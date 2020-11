Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok mostantól egy algoritmussal detektálja azokat a tartalmakat, amelyekben felvillanó fényeket látni, majd ezekre fel is hívja a felhasználók figyelmét.","shortLead":"A TikTok mostantól egy algoritmussal detektálja azokat a tartalmakat, amelyekben felvillanó fényeket látni, majd ezekre...","id":"20201125_tiktok_epilepszia_szuro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3f540c-6364-4af2-9ac9-3faff89ecfbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_tiktok_epilepszia_szuro","timestamp":"2020. november. 25. 13:03","title":"Új funkciót kapott a TikTok, megvédheti a felhasználót az epilepsziás rohamoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amikor a Föld több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt létrejött, forró magmaglóbusz volt, őslégköre a mai Vénuszéhoz hasonlított egy új nemzetközi kutatás szerint.","shortLead":"Amikor a Föld több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt létrejött, forró magmaglóbusz volt, őslégköre a mai Vénuszéhoz...","id":"20201125_venusz_legkor_fold_urkutatas_csillagaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e3d980-4e01-46e6-aebf-6e8193f2966e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_venusz_legkor_fold_urkutatas_csillagaszat","timestamp":"2020. november. 25. 22:01","title":"A Föld őslégköre a mai Vénuszéhoz hasonlított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535778ba-fe0e-488d-9fde-7eac86ec7e9c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas színész hosszú ideje határozott politikai véleményt képvisel, és a szerepei mellett az aktivizmust is nagyon komolyan veszi. Erről most Orbán Viktor is meggyőződhetett. ","shortLead":"Az Oscar-díjas színész hosszú ideje határozott politikai véleményt képvisel, és a szerepei mellett az aktivizmust is...","id":"20201124_George_Clooney_nem_Orban_Viktor_kedveert_ment_bele_a_politikaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535778ba-fe0e-488d-9fde-7eac86ec7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be9007-8f01-4fd3-bc5b-29d88280ac64","keywords":null,"link":"/elet/20201124_George_Clooney_nem_Orban_Viktor_kedveert_ment_bele_a_politikaba","timestamp":"2020. november. 24. 17:00","title":"George Clooney nem Orbán Viktor kedvéért ment bele a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ef1a7a-ab7d-4c8c-a44c-6e72daeb6839","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ötletgazda tunéziai mérnökhallgató találmányának megvalósítását amerikai szponzorok is támogatták.","shortLead":"Az ötletgazda tunéziai mérnökhallgató találmányának megvalósítását amerikai szponzorok is támogatták.","id":"202047_protezisnyomtatas_felkarolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ef1a7a-ab7d-4c8c-a44c-6e72daeb6839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34736037-b66a-476c-a78e-9168915c999d","keywords":null,"link":"/360/202047_protezisnyomtatas_felkarolnak","timestamp":"2020. november. 25. 12:00","title":"Olyan műkezet tervezett gyerekeknek egy afrikai cég, amely együtt nő használójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87494b40-d9b7-4a8f-89f5-c5769eabc07b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs az egyetem filmintézetének a napokban, fura körülmények között kinevezett vezetője az SZFE honlapján mesélt terveiről.



","shortLead":"Sára Balázs az egyetem filmintézetének a napokban, fura körülmények között kinevezett vezetője az SZFE honlapján mesélt...","id":"20201125_Megszolalt_terveirol_az_SZFE_egyik_uj_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87494b40-d9b7-4a8f-89f5-c5769eabc07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7633b349-6045-414b-9779-8b7bfff0a968","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Megszolalt_terveirol_az_SZFE_egyik_uj_vezetoje","timestamp":"2020. november. 25. 08:37","title":"Megszólalt a terveiről az SZFE egyik új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legnépszerűbb mulatós zenész hirtelen lett rosszul. Soha nem érezte magát annyira kiszolgáltatottnak, mint most.","shortLead":"A legnépszerűbb mulatós zenész hirtelen lett rosszul. Soha nem érezte magát annyira kiszolgáltatottnak, mint most.","id":"20201126_Kis_Grofo_is_koronavirusos_ketoldali_tudogyulladassal_kerult_korhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336cd5a9-6344-4867-94fa-bc755865358a","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Kis_Grofo_is_koronavirusos_ketoldali_tudogyulladassal_kerult_korhazba","timestamp":"2020. november. 26. 08:14","title":"Kis Grófo is koronavírusos, kétoldali tüdőgyulladással került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot az idős családtagokkal. A Telenor friss kutatása szerint ez az idei karácsonyra is rányomhatja a bélyegét, így még nagyobb igény mutatkozhat a kifejezetten az idősek számára kitalált új szolgáltatásokra.","shortLead":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot...","id":"20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e207e9c-6c56-4a28-9833-0429accd1279","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","timestamp":"2020. november. 24. 15:35","title":"SOS Központ szolgáltatást indított a Telenor, az idősebb családtagoknak jöhet jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján arra jutottak, a közeli Sharp-hegyről lezúduló víz elárasztotta a területet. A szakembereknek egy elméletük is van arra, miként nézett ki mindez.","shortLead":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján...","id":"20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e80c-b77f-4443-a2e9-f22051219169","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","timestamp":"2020. november. 24. 15:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok, hogy árvizek voltak a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]