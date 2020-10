Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ec2658f-cf31-4d99-9cbe-f404e889d59f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymás után estek be az árokba ugyan ott az autók. ","shortLead":"Egymás után estek be az árokba ugyan ott az autók. ","id":"20201020_Hat_autot_gyujtott_ossze_egy_alattomos_kanyar_egy_orosz_ralin__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2658f-cf31-4d99-9cbe-f404e889d59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9218a1-39db-4d9c-a97a-d6c4bab3e3d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Hat_autot_gyujtott_ossze_egy_alattomos_kanyar_egy_orosz_ralin__video","timestamp":"2020. október. 20. 09:51","title":"Hat autót gyűjtött össze egy alattomos kanyar egy orosz ralin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d82a03e-7d17-43f0-b334-b4877158b1d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmadik MTK-gól után hangzott fel egy Mészáros Lőrincnek címzett, trágárságot nem tartalmazó dal, a műsorközlőnek ez is sok volt.","shortLead":"A harmadik MTK-gól után hangzott fel egy Mészáros Lőrincnek címzett, trágárságot nem tartalmazó dal, a műsorközlőnek...","id":"20201019_mtk_puskas_tender_meszaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d82a03e-7d17-43f0-b334-b4877158b1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae121cf0-8419-428a-a040-ad57b9e4c227","keywords":null,"link":"/elet/20201019_mtk_puskas_tender_meszaros","timestamp":"2020. október. 19. 15:42","title":"Az MTK ultrák Mészárosnak üzentek Felcsúton, a hangosbemondó szólt rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre kapta a Varsói Filmfesztiválon a Fipresci-díjat. Múlt héten Antalyában díjazták a főszereplőt, Stork Natasát.","shortLead":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre kapta a Varsói Filmfesztiválon a Fipresci-díjat. Múlt héten...","id":"20201019_horvat_lili_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_fipresci_varsoi_filmfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5dcb013-e823-4b69-b43f-921f283b754d","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_horvat_lili_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_fipresci_varsoi_filmfesztival","timestamp":"2020. október. 19. 16:31","title":"Elnyerte a kritikusok díját Horvát Lili filmje egy A kategóriás filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17290b42-45f4-4200-8f2b-900d99347cc9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vastagbélrák következtében elhunyt a Café del Mar-sorozat alkotója. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra hétfőn a családja.","shortLead":"Vastagbélrák következtében elhunyt a Café del Mar-sorozat alkotója. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán...","id":"20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17290b42-45f4-4200-8f2b-900d99347cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699182fd-d081-4b8b-ad38-d25106ea815e","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","timestamp":"2020. október. 20. 12:15","title":"Meghalt José Padilla, a híres ibizai dj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194ee0fa-0629-419a-a6ea-d53c412c7394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone a Mozaik Kiadóval közösen vezeti be új szolgáltatását, melynek célja, hogy segítse az általános és középiskolás fiatalok élményszerű oktatási tartalmakhoz való hozzáférésének lehetőségét és digitális készségeinek fejlesztését. Az együttműködés révén akár 300 ezer diákhoz juthat el a minőségi otthoni digitális oktatás – közölte a Vodafone Magyarország.","shortLead":"A Vodafone a Mozaik Kiadóval közösen vezeti be új szolgáltatását, melynek célja, hogy segítse az általános és...","id":"20201020_vodafone_mozaik_kiado_digitalis_oktatasi_csomag_mozaweb_hozzaferes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=194ee0fa-0629-419a-a6ea-d53c412c7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c84955-1f3e-440f-87e7-a448d0c8542c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_vodafone_mozaik_kiado_digitalis_oktatasi_csomag_mozaweb_hozzaferes","timestamp":"2020. október. 20. 14:35","title":"Új szolgáltatás a Vodafone-nál: elő lehet fizetni a Mozaik digitális tananyagaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozik a vasúti menetrend az egri, a sátoraljaújhelyi és a debreceni vonatoknál is.","shortLead":"Megváltozik a vasúti menetrend az egri, a sátoraljaújhelyi és a debreceni vonatoknál is.","id":"20201021_MAV_eszak_satoraljaujhely_eger_debrecen_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc7ede3-871d-4c14-b7b9-a14a3d7f4599","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_MAV_eszak_satoraljaujhely_eger_debrecen_vonat","timestamp":"2020. október. 21. 13:05","title":"Néhány új InterCityt, járatsűrítéseket, és több járat megszüntetését jelentette be a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653149af-e919-4477-b25d-dc6aeb27d8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség szerint összebeszéltek, hogy pénzért futni hagyják a megállított autósokat, akiknek egy része nem is szabálytalankodott. Akár 12 évet is kaphatnak.","shortLead":"Az ügyészség szerint összebeszéltek, hogy pénzért futni hagyják a megállított autósokat, akiknek egy része nem is...","id":"20201021_rendor_jaror_m1_autopalya_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653149af-e919-4477-b25d-dc6aeb27d8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3505ec0-80fb-48ab-8c57-3728dbcafa77","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_rendor_jaror_m1_autopalya_korrupcio","timestamp":"2020. október. 21. 12:44","title":"Zsebre dolgozhatott két rendőr az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan haltak meg. ","shortLead":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan...","id":"20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5614f840-214c-4e34-9e8d-8a559f707f64","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","timestamp":"2020. október. 21. 11:17","title":"Lövöldözés volt Nigériában, húsz ember is meghalhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]