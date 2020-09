Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee","c_author":"Arató László","category":"gazdasag","description":"Szerdán teszi közzé az Európai Bizottság a jogállamiság tagállami helyzetéről szóló első jelentését, a kormány ez elé is lőhetett a testület alelnöke elleni kirohanással.","shortLead":"Szerdán teszi közzé az Európai Bizottság a jogállamiság tagállami helyzetéről szóló első jelentését, a kormány ez elé...","id":"20200929_orban_jourova_jogallamisag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a24039-9f9c-4465-999a-78dd83b04427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_orban_jourova_jogallamisag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:25","title":"Hiába Orbán kirohanása, Von der Leyen megbízik a kormány által bírált EU-biztosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya, hogy mellette, egymás nyakában ugrálva nézzék végig a meccset.","shortLead":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya...","id":"20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bad50a-15f2-4bbf-b440-36acee93f814","keywords":null,"link":"/sport/20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:30","title":"Az UEFA-tól kértek engedélyt a fradisták, hogy a stadionon kívülről szurkolhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beruházás negyede magyar állami támogatásból származik, a gyárban ezer embert alkalmaznak majd, a termelés jövőre indul.","shortLead":"A beruházás negyede magyar állami támogatásból származik, a gyárban ezer embert alkalmaznak majd, a termelés jövőre...","id":"20200929_Lenovo_Ullo_gyar_beruhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98486ac-f5f1-4b14-9597-eaafd60fbd89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_Lenovo_Ullo_gyar_beruhazas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:17","title":"Nyolcmilliárdért épít gyárat a Lenovo Üllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le. Lakner László 18 művére csapott le. ","shortLead":"A Kia Riótól a Suzuki Vitarán és a Ford Mondeón át a Mercedes S-osztályig nézték meg tizenhat kategóriában, mennyiért...","id":"20200929_uj_autok_atlagara_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d9f5fa-3b7b-4356-ab0b-aa75c650837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985af04c-ed92-4f16-9615-d278d2f706eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_uj_autok_atlagara_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:55","title":"Itt a lista a magyarországi új autók átlagáraival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd1e45a-03e6-4a14-9538-e07dcca2c806","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pásztorok bevonásával végzett vizsgálatból kiderült, hogy a szarvasmarhák száznál is több növényfajt ismernek fel és mindegyikhez más módon viszonyulnak a legelőn – tájékoztatott az Ökológiai Kutatóközpont.","shortLead":"A pásztorok bevonásával végzett vizsgálatból kiderült, hogy a szarvasmarhák száznál is több növényfajt ismernek fel és...","id":"20200928_szarvasmarhak_novenyfelismero_kepessege_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd1e45a-03e6-4a14-9538-e07dcca2c806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb844f3c-07e1-42f5-8030-76f668209e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_szarvasmarhak_novenyfelismero_kepessege_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:03","title":"33 ezerszer figyelték meg, hogy fűbe harap a marha – megfejtették az ízlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03c0290-0da3-4fb0-b8ac-1294aba2bf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomozást, a közelben működő lőszergyár belső vizsgálatot indított.



","id":"20200928_babakocsi_lovedek_egerszolat_loszergyar_rendorseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03c0290-0da3-4fb0-b8ac-1294aba2bf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3468844-b77c-458d-bc7e-d6e36aad079b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_babakocsi_lovedek_egerszolat_loszergyar_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:44","title":"Babakocsit talált el egy lövedék Egerszólátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6763e-f6dd-4f10-9b16-331faead640b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Előbb politikai elemzők, majd a hat ellenzéki párt képviselői beszélték át, mennyire lehet csodafegyver az előválasztás, szükség van-e erre minden körzetben, mi legyen a civil jelöltekkel és mit kell ígérni a választóknak azonkívül, hogy leváltanák Orbán Viktort. ","shortLead":"Előbb politikai elemzők, majd a hat ellenzéki párt képviselői beszélték át, mennyire lehet csodafegyver...","id":"20200929_ellenzeki_osszefogas_elovalasztas_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6763e-f6dd-4f10-9b16-331faead640b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54793b5d-39b2-4260-af29-3b89ddab9f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_ellenzeki_osszefogas_elovalasztas_vita","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:40","title":"Mi lesz, ha a Fidesz meghekkeli az előválasztást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]