[{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit után is van EU-s szigor.","shortLead":"A Brexit után is van EU-s szigor.","id":"20201001_Eljarast_inditott_a_britek_ellen_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe622ea-c521-4a0c-af3d-41534f44a6cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Eljarast_inditott_a_britek_ellen_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. október. 01. 12:03","title":"Eljárást indított a britek ellen az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idén induló tizenhét nemzeti laboratórium és egy kutatólaboratórium közül kettő a Wigner Fizikai Kutatóközpontban (Wigner FK) kezdheti meg működését: a kutatóközpont vezetésével indulhat el a Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium, valamint ugyanitt kezdheti meg tevékenységét a Nanoplazmonikus Lézeres Fúziós Kutatólaboratórium is.","shortLead":"Az idén induló tizenhét nemzeti laboratórium és egy kutatólaboratórium közül kettő a Wigner Fizikai Kutatóközpontban...","id":"20200930_kvantumszamitogep_kvantuminformatika_wigner_fizikai_kutatokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb3a7bb-5efa-4306-b639-c97321dae39f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_kvantumszamitogep_kvantuminformatika_wigner_fizikai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 30. 14:03","title":"Magyar tudósok segíthetik a „második kvantumforradalmat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","shortLead":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","id":"20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e56c7-bab1-48cf-86b5-17e91eafb39c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:51","title":"Még a költözés előtt padlóra kerülhet a Magyar Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1fca80-f3f5-40ed-9163-9525923368db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"169-cel nőtt az aktív koronavírus-esetek száma.","shortLead":"169-cel nőtt az aktív koronavírus-esetek száma.","id":"20200930_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd1fca80-f3f5-40ed-9163-9525923368db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef2e9fa-93fa-4583-bb39-c566472a83d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:39","title":"894 új koronavírus-fertőzöttet találtak, nyolcan haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73540724-593f-4d05-ada1-4775b7e086ad","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"A 27 uniós országra vonatkozó jogállamisági jelentés nyilvánosságra hozatala után néhány újságírónak lehetősége volt beszélgetni Vera Jourovával, a jogérvényesülésért felelős uniós biztossal. Ott volt az EUrológus is, hogy megkérdezzük, még mindig beteg demokráciának tartja-e Magyarországot.","shortLead":"A 27 uniós országra vonatkozó jogállamisági jelentés nyilvánosságra hozatala után néhány újságírónak lehetősége volt...","id":"20201001_Nem_banta_meg_amit_mondott_es_nem_is_mond_le_Vera_Jourova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73540724-593f-4d05-ada1-4775b7e086ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2129990a-fc89-4ae8-b35c-228dac179ac2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Nem_banta_meg_amit_mondott_es_nem_is_mond_le_Vera_Jourova","timestamp":"2020. október. 01. 10:13","title":"Nem bánta meg, amit mondott és nem is mond le Vera Jourová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vannak produkciók, amelyeket a járvány sem tud megakasztani. Ráadásul hamarosan a harmadik rész forgatása is befejeződik.","shortLead":"Vannak produkciók, amelyeket a járvány sem tud megakasztani. Ráadásul hamarosan a harmadik rész forgatása is...","id":"20200930_Amirol_nem_tudtuk_hogy_szuksegunk_van_ra_jon_az_Avatar_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28a3aba-8812-47d0-9b96-bf5508ab5a27","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Amirol_nem_tudtuk_hogy_szuksegunk_van_ra_jon_az_Avatar_2","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:41","title":"Amiről nem tudtuk, hogy szükségünk van rá: jön az Avatar 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","shortLead":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","id":"20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e0846-35f9-46f1-8c71-39277ee91881","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:56","title":"Az ügyészség megsértődött Fekete-Győr András vádjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8055e9bd-17c9-4a8e-96f5-174c135af03b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A címben megfogalmazott kérdésre a válasz: nem. Vagyis nem úgy. De adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor a családban betöltött szerepeinkből ki kell lépnünk, és másik szerepet magunkra ölteni, ha csak időlegesen is. ","shortLead":"A címben megfogalmazott kérdésre a válasz: nem. Vagyis nem úgy. De adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor a családban...","id":"20201001_Lehetek_a_tarsad_es_az_anyad_is_egyszerre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8055e9bd-17c9-4a8e-96f5-174c135af03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3be94e8-1314-453c-850e-fed67f2ff746","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201001_Lehetek_a_tarsad_es_az_anyad_is_egyszerre","timestamp":"2020. október. 01. 13:15","title":"Lehetek a társad és az anyád is egyszerre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]