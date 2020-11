Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf57d06e-8a78-4849-b030-5a28d1b4c7d4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201112_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf57d06e-8a78-4849-b030-5a28d1b4c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca1f15d-0892-4937-891b-a8b9ea7316c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit_Brusszelben","timestamp":"2020. november. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Varga Judit Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbad8a87-65a9-4f68-bc44-822df7f2b74d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Gurbanguly Berdimuhamedow tavaly egy egész könyvet szentelt az ország nemzeti örökségéhez tartozó kutyafajtának, amely most a fővárosban kapott szobrot.","shortLead":"Gurbanguly Berdimuhamedow tavaly egy egész könyvet szentelt az ország nemzeti örökségéhez tartozó kutyafajtának, amely...","id":"20201112_hatalmas_turkmen_aranykutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbad8a87-65a9-4f68-bc44-822df7f2b74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c79dac-add5-40b2-b28e-ab9ce4483985","keywords":null,"link":"/elet/20201112_hatalmas_turkmen_aranykutya","timestamp":"2020. november. 12. 17:56","title":"Hat méteres aranykutyát avatott a türkmén elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A megállóba érkező szerelvény ütött el egy férfit Budapesten.","shortLead":"A megállóba érkező szerelvény ütött el egy férfit Budapesten.","id":"20201111_xi_kerulet_villamos_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05502d7d-dc18-43a8-a665-4f777ee77132","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_xi_kerulet_villamos_halalos_baleset","timestamp":"2020. november. 11. 18:40","title":"Halálra gázolt egy embert a villamos a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d878c755-4d7c-4e5f-864d-26589c0c747e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a magyar nagyvárosok és a budapesti kerületek túlnyomó többsége az utcai maszkviselés mellett döntött, addig Debrecenben jóval enyhébb szabályozást jelentettek be.","shortLead":"Míg a magyar nagyvárosok és a budapesti kerületek túlnyomó többsége az utcai maszkviselés mellett döntött, addig...","id":"20201112_debrecen_maszkviseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d878c755-4d7c-4e5f-864d-26589c0c747e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c841e1c9-c32f-4ca6-a0c1-8d495afcd323","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_debrecen_maszkviseles","timestamp":"2020. november. 12. 13:50","title":"Debrecenben nem kötelező az utcai maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre csak kevés helyen kell számítani.","shortLead":"Esőre csak kevés helyen kell számítani.","id":"20201112_idojaras_meteorologia_kod_para","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c564d-51f6-497a-af2c-673ecfeec34e","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_idojaras_meteorologia_kod_para","timestamp":"2020. november. 12. 05:12","title":"Párás, ködös lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590a257a-8a3f-4cf6-8348-66fb51d3165c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az örmények súlyos vereséget szenvedtek a másfél hónapig tartó karabahi háborúban: elvesztették az ellenőrzést az 1994-ben kikiáltott, Azerbajdzsán területén lévő örmények lakta térség fölött. Azerbajdzsán mellett Oroszország és Törökország is nyertesek között van. ","shortLead":"Az örmények súlyos vereséget szenvedtek a másfél hónapig tartó karabahi háborúban: elvesztették az ellenőrzést...","id":"20201111_Azerbajdzsan_nyert_karabah","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=590a257a-8a3f-4cf6-8348-66fb51d3165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcce1f16-ae15-4960-abed-c985f4d152c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Azerbajdzsan_nyert_karabah","timestamp":"2020. november. 11. 13:45","title":"Azerbajdzsán megnyerte a karabahi háborút, az örmények leszámolástól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van köze.","shortLead":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van...","id":"20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9766f60b-56bf-479e-92b8-95fec6c7e49f","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","timestamp":"2020. november. 12. 09:14","title":"Átírta a kormány a távmunkára vonatkozó szabályozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","shortLead":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","id":"20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267f106-b16b-43ce-bbf4-d04f817bb1fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 11. 18:44","title":"A vonatok és a távolsági buszok továbbra is az eredeti menetrend szerint közlekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]