, világító „emblémájává” tenni. De a Mini esetében még ez is megbocsátható, aki nem szereti a briteket, az úgysem fog ilyen autót venni.

A tetőtextilt 18 másodperc alatt dobja le magáról a Cooper S Sidewalk, és ez megteszi akár menet közben, 30 km/h-s sebesség mellett is. Igaz, a 215 literes csomagtér méretével még mindig csak egy korai Suzuki Swiftével versenyezhet, sőt, nyitott tetőnél alig 160 literre korlátozódik a tér. Ugyanakkor van legalább egy másik tipikusan brit csemegéje ennek a résznek: a lefelé nyíló csomagtérfedél akár piknik ülésként is használható - igaz csak 80 kilogrammos testsúlyig.

© D.P.

Az utastér nagyjából ugyanaz, mint a keménytetős változatoké, középen a méretes, 8,8 colos varázstükörrel, a navigációs és a szórakoztatóelektronikai egységek kijelzőjével, és nem újdonság már, sem az, hogy a kormányoszlop mögé költözött a sebesség- és fordulatszámmérő, sem pedig az egyes funkciók billenőkapcsolós dizájna.

A 1998 köbcentis motor harapós, és gázelvételre a rendszer jókorákat vissza is durrog sport módban. Nyitott tetővel már kicsit nagyobb tempónál is erős a menetszél, ami igen hamar jelentkezhet, ugyanis 7 másodperc alatt megvan a 100 km/h nulláról. Kétségkívül jól megy a Cooper S kabrió, és ha komolyan odalépünk, akkor csavargatja a kezünkben a kormányt a motor 280 Nm-es forgatónyomtéka, amit az első kerekeken keresztül próbál levinni az útra.

A hétfokozatú, duplakuplungos Steptronic automataváltón a kormány mögötti váltófülekkel is lehet dobálni a fokozatokat, így a sokat emlegetett gokartos karakter a nyitott tetővel együtt igazán extrán jelenik meg. Azt is érezni azonban, hogy amíg jó a nagyon merev a karosszéria és a rövid a tengelytáv, ezek és a nagy kerékméret miatt, ha nem tükörsima az aszfalt, kocognak a fogaink.

Képgaléria © D.P.

Jópofa extra az „Always Open Timer”, ami a nyitott tetővel töltött időt hivatott mérni. Ráadásul a klíma/fütés napfényérzékeny, legalábbis abban az értelemben, hogy magától bekapcsol, ha felhőzetet érzékel felettünk. Ennél azért jóval prózaibb extra a kulcsnélküli bejutás és a LED-es nappali, hátsó, köd-, kanyar- és menetfények opciója.

A Sidewalk Edition alapvetően egy 1,5 milliós egyedi csomagot jelent a normál Cooper S változathoz képest. Ennek nyomán egy 11,05 millió forintos autót kapunk. Minőséginek és egyedinek ható autót, amelynek eladásait mindig a helyi értékén kell kezelni. Az a pár tucatnyi vásárló, aki nálunk ebben a kategóriában gondolkodik, maradéktalanul megkaphatja, amit egy ilyen kis feltűnő kabriótól várhat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.