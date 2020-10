Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-európai országban már az egekben a tisztán elektromos és plugin hibrid hajtásláncú autók részesedése.","shortLead":"Az észak-európai országban már az egekben a tisztán elektromos és plugin hibrid hajtásláncú autók részesedése.","id":"20201002_uj_rekord_10bol_8_eladott_uj_auto_mar_konnektoros_norvegiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2a4028-53ba-4efb-b3e7-1f4898b9b0d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_uj_rekord_10bol_8_eladott_uj_auto_mar_konnektoros_norvegiaban","timestamp":"2020. október. 02. 07:59","title":"Új rekord: 10-ből 8 eladott új autó már konnektoros Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött posztjáról, a képviselői mandátumát viszont nem adta vissza. ","shortLead":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött...","id":"20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ace7ca1-7905-4e71-9554-d9f780c1df08","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","timestamp":"2020. október. 02. 13:44","title":"Lemondott két posztjáról a letartóztatott Joób Márton, de képviselő marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639b2e11-70dc-451e-bbd7-d1113fba7c5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább a jármű ki volt világítva. ","shortLead":"Legalább a jármű ki volt világítva. ","id":"20201001_80_kmhval_ment_meg_elozott_is_egy_elektromos_rolleres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=639b2e11-70dc-451e-bbd7-d1113fba7c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88999f44-3afd-4d3b-ba79-f42f296e09ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_80_kmhval_ment_meg_elozott_is_egy_elektromos_rolleres","timestamp":"2020. október. 01. 12:09","title":"Levideózták, ahogy 80 km/h-val megy és még előz is egy elektromos rolleres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Újabb érdekes játszmába kezdett a magyar kormány, most éppen a júliusban keservesen kialkudott megállapodást rúgná fel Orbán Viktor. Az időzítés nem véletlen: bár nem szerepel ez a téma az uniós állam- és kormányfők mai és holnapi találkozóján, minden érintett együtt van egy kiadós veszekedéshez.","shortLead":"Újabb érdekes játszmába kezdett a magyar kormány, most éppen a júliusban keservesen kialkudott megállapodást rúgná fel...","id":"20201001_orban_mff_eu_csucs_helyreallitasi_alap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34077796-a913-4f69-9355-75a4f4e864b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_orban_mff_eu_csucs_helyreallitasi_alap","timestamp":"2020. október. 01. 15:15","title":"Orbán az EU-csúcson: hogyan rúgjunk fel uniós megállapodásokat haladó szinten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8299c875-2693-4dd4-851b-9b2dcc78be20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke megpróbálta visszahívni az Index igazgatósági elnökét, de a testület szerint Schmuck Erzsébet erre nem jogosult.","shortLead":"Az LMP társelnöke megpróbálta visszahívni az Index igazgatósági elnökét, de a testület szerint Schmuck Erzsébet erre...","id":"20201002_bodolai_laszlo_lmp_schmuck_erzsebet_nvb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8299c875-2693-4dd4-851b-9b2dcc78be20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d8682b-bd28-4519-95c3-e721ad19a97a","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_bodolai_laszlo_lmp_schmuck_erzsebet_nvb","timestamp":"2020. október. 02. 15:56","title":"Bodolai László marad az LMP delegáltja a Nemzeti Választási Bizottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a Kormányinfón. Az igazolt fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik, a legfrissebb adatok szerint csütörtökre 16 ember vesztette életét és 848 fertőzöttet találtak egy nap alatt. Jelenleg 757 embert kezelnek kórházban, de emiatt nem szigorítanak. ","shortLead":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás...","id":"20201001_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bf6817-a33b-45cb-ac89-fac0615648a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. október. 01. 10:50","title":"Gulyás: Újabb egy hónapra marad a határzár, az influenzaoltás biztosított lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés, hogy meddig húzódik az eljárás és mi lehet a vége.","shortLead":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés...","id":"202040_vedhatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1f25ef-9a57-43ec-89d4-eedd1ad5f2b2","keywords":null,"link":"/360/202040_vedhatosag","timestamp":"2020. október. 01. 11:10","title":"Polt többször is kisegítette Simonkát, de megmenteni elvileg ő sem tudja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86769e0a-623c-41fe-bcc8-f146508df239","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ember, aki még ma sem hagyja ki egy koncertjén sem, hogy szakadt farmerban, meztelen felsőtesttel üvöltse, hogy „I wanna be your dog”, most a luxusdivatcég modelljeit népszerűsíti. És Iggy Popnak ez is jól áll.","shortLead":"Az ember, aki még ma sem hagyja ki egy koncertjén sem, hogy szakadt farmerban, meztelen felsőtesttel üvöltse, hogy „I...","id":"20201001_A_punk_keresztapja_ezuttal_egy_Guccireklamban_tunik_fel_a_papagajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86769e0a-623c-41fe-bcc8-f146508df239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfa18e7-c3dc-4116-b3ef-c083c857a928","keywords":null,"link":"/elet/20201001_A_punk_keresztapja_ezuttal_egy_Guccireklamban_tunik_fel_a_papagajaval","timestamp":"2020. október. 01. 10:43","title":"A punk keresztapja ezúttal egy Gucci-reklámban tűnik fel a papagájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]