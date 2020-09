Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","shortLead":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","id":"20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a41dd74-c04d-4b66-9da8-582a39f1fd69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:25","title":"Ford Evos néven crossoverként születik újjá a Mondeo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"43 másik ország vezető diplomatája megtette ezt, köztük az amerikai, a brit, a német és a francia, valamint az Orbán-kormánnyal kiemelten jó viszonyban lévő szlovén, cseh és izraeli kabinet helyi misszióvezetője is.","shortLead":"43 másik ország vezető diplomatája megtette ezt, köztük az amerikai, a brit, a német és a francia, valamint...","id":"20200928_magyar_diplomaciai_varsoi_nagykovet_szexualis_kisebbsegek_kiallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a5592b-e94f-4066-8762-0380e79e5c93","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_magyar_diplomaciai_varsoi_nagykovet_szexualis_kisebbsegek_kiallas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 12:57","title":"Egyedül maradt a varsói magyar nagykövet, amikor nem állt ki a szexuális kisebbségek védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbafülke alatt dugta át a mobilját a férfi, hogy felvételt készítsen egy ruhát próbáló nőről.","shortLead":"A próbafülke alatt dugta át a mobilját a férfi, hogy felvételt készítsen egy ruhát próbáló nőről.","id":"20200928_tatabanya_kukkolo_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3de678-5673-462d-b22c-37ce3bdcb4ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_tatabanya_kukkolo_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:04","title":"Vádat emeltek egy tatabányai mobilos kukkoló ellen, aki próbafülkénél filmezte áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg a madarakat hallgatta a kertjében.","shortLead":"Főleg a madarakat hallgatta a kertjében.","id":"20200928_David_Attenborough_karantenprogramjat_mi_is_megirigyelhetjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1ff4c7-e347-4e49-b2c3-a3d8ffb9e264","keywords":null,"link":"/elet/20200928_David_Attenborough_karantenprogramjat_mi_is_megirigyelhetjuk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:53","title":"David Attenborough karanténprogramját mi is megirigyelhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kucsák Lászlót 15 éve nevezte ki Orbán Viktor a választókerület élére.","shortLead":"Kucsák Lászlót 15 éve nevezte ki Orbán Viktor a választókerület élére.","id":"20200928_fidesz_kucsak_laszlo_lemondott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea65e9b6-63ba-47f2-a533-69545d7ce1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_fidesz_kucsak_laszlo_lemondott","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:49","title":"Lemondott a Fidesz egyik választókerületi elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A turizmus leállt, a hitelmoratóriumnak pedig év végén részben vége, ezért sok hitelből, befektetési célból vásárolt lakást próbálhatnak elsózni a tulajdonosaik.\r

","shortLead":"A turizmus leállt, a hitelmoratóriumnak pedig év végén részben vége, ezért sok hitelből, befektetési célból vásárolt...","id":"20200929_lakas_ingatlanpiac_eladas_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a40448f-0161-4ed6-a6e0-c9f46712485e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_lakas_ingatlanpiac_eladas_ingatlan","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:53","title":"Több ezer lakás kerülhet hamarosan eladósorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3a4340-61c0-4b1b-9362-f4e9600ffe95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Microsoft Flight Simulator különféle verziót egymás mellé tesszük (mint az az alábbi videóban is látható) időutazásszerű élményben lehet részünk. Kevés olyan játék van ugyanis, amely ennyire látványosan mutatná be a PC-s grafika fejlődését.","shortLead":"Ha a Microsoft Flight Simulator különféle verziót egymás mellé tesszük (mint az az alábbi videóban is látható...","id":"20200928_microsoft_azure_flight_simulator_pc_s_jatekok_fejlodese_repulos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3a4340-61c0-4b1b-9362-f4e9600ffe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53f27e9-9e12-4f9c-bd63-6648a53756a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_azure_flight_simulator_pc_s_jatekok_fejlodese_repulos_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:03","title":"38 év PC-történelem egyetlen videón: honnan hova jutott a kultjáték Flight Simulator?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar könyvkiadók közleményükben azt írják, egy könyv megsemmisítése „közösségvállalás a náci könyvégetők és a kommunista könyvzúzdák örökségével.”","shortLead":"A magyar könyvkiadók közleményükben azt írják, egy könyv megsemmisítése „közösségvállalás a náci könyvégetők és...","id":"20200928_A_konyvkiadok_Duro_Doranak_El_a_kezekkel_a_konyvektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4931a5-1742-4b7b-a306-9ba2d3b0bd9c","keywords":null,"link":"/elet/20200928_A_konyvkiadok_Duro_Doranak_El_a_kezekkel_a_konyvektol","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:26","title":"A könyvkiadók Dúró Dórának: El a kezekkel a könyvektől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]