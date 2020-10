Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caa97054-418c-46f7-aab4-0a9ee2680322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rimac és a német Puma egy limitált szériás futballcipőt dobott piacra.","shortLead":"A Rimac és a német Puma egy limitált szériás futballcipőt dobott piacra.","id":"20201013_A_horvat_elektromos_hiperautogyartoval_allt_ossze_a_Puma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa97054-418c-46f7-aab4-0a9ee2680322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62425bc3-eb6f-4a71-85b9-f152f13ca366","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_A_horvat_elektromos_hiperautogyartoval_allt_ossze_a_Puma","timestamp":"2020. október. 13. 17:49","title":"Horvát elektromos hiperautó-gyártóval állt össze a Puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5839a0-84eb-4f10-a5f9-6eb2e8b8cc9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Index tartalomfejlesztési igazgatója korábban több nagyvállalatnál is részt vett a brandstratégia kialakításában, és a színművészeti egyetemen is tanított.","shortLead":"Az Index tartalomfejlesztési igazgatója korábban több nagyvállalatnál is részt vett a brandstratégia kialakításában, és...","id":"20201015_RTL_Index_Szabo_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d5839a0-84eb-4f10-a5f9-6eb2e8b8cc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc24d8d-5503-4b80-b153-b5fb0200e9bd","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_RTL_Index_Szabo_Zoltan","timestamp":"2020. október. 15. 12:57","title":"Az RTL-nél folytatja az Indextől távozó Szabó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb megyeszékhelyen stagnál a vírus koncentrációja, keleten azonban a helyzet változik.","shortLead":"A legtöbb megyeszékhelyen stagnál a vírus koncentrációja, keleten azonban a helyzet változik.","id":"20201014_Debrecen_Nyiregyhaza_koronavirusjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5461afec-b869-4268-b10c-df72d13e1d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_Debrecen_Nyiregyhaza_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. október. 14. 18:01","title":"Két nagyvárosunk szennyvizében is nő a koronavírus-koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde23614-c5ca-4b26-bafd-5f8c1d65f1b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevlárt, karbont és alumíniumot nagy mennyiségben felvonultató elektromos autó végsebessége megközelíti az 500 km/h-t. ","shortLead":"A kevlárt, karbont és alumíniumot nagy mennyiségben felvonultató elektromos autó végsebessége megközelíti az 500...","id":"20201014_24_villanymotor_az_5200_loeros_bolgar_hiperautoban_alieno_arcanum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde23614-c5ca-4b26-bafd-5f8c1d65f1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c38815-cb99-41d9-8d34-b6c6be595c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_24_villanymotor_az_5200_loeros_bolgar_hiperautoban_alieno_arcanum","timestamp":"2020. október. 14. 06:41","title":"24 villanymotor az 5200 lóerős bolgár hiperautóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancellár szerint, akik nem értenek egyet az új vezetéssel, jobb, ha távoznak az egyetemről.","shortLead":"A kancellár szerint, akik nem értenek egyet az új vezetéssel, jobb, ha távoznak az egyetemről.","id":"20201014_Szarka_Gabor_internet_SZFE_kollegium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2135a9-395e-4ce3-b324-809c886a8a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Szarka_Gabor_internet_SZFE_kollegium","timestamp":"2020. október. 14. 19:55","title":"Szarka Gábor kapcsoltatta ki az internetet az SZFE kollégiumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174e0ed3-4568-4d48-b5ff-a6fdbde1a085","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról már sokat hallhattunk, hogy egy okosóra megmentette valakinek az életét. Egy szinte hihetetlen eset viszont arra utal, hogy akár egy laptop is életmentő lehet.","shortLead":"Arról már sokat hallhattunk, hogy egy okosóra megmentette valakinek az életét. Egy szinte hihetetlen eset viszont arra...","id":"20201014_lovoldozes_laptop_surface_book","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174e0ed3-4568-4d48-b5ff-a6fdbde1a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f43072-708b-4e49-a152-9265931f8e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_lovoldozes_laptop_surface_book","timestamp":"2020. október. 14. 11:03","title":"Reméljük, igaz, viccnek rossz lenne: fellőtt a szomszéd, a laptop állította meg a golyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27b587a-767a-4827-9697-f8f039e95f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Cornell Egyetem szakemberei egy olyan rendszert fejlesztettek ki, ami az arcizmok mozgásából képes kitalálni, milyen érzelmek ültek ki a viselője arcára.","shortLead":"Az amerikai Cornell Egyetem szakemberei egy olyan rendszert fejlesztettek ki, ami az arcizmok mozgásából képes...","id":"20201013_fejhallgato_kamera_cornell_egyetem_c_face","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27b587a-767a-4827-9697-f8f039e95f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b835677b-a669-46c0-9288-7fa9158d95c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_fejhallgato_kamera_cornell_egyetem_c_face","timestamp":"2020. október. 13. 16:03","title":"Videó: Megcsinálták a fejhallgatót, ami képes látni az ember arckifejezéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben. ","shortLead":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati...","id":"20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246c508-cc7d-412b-8b86-790265436088","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","timestamp":"2020. október. 13. 16:14","title":"Működési zavarok, elfogadhatatlan sérelmek – értékelte a béremelésről is szóló törvényt a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]