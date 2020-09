Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84eb8e87-e30e-4188-9c07-d59c55d10305","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért a műegyetemi fejlesztésű zsebműhold Föld körüli pályán végzett missziója: a SMOG-P a sűrűbb légkörbe érkezve szeptember 28-án megsemmisült – közölte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME).","shortLead":"Véget ért a műegyetemi fejlesztésű zsebműhold Föld körüli pályán végzett missziója: a SMOG-P a sűrűbb légkörbe érkezve...","id":"20200929_bme_smog_p_mission_completed_elektroszmog_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84eb8e87-e30e-4188-9c07-d59c55d10305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a11196-89db-46d3-9cfd-140e28b8357b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_bme_smog_p_mission_completed_elektroszmog_terkep","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:25","title":"Teljesítette küldetését, majd elégett a budapesti zsebműhold – egy térképet küldött haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német elnökség nagyjából keresztbe tesz a Bizottság elképzelésének, hogy ti. ne kaphassanak uniós pénzt azok az országok, amelyek megsértik a jogállamot – így értékeli Berlin javaslatát a Spiegel.","shortLead":"A német elnökség nagyjából keresztbe tesz a Bizottság elképzelésének, hogy ti. ne kaphassanak uniós pénzt azok...","id":"20200930_Spiegel_Sikeres_Orban_politikaja_a_demokracia_leepitesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243d1d09-0350-4911-a006-05d369dcd493","keywords":null,"link":"/360/20200930_Spiegel_Sikeres_Orban_politikaja_a_demokracia_leepitesere","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:32","title":"Spiegel: Sikeres Orbán politikája a demokrácia leépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von der Leyenhez fordult.","shortLead":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von...","id":"20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d84176-bfff-47d8-9bf6-d869c2a62ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:56","title":"Orbán az Európai Bizottság alelnökének távozását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. ","shortLead":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási...","id":"20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df94e891-206c-478d-bba2-a8ac6aae5f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:45","title":"Fokozatosan csökken a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e550551-7f9b-4d43-8ef3-98b8dde21cad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most először hivatalosan is támogat egy elnökjelöltet.","shortLead":"Most először hivatalosan is támogat egy elnökjelöltet.","id":"20200928_Dwayne_Johnson_politizalni_kezdett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e550551-7f9b-4d43-8ef3-98b8dde21cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd30b5-f80e-49f8-92fe-0e26daebba3c","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Dwayne_Johnson_politizalni_kezdett","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:25","title":"Dwayne Johnson politizálni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Augusztusban javultak a munkaerőpiaci adatok, ahogy a gazdaság elkezdett kimászni a járvány első hulláma okozta gödörből. Azonban a második hullám miatt ősszel, sőt 2021 elején várhatóan nőni fog a munkanélküliség.\r

","shortLead":"Augusztusban javultak a munkaerőpiaci adatok, ahogy a gazdaság elkezdett kimászni a járvány első hulláma okozta...","id":"20200929_Vihar_elotti_csend_a_munkanelkuliek_szamaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dfb8e3-9cc2-4036-8b32-6944738ac868","keywords":null,"link":"/kkv/20200929_Vihar_elotti_csend_a_munkanelkuliek_szamaban","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:02","title":"Munkanélküliségi adatok: vihar előtti csend a kirúgási hullám előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bd6ac2-f1d5-4a18-9a64-4042f90c7ac9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyomoznak a hatóságok a bedőlt beruházások miatt, de az eltűnt pénzt, amit ezekre kaptak, az önkormányzatnak kell visszafizetnie. Állami segítséget sem kap a település, pedig akad olyan falu, amelyet a költségvetését meghaladó bírság kifizetésére kapott támogatást. ","shortLead":"Nyomoznak a hatóságok a bedőlt beruházások miatt, de az eltűnt pénzt, amit ezekre kaptak, az önkormányzatnak kell...","id":"20200929_tiszatenyo_adossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39bd6ac2-f1d5-4a18-9a64-4042f90c7ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c98fc8-1b4b-405c-8549-0a514c3192ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_tiszatenyo_adossag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 06:14","title":"Kiárusítja a vagyonát Tiszatenyő, mert a bedőlt beruházások miatt eladósodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b655dff-db81-4c71-b973-0e7a0ebd40fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr és a navigátor szerencsére megúszták a balesetet.","shortLead":"A sofőr és a navigátor szerencsére megúszták a balesetet.","id":"20200928_Hatalmasat_repult_egy_Ford_Fiesta_a_hetvegi_francia_ralin__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b655dff-db81-4c71-b973-0e7a0ebd40fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acbe4ff-65e4-458b-a951-8c28e5e7894e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Hatalmasat_repult_egy_Ford_Fiesta_a_hetvegi_francia_ralin__video","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:19","title":"Hatalmasat repült egy Ford Fiesta a hétvégi francia ralin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]