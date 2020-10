Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b4a84eb-25a8-4717-ae7b-3bb7ea2dcef8","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A Dalszerzők napját 2018-ban hívta életre az Artisjus, hogy a jól ismert előadók mellett a dalok szerzőivel is megismerkedhessen a közönség. Az ünnepnap alkalmából sorra vettük, milyen szövegek és dallamok állnak a legközelebb a szívünkhöz. Ez itt a hvg.hu Kult rovatának a szubjektív toplistája. ","shortLead":"A Dalszerzők napját 2018-ban hívta életre az Artisjus, hogy a jól ismert előadók mellett a dalok szerzőivel is...","id":"20201016_Dalszerzok_napja_kedvenc_magyar_dalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b4a84eb-25a8-4717-ae7b-3bb7ea2dcef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22c0579-91a8-4095-be94-2378b7228aef","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_Dalszerzok_napja_kedvenc_magyar_dalok","timestamp":"2020. október. 16. 20:00","title":"Leírva nem olyan jó, mint énekelve, és ettől varázslatos – ez a 20 kedvenc magyar dalunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74684585-672f-4f2c-affe-fc62af409bf2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából háromezer évesek az Eurázsiában feltárt eddigi legrégebbi labdák – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amelynek eredményei egyebek között azt sugallják, hogy a közép-ázsiai lovas harcosok hajdanán labdajátékokkal tartották fitten magukat.","shortLead":"Nagyjából háromezer évesek az Eurázsiában feltárt eddigi legrégebbi labdák – állapította meg egy nemzetközi...","id":"20201018_borlabda_jatekok_eurazsia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74684585-672f-4f2c-affe-fc62af409bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f65c86-0dbc-43e0-a2ba-b4176871da17","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_borlabda_jatekok_eurazsia","timestamp":"2020. október. 18. 14:03","title":"3000 éves labdákat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718044d0-ad34-4ee6-ac43-790dbbb2e17e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacinda Ardern magabiztos győzelmet aratott.","shortLead":"Jacinda Ardern magabiztos győzelmet aratott.","id":"20201017_Ertekeltek_a_jarvanykezelest_ujravalasztottak_az_ujzelandi_miniszterelnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=718044d0-ad34-4ee6-ac43-790dbbb2e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4ff89c-ab0d-4a98-8fb5-33048c8f2b47","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Ertekeltek_a_jarvanykezelest_ujravalasztottak_az_ujzelandi_miniszterelnokot","timestamp":"2020. október. 17. 11:59","title":"Értékelték a járványkezelést: újraválasztották az új-zélandi miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b741896-d361-4f66-9ec3-78ce01b39f2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a következő hetekben dől el, hogy milyen lesz a karácsonyuk.","shortLead":"A német kancellár szerint a következő hetekben dől el, hogy milyen lesz a karácsonyuk.","id":"20201017_Angela_Merkel_Maradjanak_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b741896-d361-4f66-9ec3-78ce01b39f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398ca40e-0b3f-4b4b-ba73-6ec96de05f03","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Angela_Merkel_Maradjanak_otthon","timestamp":"2020. október. 17. 15:51","title":"Angela Merkel: Maradjanak otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1532c34a-4179-4d41-9d46-0bada71a273b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Michael Gove szerint \"az ajtó félig nyitva áll\" a további Brexit-tárgyalások előtt.","shortLead":"Michael Gove szerint \"az ajtó félig nyitva áll\" a további Brexit-tárgyalások előtt.","id":"20201018_A_brit_kabinetminiszter_szerint_nincs_mar_ketharmados_esely_a_megallapodasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1532c34a-4179-4d41-9d46-0bada71a273b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a905a131-1d58-499e-a40f-cbd0b42de2ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_A_brit_kabinetminiszter_szerint_nincs_mar_ketharmados_esely_a_megallapodasra","timestamp":"2020. október. 18. 14:12","title":"A brit kabinetminiszter szerint nincs már kétharmados esély a megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy év alatt, csak Kaliforniában több mikroműanyag kerül a környezetbe, mint amennyi csillag a galaxisunkban van – állítja a The Guardian által ismertetett tanulmány. A szinte láthatatlan szennyező szálakról még senki sem tudja pontosan, miként hatnak az élő szervezetekre.","shortLead":"Egy év alatt, csak Kaliforniában több mikroműanyag kerül a környezetbe, mint amennyi csillag a galaxisunkban van –...","id":"20201017_Felfoghatatlan_szamu_mikromuanyag_vesz_korbe_minket__a_hatasa_pedig_ismeretlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b11abc-55bf-439a-b290-7e5d6e928468","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_Felfoghatatlan_szamu_mikromuanyag_vesz_korbe_minket__a_hatasa_pedig_ismeretlen","timestamp":"2020. október. 17. 14:42","title":"Felfoghatatlan számú mikroműanyag vesz körbe minket – a hatása pedig ismeretlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d063e-99b8-4af7-82dd-efb67358312c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Eszköz az élet kódjának átírásához. Amit így méltattak a Nobel-díj odaítélői, annak felfedezése véletlenül indult, és érdekes versenyfutásba torkollott.","shortLead":"Eszköz az élet kódjának átírásához. Amit így méltattak a Nobel-díj odaítélői, annak felfedezése véletlenül indult, és...","id":"202042__nobeldijas_genollo__crisprcas__emmanuelle_charpentier_jennifer_doudna__embrionalis_allapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995d063e-99b8-4af7-82dd-efb67358312c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa900fcc-50da-4f71-a985-cad15e2ccd00","keywords":null,"link":"/360/202042__nobeldijas_genollo__crisprcas__emmanuelle_charpentier_jennifer_doudna__embrionalis_allapot","timestamp":"2020. október. 18. 08:15","title":"Megváltoztatja az életünket a genetikai olló – csak nem mindegy, hol vágunk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak online. A nézők így a saját foteljeikből élvezhetik a kortárs lengyel filmművészet legújabb alkotásait.","shortLead":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak...","id":"202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce572d-6355-4ee3-a1aa-65331e91e7d2","keywords":null,"link":"/360/202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","timestamp":"2020. október. 17. 13:40","title":"Maszk nélkül is megnézheti a legsikeresebb lengyel filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]