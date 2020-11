Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Országszerte tovább nőtt a légszennyezettség a magas szállópor-tartalom miatt.","shortLead":"Országszerte tovább nőtt a légszennyezettség a magas szállópor-tartalom miatt.","id":"20201109_egeszsegtelen_levego_szmog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7124da9-d1e4-4d47-acb4-621f6ae8d649","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_egeszsegtelen_levego_szmog","timestamp":"2020. november. 09. 11:40","title":"Budapesten, Szegeden, Székesfehérváron és Várpalotán egészségtelen a levegő, 17 városban kifogásolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író szombaton hunyt el.","shortLead":"Az író szombaton hunyt el.","id":"20201109_Meghalt_Revai_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b033dd-784e-4a6d-a8aa-ee911a898528","keywords":null,"link":"/kultura/20201109_Meghalt_Revai_Gabor","timestamp":"2020. november. 09. 09:57","title":"Meghalt Révai Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idén nyáron megmérgezett orosz ellenzéki aktivista a 2012-es moszkvai tüntetésekkor részesült embertelen bánásmódban társával.","shortLead":"Az idén nyáron megmérgezett orosz ellenzéki aktivista a 2012-es moszkvai tüntetésekkor részesült embertelen bánásmódban...","id":"20201110_navalnij_karterites_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70de7dc-f12e-444a-bf56-f89511bd757c","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_navalnij_karterites_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 10. 15:48","title":"Kártérítést fizethet Oroszország Alekszej Navalnijnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simán átment a javaslat, egy képviselő szavazott nemmel. 