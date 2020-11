Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51987662-667f-48d9-b1c5-1d88cf5c38ea","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egy évvel a berlini falomlás után a magyaroknak köszönik, de a lengyel szomszédokkal még van egy kis intéznivaló. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Egy évvel a berlini falomlás után a magyaroknak köszönik, de a lengyel szomszédokkal még van egy kis intéznivaló...","id":"20201107_katonaszokevenyek_lengyelhatar_1990_november_9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51987662-667f-48d9-b1c5-1d88cf5c38ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb404c15-224d-44b0-bd10-2548924cd9d6","keywords":null,"link":"/360/20201107_katonaszokevenyek_lengyelhatar_1990_november_9","timestamp":"2020. november. 07. 16:30","title":"Menedéket kérnek, fegyvereket adnak: szovjet katonák a német egyesítés után – 1990. november 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","id":"20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d486b24d-5fd0-43aa-8388-e5136673df35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","timestamp":"2020. november. 07. 19:54","title":"Az ötös lottó számait is kihúzták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mintegy 750 millió euró kell a felújításra, úgyhogy vélhetően nem a játékos fizeti ki. ","shortLead":"Mintegy 750 millió euró kell a felújításra, úgyhogy vélhetően nem a játékos fizeti ki. ","id":"20201107_Pique_ad_penzt_a_Barcastadion_felujtasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1441713-ddbd-46fe-93c7-516bc3530d22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Pique_ad_penzt_a_Barcastadion_felujtasara","timestamp":"2020. november. 07. 15:12","title":"Piqué beszáll a Barca-stadion felújtásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136d0a9d-6ba4-4a3d-9406-e08f122b71e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvosszakszervezet attól tart, ha tömeges pályaelhagyás lesz, januárban összeomolhat az egészségügyi rendszer. ","shortLead":"Az orvosszakszervezet attól tart, ha tömeges pályaelhagyás lesz, januárban összeomolhat az egészségügyi rendszer. ","id":"20201108_RTL_Hirado_egeszsegugyi_dolgozok_Magyar_Orvosok_Szakszervezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136d0a9d-6ba4-4a3d-9406-e08f122b71e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f381293-7725-42a2-a462-f21ce20be253","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_RTL_Hirado_egeszsegugyi_dolgozok_Magyar_Orvosok_Szakszervezete","timestamp":"2020. november. 08. 20:58","title":"RTL Híradó: Ötezer egészségügyi dolgozó készül elhagyni a pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány növekedésének mértéke.","shortLead":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány...","id":"20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8d60f3-a7b3-4dae-81dc-66b7fd53fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","timestamp":"2020. november. 07. 18:03","title":"Az élőhely hiánya és az erőszakos területvédés miatt bajba kerültek a hegyi gorillák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A mélyponton vásárolt be az Indotek-csoport a kríziskezelés alatt álló Waberer's szállítmányozó nagyvállalatba, amelybe szakmai befektetőket is hív. Visszatérhet a névadó Wáberer György is.","shortLead":"A mélyponton vásárolt be az Indotek-csoport a kríziskezelés alatt álló Waberer's szállítmányozó nagyvállalatba, amelybe...","id":"202045__waberers__indotek__uresjarat__jarganyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f67d33-dbbf-479c-9bc7-8183e244444c","keywords":null,"link":"/360/202045__waberers__indotek__uresjarat__jarganyhelyzet","timestamp":"2020. november. 08. 11:00","title":"A Waberer's esete mutatja, hogy van, amikor a járvány segít nagy üzletet kötni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1432c72d-3973-4643-bc84-ff86c9172e39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik szakszervezeti vezető szerint itthon is 200 ezer forint fölött kellene lennie a minimálbérnek, ugyanakkor a gazdasági helyzet miatt nem tart reálisnak ekkora emelést. ","shortLead":"Az egyik szakszervezeti vezető szerint itthon is 200 ezer forint fölött kellene lennie a minimálbérnek, ugyanakkor...","id":"20201108_minimalber_targyalas_kormany_szakszervezet_munkaado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1432c72d-3973-4643-bc84-ff86c9172e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c5f0ef-235d-49cb-abec-0744d5d82d21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_minimalber_targyalas_kormany_szakszervezet_munkaado","timestamp":"2020. november. 08. 16:48","title":"Év végére lehet döntés a minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbc1f62-e455-4a56-94b0-ebdf7912c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabálytalanságok miatt egyik sem nyithat ki 14 napig.","shortLead":"A szabálytalanságok miatt egyik sem nyithat ki 14 napig.","id":"20201108_Razzia_Budapest_szorakozohelyek_vedelmi_intezkedesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fbc1f62-e455-4a56-94b0-ebdf7912c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f823ba1b-7b10-4a1f-9a08-35981bd1a46e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Razzia_Budapest_szorakozohelyek_vedelmi_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 08. 14:37","title":"Razziázott a rendőrség Budapesten, kilenc helyet bezárattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]