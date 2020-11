Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"074b4e22-8611-45ce-acc2-dc8b798943e4","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Lassan beköszönt a tél, amikor az ember szíve szerint vagy az ablakból, a melegből nézné a hóesést, vagy lenyűgöző havas tájakon veszne el a hegyek szépségében. Képzeljük csak el a leghidegebb hónapokat a szlovén Alpok hegyláncain csúszkálva vagy az erdőkkel, hegyekkel körülvett festői Bledi-tónál! Bakancslistás élmények Szlovéniából.","shortLead":"Lassan beköszönt a tél, amikor az ember szíve szerint vagy az ablakból, a melegből nézné a hóesést, vagy lenyűgöző...","id":"SlovenianTouristBoard_20201112_Mar_most_irjuk_fel_a_bakancslistankra_Szloveniat_mert_tele_van_csodakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=074b4e22-8611-45ce-acc2-dc8b798943e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281853b9-ef6e-42bf-b167-24f52cf006f7","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201112_Mar_most_irjuk_fel_a_bakancslistankra_Szloveniat_mert_tele_van_csodakkal","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Már most írjuk fel a bakancslistánkra Szlovéniát, mert tele van csodákkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"89bd9e2a-bac8-41ae-a86d-3ebbe1ac9d95","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miért drámába való Kádár János alakja, miért könnyebb a mai diktátoroknak, hogyan lehet egy szent cél érdekében gyilkolni, miért gyengék a mai „felvilágosulatlan monarchiák”? – erről beszél új drámakötete apropóján az író.","shortLead":"Miért drámába való Kádár János alakja, miért könnyebb a mai diktátoroknak, hogyan lehet egy szent cél érdekében...","id":"202047__spiro_gyorgy__ket_uj_kadardramajarol_parthusegrol__modern_carok_kora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89bd9e2a-bac8-41ae-a86d-3ebbe1ac9d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab491f0-0bf3-400f-8fab-61abda5dfd35","keywords":null,"link":"/360/202047__spiro_gyorgy__ket_uj_kadardramajarol_parthusegrol__modern_carok_kora","timestamp":"2020. november. 19. 19:00","title":"Spiró György: A társadalom ilyen szabadságfosztást sokáig nem viselhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Drasztikusan romló tanulói teljesítmények, növekvő lemorzsolódás, a minőségi oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés, aggasztó tanárhiány, növekvő szegregáció – egy új uniós jelentés szerint a legtöbb területen rossz irányba megy a magyar oktatás. Vannak azért jó hírek is: a kisgyerekek óvodai nevelésben például Magyarország az első, de jók vagyunk a frissen végzettek foglalkoztatási arányában is. ","shortLead":"Drasztikusan romló tanulói teljesítmények, növekvő lemorzsolódás, a minőségi oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés...","id":"20201118_europai_bizottsag_magyar_oktatas_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a9ccd9-edd4-4f19-a134-608c183b5210","keywords":null,"link":"/elet/20201118_europai_bizottsag_magyar_oktatas_jelentes","timestamp":"2020. november. 18. 12:55","title":"Kiábrándító jelentés jött a magyar oktatásról, de azért van, amiben jók vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be710fc-f321-458d-8a1e-c5361075c582","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádlimasszázs, elektromosan nyitható/csukható ajtók, aktív zajkioltás és 630 lóerő, hogy csak néhány érdekességet emeljünk ki. ","shortLead":"Vádlimasszázs, elektromosan nyitható/csukható ajtók, aktív zajkioltás és 630 lóerő, hogy csak néhány érdekességet...","id":"20201119_itt_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7be710fc-f321-458d-8a1e-c5361075c582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e15c617-35bc-4fb7-be0c-e5581dab4b66","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_itt_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2020. november. 19. 16:01","title":"Itt az új Mercedes-Maybach S-osztály: földöntúli luxus és biturbó V12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vendéglátóiparban lenullázódott az értékesítés. Közel, 6,5 százalékkal csökkent az ágazat forgalma a harmadik negyedévben.","shortLead":"A vendéglátóiparban lenullázódott az értékesítés. Közel, 6,5 százalékkal csökkent az ágazat forgalma a harmadik...","id":"20201119_Asvanyviz_udito_forgalo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f4f088-465d-42e7-b63c-231a37889344","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Asvanyviz_udito_forgalo_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 11:20","title":"Kevesebb ásványvizet és üdítőt ittunk a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.



","shortLead":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.



","id":"20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa60ba53-8c52-4c7d-8f30-995bced15def","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","timestamp":"2020. november. 20. 09:11","title":"96 ember hunyt el a koronavírus miatt, 4440 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0acb95-f8fa-4ce0-8e0a-863b214ed266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető legalább orvosi szájmaszkot húzott.","shortLead":"Az elkövető legalább orvosi szájmaszkot húzott.","id":"20201118_ozd_trafik_kirablas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0acb95-f8fa-4ce0-8e0a-863b214ed266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7545fc22-fed7-4a6b-a583-30dbec7deb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_ozd_trafik_kirablas","timestamp":"2020. november. 18. 15:43","title":"Videón, ahogy késsel rabolnak ki egy ózdi trafikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá teszi, hogy „meztelen a király”. Az oktatás lepusztításának eredménye viszont szépen fokozatosan fogja éreztetni a hatását. Vélemény.



","shortLead":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá...","id":"20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a75c30-8e8d-492e-bc9d-8872f7289ee6","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","timestamp":"2020. november. 19. 10:08","title":"Gyarmathy Éva: A jóságos nagymamák országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]