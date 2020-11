Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház orvosigazgatója szerint.","shortLead":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház...","id":"20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248c3bff-e480-4d9e-882f-80e95deac380","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","timestamp":"2020. november. 24. 10:45","title":"Megtelt a halottasház a szombathelyi kórházban, már külső telephelyre viszik az elhunytakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Tudományos Akadémia egy szakértői bizottságot hozott létre, hogy a tudomány eszközeivel vizsgálja, van-e alapja az 5G miatti félelmeknek. A rövid válasz az, hogy nincs.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia egy szakértői bizottságot hozott létre, hogy a tudomány eszközeivel vizsgálja, van-e...","id":"20201124_mta_5g_vizsgalat_mobilhalozat_frekvencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e4b065-33a7-460f-b7de-7e36d983e83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mta_5g_vizsgalat_mobilhalozat_frekvencia","timestamp":"2020. november. 24. 11:05","title":"Az MTA megnézte, veszélyes-e az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"HVG","category":"360","description":"A folyamat 1990 óta az egész országban töretlen, de nem mindenütt ugyanakkora mértékű. Népességarányosan most Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legtöbb művi terhességmegszakítás.","shortLead":"A folyamat 1990 óta az egész országban töretlen, de nem mindenütt ugyanakkora mértékű. Népességarányosan most...","id":"202047_abortuszok_amargon_a_legfiatalabb_megyeben_szabolcsban_a_legtobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6524b9a4-a464-4886-bf44-8a811fa5c7a0","keywords":null,"link":"/360/202047_abortuszok_amargon_a_legfiatalabb_megyeben_szabolcsban_a_legtobb","timestamp":"2020. november. 24. 13:00","title":"Az ország leggazdagabb térségeiben csökken leginkább az abortuszok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő nyártól korlátozza a Google az egyik legkedveltebb szolgáltatását, egy bizonyos mennyiség felett már nem lesz ingyenes a fényképtárolás. Az alábbi oldalon megnézheti, hogy mostani képtárolási szokásait követve, önnél meddig tart ki az ingyenesség.","shortLead":"Jövő nyártól korlátozza a Google az egyik legkedveltebb szolgáltatását, egy bizonyos mennyiség felett már nem lesz...","id":"20201124_google_photos_fotok_ingyenes_tarhely_meddig_eleg_mennyi_szabad_hely_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d704d695-8de4-4d75-a122-94d3486cf38d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_google_photos_fotok_ingyenes_tarhely_meddig_eleg_mennyi_szabad_hely_van","timestamp":"2020. november. 24. 12:03","title":"Meddig elég még a tárhelyem a Google-nél? Mikortól kell fizessek a fotóim tárolásáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96827114-c1ed-4753-b34a-e6547de1d305","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, a Drops nyelvtanulási platformot fejlesztő cégért a 30 millió dolláros vételáron túl további 19 milliót is kifizet a Kahoot, ha az jól teljesít a következő két évben.","shortLead":"Sőt, a Drops nyelvtanulási platformot fejlesztő cégért a 30 millió dolláros vételáron túl további 19 milliót is kifizet...","id":"20201124_drops_magyar_startup_10_milliard_forint_kahoot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96827114-c1ed-4753-b34a-e6547de1d305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb72381-519c-41d3-90c0-e1a98d7d8c6b","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_drops_magyar_startup_10_milliard_forint_kahoot","timestamp":"2020. november. 24. 14:58","title":"Közel 10 milliárd forintért kelt el egy magyar startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnéje a New York Times számára írt cikkében először beszél a nyilvánosság előtt a vetélésről. ","shortLead":"Sussex hercegnéje a New York Times számára írt cikkében először beszél a nyilvánosság előtt a vetélésről. ","id":"20201125_Meghan_Markle_elviselhetetlen_gyaszrol_masodik_gyermekenek_elveszteserol_irt_vallomast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502f541-63b7-4216-9359-12d54b2cbf79","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Meghan_Markle_elviselhetetlen_gyaszrol_masodik_gyermekenek_elveszteserol_irt_vallomast","timestamp":"2020. november. 25. 10:24","title":"Meghan Markle „elviselhetetlen gyászról”, második gyermekének elvesztéséről írt vallomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő hajnalban egy 51 éves férfi megölt egy idős házaspárt, és kis híján az idős pár 12 éves unokáját is, amikor rájuk gyújtott egy ingatlant. A tragédia kódolva volt, a gyújtogató nem sokkal a tűzeset előtt késsel fenyegette meg a sértetteket.","shortLead":"Hétfő hajnalban egy 51 éves férfi megölt egy idős házaspárt, és kis híján az idős pár 12 éves unokáját is, amikor rájuk...","id":"20201124_Reszeg_volt_amikor_elfogtak_a_ferfit_aki_ragyujtotta_a_hazat_az_idos_parra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e393cbd8-1ca9-44bd-bcd7-4b30702bb0a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Reszeg_volt_amikor_elfogtak_a_ferfit_aki_ragyujtotta_a_hazat_az_idos_parra","timestamp":"2020. november. 24. 09:53","title":"Akkor is részeg volt, amikor elfogták a férfit, aki rágyújtotta a házat az idős párra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9483dd16-2dfd-4b03-b67f-f733a9aeaf3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább olyan izgalmas, mint egy thriller, pedig ez a valóság.","shortLead":"Legalább olyan izgalmas, mint egy thriller, pedig ez a valóság.","id":"20201124_Dramai_felvetelen_menti_ki_egy_aligator_szajabol_a_kutyajat_egy_floridai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9483dd16-2dfd-4b03-b67f-f733a9aeaf3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c071c08-4d0a-4d0f-98a0-0b8a77b12e70","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Dramai_felvetelen_menti_ki_egy_aligator_szajabol_a_kutyajat_egy_floridai_ferfi","timestamp":"2020. november. 24. 09:57","title":"Drámai felvételen menti ki egy aligátor szájából a kutyáját egy floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]