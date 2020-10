Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Idén márciustól októberig feleannyi vadászengedélyt adta ki, mint az előző év hasonló időszakában.","shortLead":"Idén márciustól októberig feleannyi vadászengedélyt adta ki, mint az előző év hasonló időszakában.","id":"20201020_Padlora_kuldte_a_hazai_vadaszatot_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e889b787-88c4-4517-b060-f410ea4e705b","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Padlora_kuldte_a_hazai_vadaszatot_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 20. 07:42","title":"Padlóra küldte a hazai vadászatot a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés. A háborúkban, a katonák által olykor tömegesen elkövetett szexuális erőszak áldozatai nem csupán egy szobrot kapnak.","shortLead":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés...","id":"20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f134d30-877e-4276-9ec7-0da5a06d1fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","timestamp":"2020. október. 20. 11:15","title":"Egyedülálló emlékművet kaphatnak a fővárosban a háborúkban megerőszakolt nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző megvizsgálta a borsodi választás eredményét, és azt is megállapította, hogy az ellenzéki térfélen jelenleg nincs domináns erő, ez a gyengeség pedig a közös lista és a közös miniszterelnökjelölt felé hajtja a pártokat. Utóbbi szerepre szerinte Karácsony Gergelynek van a legnagyobb esélye. ","shortLead":"A politikai elemző megvizsgálta a borsodi választás eredményét, és azt is megállapította, hogy az ellenzéki térfélen...","id":"20201020_torok_gabor_ellenzek_karacsony_gergely_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f93f1a-4a6f-4aef-aba3-c3dd6203bf62","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_torok_gabor_ellenzek_karacsony_gergely_valasztas","timestamp":"2020. október. 20. 12:57","title":"Török Gábor: Matematikai értelemben az ellenzéki összefogás működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök reagált Emmanuel Marcot iszlám szeparatizmus elleni akciótervére.","shortLead":"A török elnök reagált Emmanuel Marcot iszlám szeparatizmus elleni akciótervére.","id":"20201020_Erdogan_iszlam_macron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eba9e47-6d6d-488d-bbd3-1cae6e0ece89","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_Erdogan_iszlam_macron","timestamp":"2020. október. 20. 19:29","title":"Erdogan: Az iszlám elleni kijelentések a nyugati politikusok sikertelenségét palástolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f406d8-f6fd-47f6-99aa-4d2009620ec4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miután majdnem elütött valakit továbbállt.","shortLead":"Miután majdnem elütött valakit továbbállt.","id":"20201020_Piros_zebra_gyalogos_zarovonal__ennek_az_autosnak_mindegy_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94f406d8-f6fd-47f6-99aa-4d2009620ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe424ae-3f05-4cb8-aebc-7c8d327093d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Piros_zebra_gyalogos_zarovonal__ennek_az_autosnak_mindegy_volt","timestamp":"2020. október. 20. 07:54","title":"Piros, zebra, gyalogos, záróvonal – ennek az autósnak mindegy volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530547fc-364e-4f74-b3ea-a173266e02cb","c_author":"Nagy Iván László","category":"gazdasag","description":"A Randstad regionális ügyvezető igazgatója szerint a magyar dolgozók kevésbé bíznak a munkáltatóban és a kormányban, ez is befolyásolta lépéseiket a koronavírus-járvány idején. Baja Sándor úgy látja, a rövid távon látható felívelések mellett hosszasan elhúzódó válság következhet, erre pedig azoknak is oda kell figyelniük, akik most akarnak elhelyezkedni.","shortLead":"A Randstad regionális ügyvezető igazgatója szerint a magyar dolgozók kevésbé bíznak a munkáltatóban és a kormányban...","id":"20201020_Baja_Sandor_munkaeropiac_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530547fc-364e-4f74-b3ea-a173266e02cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730f2e3a-0873-4b40-bf5f-1b5105508865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Baja_Sandor_munkaeropiac_covid","timestamp":"2020. október. 20. 14:30","title":"Sokakban a járvány idején tudatosult, hogy a munkahelyük nem jól bánik velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03de9ebf-b55b-40de-b75b-02099b8bf269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából harmadannyi koronavírustesztet végeztek el, mint amennyi a járványügyi előírások szerint az elégséges szint alsó határa, így is több mint ezerrel nőtt az aktív esetszám. Egy nap alatt 48-an haltak meg, és a kórházban kezeltek száma is folyamatosan nő.","shortLead":"Nagyjából harmadannyi koronavírustesztet végeztek el, mint amennyi a járványügyi előírások szerint az elégséges szint...","id":"20201021_jarvany_aldozatok_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03de9ebf-b55b-40de-b75b-02099b8bf269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78318c4-b124-4cc3-a38e-2993331598c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_jarvany_aldozatok_szamok","timestamp":"2020. október. 21. 09:34","title":"48 újabb áldozata van a járványnak, 1423 fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vendégsereg egyetlen tagja sem viselt maszkot, és a testhőjüket sem ellenőrizték.","shortLead":"A vendégsereg egyetlen tagja sem viselt maszkot, és a testhőjüket sem ellenőrizték.","id":"20201021_koronavirus_eskuvo_mexiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb442bdb-0bc5-4ada-afc3-47d90f7ec491","keywords":null,"link":"/elet/20201021_koronavirus_eskuvo_mexiko","timestamp":"2020. október. 21. 07:51","title":"100 ember lett koronavírusos egy esküvő után Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]