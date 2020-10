Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26ac7b16-9356-4c55-a4bb-feee629c7614","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Fellázadtak a mexikói farmerek és meg akarják akadályozni, hogy az aszály ellenére az ország hatóságai több százmillió köbméter vizet exportáljanak az USA-ba. Kaliforniában évek óta súlyos gondot jelent a növekvő vízhiány és a klímaváltozás miatt más országokban is egyre több erőszakot szülnek a folyók és tározók miatti viták. ","shortLead":"Fellázadtak a mexikói farmerek és meg akarják akadályozni, hogy az aszály ellenére az ország hatóságai több százmillió...","id":"20201018_Veres_vizharcok_dulnak_Kaliforniaban__ilyen_lesz_a_jovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ac7b16-9356-4c55-a4bb-feee629c7614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7922ec-4351-46ca-90a7-892d64429a74","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Veres_vizharcok_dulnak_Kaliforniaban__ilyen_lesz_a_jovo","timestamp":"2020. október. 18. 13:05","title":"Véres vízharcok dúlnak Amerikában – ilyen lesz a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab","c_author":"Adozona.hu","category":"kkv","description":"Az iratok megőrzésének felelőssége az adózóé, nem a könyvelőé.\r

A Twitter-oldalukon kreatívan üzentek az amerikai gyártónak.","shortLead":"A töltő és fülhallgató nélkül érkező iPhone 12-szériát a Xiaomi sem tudta szó nélkül hagyni. A Twitter-oldalukon...","id":"20201019_xiaomi_tolto_adapter_earpods_fulhallgato_iphone_12_trollkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfa2f2e-846e-44df-98bc-0aaa3ed060fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_xiaomi_tolto_adapter_earpods_fulhallgato_iphone_12_trollkodas","timestamp":"2020. október. 19. 09:03","title":"A Xiaomi megtrollkodta az Apple-t: ők semmit nem hagynak ki a dobozból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a10914-53ad-4dce-b774-b9a508af268a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Hollandia és Magyarország sem földrajzilag, sem nyelvileg nincs közel egymáshoz, ehhez képest igazán meglepő, hogy akármelyik magyar művet szánják is külföldi piacra a magyar könyvkiadók, a hollandok az elsők között csapnak le rá. Nem véletlenül: a magyar íróknak egyfajta kultusza alakult ki Hollandiában. Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regénye például már 39 újrakiadást élt meg. De a könyves vonzalom kölcsönös, van ugyanis olyan magyar kiadó, amelyik presztízskérdést csinál abból, hogy a holland gyerekirodalom része legyen a repertoárjának. ","shortLead":"Hollandia és Magyarország sem földrajzilag, sem nyelvileg nincs közel egymáshoz, ehhez képest igazán meglepő...","id":"20201017_Hogyan_mukodik_a_csucskategorias_konyvdiplomacia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1a10914-53ad-4dce-b774-b9a508af268a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494d9c4f-85da-4d7e-b051-8b972b54ec4f","keywords":null,"link":"/elet/20201017_Hogyan_mukodik_a_csucskategorias_konyvdiplomacia","timestamp":"2020. október. 17. 20:00","title":"Hogyan működik a csúcskategóriás könyvdiplomácia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kényszerszünet sem törte meg a magyar kamionversenyző lendületét a Hungaroringen.","shortLead":"A kényszerszünet sem törte meg a magyar kamionversenyző lendületét a Hungaroringen.","id":"20201017_kiss_norbert_etrc_kamionverseny_hungaroring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0a46fe-cf18-4166-975a-fe825105a41c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_kiss_norbert_etrc_kamionverseny_hungaroring","timestamp":"2020. október. 17. 18:27","title":"Bravúros győzelmet harcolt ki Kiss Norbert a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]