[{"available":true,"c_guid":"0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","id":"20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce5b42e-ade9-4483-8c62-f56338134722","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","timestamp":"2020. október. 15. 05:37","title":"Donald Trump legkisebb fia is koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2000 és 2019 között 7348 olyan természeti katasztrófa történt, amelyet a klímaváltozás okozott: ez kétszer annyi, mint az ezredforduló előtti 20 évben. ","shortLead":"2000 és 2019 között 7348 olyan természeti katasztrófa történt, amelyet a klímaváltozás okozott: ez kétszer annyi, mint...","id":"20201014_ENSZ_Milliok_szamara_valhat_elhetetlen_pokolla_a_Fold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101c425-a836-486e-8795-00fb9191c7e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201014_ENSZ_Milliok_szamara_valhat_elhetetlen_pokolla_a_Fold","timestamp":"2020. október. 14. 10:58","title":"ENSZ: Milliók számára válhat élhetetlen pokollá a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11ad594-ea3e-4bc5-8cba-7504efb45614","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas sztorit ígért a New York Post arról, hogy Joe Biden miként próbált visszaélni a hatalmával, de minél több részlet ismert, annál jobban megkérdőjelezhető az egész hitelessége. Donald Trump újraválasztási kampányának fiókját a Twitter fel is függesztette és a Facebook sem engedi terjeszteni a cikket, amíg nem bizonyosodik be a hitelessége.","shortLead":"Hatalmas sztorit ígért a New York Post arról, hogy Joe Biden miként próbált visszaélni a hatalmával, de minél több...","id":"20201015_joe_biden_ukrajna_twitter_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b11ad594-ea3e-4bc5-8cba-7504efb45614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867d05d2-d46e-4574-aec5-01cb820a73ff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_joe_biden_ukrajna_twitter_Facebook","timestamp":"2020. október. 15. 21:31","title":"Annyi sebből vérzik a Joe Biden leleplezését ígérő cikk, hogy a Twitter és a Facebook sem hagyja terjedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október 27-én ültetné asztalhoz az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága a budapesti barikád két oldalán állókat.","shortLead":"Október 27-én ültetné asztalhoz az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága a budapesti barikád két oldalán...","id":"20201015_Vitazik_az_EP_kulturalis_bizottsaga_az_SZFE_ugyerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4abe61-7b16-4ffe-923b-4f5e468a7447","keywords":null,"link":"/kultura/20201015_Vitazik_az_EP_kulturalis_bizottsaga_az_SZFE_ugyerol","timestamp":"2020. október. 15. 16:10","title":"Vitára hívta az SZFE szembeálló feleit az EP kulturális bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.\r

