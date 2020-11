Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"Thomas Waitz - Schmuck Erzsébet","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt (EGP) társelnökének és Schmuck Erzsébet, az LMP társelnökének véleménycikke. ","shortLead":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt...","id":"20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43c5787-704d-4d2e-8058-a17996cf4174","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","timestamp":"2020. november. 16. 16:22","title":"Az európai zöldek arra hívják fel a figyelmet, hogy a világjárvány alatt sem feledkezhetünk meg a klímaváltozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Konkrét cégneveket nem árult el a cég biztonsági alelnöke, de felhívta a figyelmet ezeknek a veszélyeire.","shortLead":"Konkrét cégneveket nem árult el a cég biztonsági alelnöke, de felhívta a figyelmet ezeknek a veszélyeire.","id":"20201116_oroszorszag_eszakkorea_kibertamadas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2f7452-cf58-4d1a-84f2-09f013b0071b","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_oroszorszag_eszakkorea_kibertamadas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 17:58","title":"Vakcinakutató cégeket támadott Oroszország és Észak-Korea a Microsoft szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b441e65-bb79-4cb8-9e8f-3fde5d997ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senkinek nem lenne szabad az alapértékeinket ellenzőket védenie – üzent az Európai Néppárt elnöke.","shortLead":"Senkinek nem lenne szabad az alapértékeinket ellenzőket védenie – üzent az Európai Néppárt elnöke.","id":"20201117_Tusk_jogallamisag_eu_veto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b441e65-bb79-4cb8-9e8f-3fde5d997ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7acec7d-a556-40cd-a78b-2d59072774de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Tusk_jogallamisag_eu_veto","timestamp":"2020. november. 17. 05:47","title":"Tusk: „Aki a jogállamiság ellen van, Európa ellen van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén eső nélküli, a Dunántúlon néhol szelesebb idő várható.","shortLead":"Az ország nagy részén eső nélküli, a Dunántúlon néhol szelesebb idő várható.","id":"20201117_omsz_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6de2fab-0318-456f-b259-194c2a046829","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_omsz_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. november. 17. 05:16","title":"Még egyszer visszamegy a hőmérséklet 10 fok fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86d39ce-74ea-44a4-8212-554961edbf36","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"„Szerettem volna filmet írni Kulka Jánosra, de nem néma, hanem újra beszélő szerepet” – mondja A játszma írója. Tíz év után készül folytatás A vizsga című filmhez, ismét Kulkával a főszerepben: a színész olyan figurát játszik, aki maga is átesett egy sztrókon. A film stábjának szerencséje volt: folyamatos tesztelés mellett még a járványügyi korlátozások szigorítása előtt véget ért a forgatás. Az egyik nap a hvg.hu is a helyszínre látogatott.","shortLead":"„Szerettem volna filmet írni Kulka Jánosra, de nem néma, hanem újra beszélő szerepet” – mondja A játszma írója. Tíz év...","id":"20201116_kulka_janos_a_jatszma_forgatas_kobli_norbert_a_vizsga_folytatas_fazakas_peter_nagy_zsolt_hamori_gabriella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f86d39ce-74ea-44a4-8212-554961edbf36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a393a141-35b5-4609-817d-20c5ff8f1ccc","keywords":null,"link":"/elet/20201116_kulka_janos_a_jatszma_forgatas_kobli_norbert_a_vizsga_folytatas_fazakas_peter_nagy_zsolt_hamori_gabriella","timestamp":"2020. november. 16. 20:00","title":"Kulka Jánosból Clint Eastwood lett, de többet beszél majd, mint Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Áprilisban és májusban is előfordult, hogy az észak-koreai vezető hetekig nem lehetett látni nyilvános eseményen.","shortLead":"Áprilisban és májusban is előfordult, hogy az észak-koreai vezető hetekig nem lehetett látni nyilvános eseményen.","id":"20201116_kim_dzsong_un_eszak_korea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96f54e5-9c40-41b1-a0ef-77152012889d","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_kim_dzsong_un_eszak_korea","timestamp":"2020. november. 16. 05:05","title":"Huszonöt nap után előkerült Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f8e69a-0974-4e23-a6b2-c5be86065655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapadék alaposan kikezdte a 143 éves tetőszerkezetet.","shortLead":"A csapadék alaposan kikezdte a 143 éves tetőszerkezetet.","id":"20201116_Nyugati_palyaudvar_tetoszerkezet_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36f8e69a-0974-4e23-a6b2-c5be86065655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9f093a-5db6-43d8-a82e-1731b6793073","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Nyugati_palyaudvar_tetoszerkezet_felujitas","timestamp":"2020. november. 16. 13:22","title":"Fél évszázada jelen lévő hibák miatt csúszik a Nyugati felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi, októberi és novemberi események után még télen is bemutat egy újdonságot.","shortLead":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi...","id":"20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff0e5d8-481c-4f50-8a1f-d6bd6e7c988c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","timestamp":"2020. november. 16. 15:03","title":"One more thing – télen is tarthat egy bemutatót az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]