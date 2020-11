Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","shortLead":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","id":"20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124729a5-9667-479d-a13a-ca91c62c6f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","timestamp":"2020. november. 06. 07:12","title":"Utolérte a szuperexpresszt is 322 km/h-val ez az Audi RS3-as - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki elkapja, garantáltan hónapokra kiesik.","shortLead":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki...","id":"20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac73a4-7e6d-4790-a2f5-3f7f1e6f721d","keywords":null,"link":"/sport/20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","timestamp":"2020. november. 04. 14:49","title":"A karrierjét is bukhatja a DVTK covidos jégkorongozója, amiért túl hamar küldték vissza játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Közel annyi szavazóval, mint a Fideszé, nem lehet választást nyerni. Hazudunk, ha azt sulykoljuk a választóknak, hogy dőljetek hátra, az összefogás mindent megold – mondja Hadházy Ákos független képviselő.","shortLead":"Közel annyi szavazóval, mint a Fideszé, nem lehet választást nyerni. Hazudunk, ha azt sulykoljuk a választóknak...","id":"202045__hadhazy_akos__szerencsi_jeloltrol_hatradolesrol__az_en_politikai_sorsom_lenyegtelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186e5229-0966-4e9e-8654-f08b1eee7bcf","keywords":null,"link":"/360/202045__hadhazy_akos__szerencsi_jeloltrol_hatradolesrol__az_en_politikai_sorsom_lenyegtelen","timestamp":"2020. november. 06. 07:00","title":"Hadházy Ákos: „Az én politikai sorsom lényegtelen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fontos kérdéseket tisztázott az OTP Ingatlanpont.","shortLead":"Fontos kérdéseket tisztázott az OTP Ingatlanpont.","id":"20201105_otthonteremtesi_akcioterv_illetekmentesseg_5_szazalek_afa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e501610-84c1-44cd-80e9-cf346dfb24fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_otthonteremtesi_akcioterv_illetekmentesseg_5_szazalek_afa","timestamp":"2020. november. 05. 14:33","title":"Otthonteremtési akcióterv: Így vehető igénybe az illetékmentesség és az 5 százalékos áfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus egyik mutációját találták meg 12, nyércek által megfertőzött emberben.","shortLead":"A vírus egyik mutációját találták meg 12, nyércek által megfertőzött emberben.","id":"20201105_A_koronavirustol_tartva_17_millio_nyercet_vagnak_le_Daniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40dc49a-3361-41d4-9aab-9d69576080d3","keywords":null,"link":"/elet/20201105_A_koronavirustol_tartva_17_millio_nyercet_vagnak_le_Daniaban","timestamp":"2020. november. 05. 09:42","title":"A koronavírustól tartva 17 millió nyércet vágnak le Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 szerint Curtis cserbenhagyta a rajongóit, a nézőket és a stábot. Bocsánatkérést várnak tőle, cserébe félig-meddig, de visszaengednék a műsorba. \r

","shortLead":"A TV2 szerint Curtis cserbenhagyta a rajongóit, a nézőket és a stábot. Bocsánatkérést várnak tőle, cserébe...","id":"20201104_Jogi_lepesekre_szamithat_Curtis_amiert_nem_jelent_meg_az_elodontoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3511764a-cf22-4189-9477-5ca8be101b92","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Jogi_lepesekre_szamithat_Curtis_amiert_nem_jelent_meg_az_elodontoben","timestamp":"2020. november. 04. 12:41","title":"Jogi lépésekre számíthat Curtis, amiért nem jelent meg a Sztárban sztár elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem sürgős műtétek elhalasztásáról órákon belül dönthetnek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az általa ismertetett előrejelzés alapján három hét alatt megduplázódik az intenzív osztályon kezeltek száma, kórházban a jelenlegi 5 ezer helyett 30-32 ezer koronavírusos ember lehet december közepén.","shortLead":"A nem sürgős műtétek elhalasztásáról órákon belül dönthetnek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth...","id":"20201106_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15ec547-f208-4495-a6a3-44992a76076c","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Orban","timestamp":"2020. november. 06. 07:37","title":"Orbán: November 21-én 2240 intenzív ágy kell, decemberben 4480, ez a teljesítőképesség határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos szerint vissza kellene hozni az idősek vásárlási idősávját. ","shortLead":"Az orvos szerint vissza kellene hozni az idősek vásárlási idősávját. ","id":"20201105_zacher_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc69cd2e-466d-4318-b601-a1ed9de1a5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_zacher_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 13:20","title":"Zacher: Az éjszakai kijárási korlátozásnak nincs sok értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]