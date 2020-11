Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormány december 15-én vizsgálja felül a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, ezután döntenek az enyhítésről.","shortLead":"A német kormány december 15-én vizsgálja felül a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, ezután...","id":"20201124_Karacsony_korlatozas_lazitas_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d5e323-bf31-424e-b793-0eaaf9c50f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_Karacsony_korlatozas_lazitas_Nemetorszag","timestamp":"2020. november. 24. 19:52","title":"A karácsony előtt lazíthatnak a korlátozásokon Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","shortLead":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","id":"20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf00c4-ea9c-4aed-8e87-9c5b62c68df4","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. november. 25. 16:57","title":"Félrevezette a Fehér Házat, Trump mégis kegyelmet adna volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d94fed7-e3f5-4cd0-a93c-9e95cc1d345c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most nem szigorít, de jövő héten felülvizsgálja az intézkedéseket a kormány. Több mint 12 millió vakcinát kötöttek le. Arról, hogy milyen intézkedések várhatók a karácsonyi időszakban, december 10. környékén dönthetnek.","shortLead":"Most nem szigorít, de jövő héten felülvizsgálja az intézkedéseket a kormány. Több mint 12 millió vakcinát kötöttek le...","id":"20201126_kormanyinfo_kormanyszovivoi_tajekoztato_kormanydontes_orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d94fed7-e3f5-4cd0-a93c-9e95cc1d345c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fdd379-dc92-4d71-8f9b-90573e708235","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_kormanyinfo_kormanyszovivoi_tajekoztato_kormanydontes_orbankormany","timestamp":"2020. november. 26. 10:54","title":"Kormányszóvivő: Maradnak az eddigi intézkedések, december 10-ig dönthetnek, mi lesz karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdett terjedni a neten, hogy az ivermektint tartalmazó gyógyszer jó a koronavírus ellen, a Nébih erre válaszul adott ki egy figyelmeztetést. Azt írták, a szer akár mérgezést is okozhat. ","shortLead":"Elkezdett terjedni a neten, hogy az ivermektint tartalmazó gyógyszer jó a koronavírus ellen, a Nébih erre válaszul...","id":"20201125_nebih_koronavirus_ivermektin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25795164-8338-4afd-a0bd-02ac218a0c47","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_nebih_koronavirus_ivermektin","timestamp":"2020. november. 25. 17:54","title":"Figyelmeztet a Nébih: Ne vegyen be senki állatgyógyszert a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0396fa6-29ce-4b62-b0f4-e96cf0b2cc39","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Anthony Blinken Kelet-Európa-érzékenysége nem is nagyon lehet kérdés, hiszen a magyar mellett ukrán gyökerekkel, sőt, lengyel kötődéssel is rendelkezik.","shortLead":"Anthony Blinken Kelet-Európa-érzékenysége nem is nagyon lehet kérdés, hiszen a magyar mellett ukrán gyökerekkel, sőt...","id":"20201125_Anthony_Blinken_USA_Egyesult_Allamok_Biden_kulugyminiszter_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0396fa6-29ce-4b62-b0f4-e96cf0b2cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe81c912-df69-48c5-99d9-3d8171ac3950","keywords":null,"link":"/360/20201125_Anthony_Blinken_USA_Egyesult_Allamok_Biden_kulugyminiszter_jelolt","timestamp":"2020. november. 25. 16:00","title":"Szenvedélyei közül a külpolitikában jut a legmagasabbra Biden külügyminiszter-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"HVG","category":"360","description":"A folyamat 1990 óta az egész országban töretlen, de nem mindenütt ugyanakkora mértékű. Népességarányosan most Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legtöbb művi terhességmegszakítás.","shortLead":"A folyamat 1990 óta az egész országban töretlen, de nem mindenütt ugyanakkora mértékű. Népességarányosan most...","id":"202047_abortuszok_amargon_a_legfiatalabb_megyeben_szabolcsban_a_legtobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6524b9a4-a464-4886-bf44-8a811fa5c7a0","keywords":null,"link":"/360/202047_abortuszok_amargon_a_legfiatalabb_megyeben_szabolcsban_a_legtobb","timestamp":"2020. november. 24. 13:00","title":"Az ország leggazdagabb térségeiben csökken leginkább az abortuszok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányhivatal szerint a főváros nem hajtotta végre a járatsűrítést, a BKK szerint viszont már mindent bevetettek.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a főváros nem hajtotta végre a járatsűrítést, a BKK szerint viszont már mindent bevetettek.","id":"20201125_bkk_jaratsurites_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c236638-7d81-4f55-b11b-801e4c6218b7","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_bkk_jaratsurites_kormanyhivatal","timestamp":"2020. november. 25. 18:37","title":"BKK: Forgalomba állítottunk minden létező buszt, villamost, trolit és metrószerelvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a588d8-1538-4f7a-8a95-7781b18a506a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 3806 újabb fertőzöttet találtak, és adatszolgáltatási hiba miatt egyetlen gyógyultról sem tudtak beszámolni.","shortLead":"Egy nap alatt 3806 újabb fertőzöttet találtak, és adatszolgáltatási hiba miatt egyetlen gyógyultról sem tudtak...","id":"20201125_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a588d8-1538-4f7a-8a95-7781b18a506a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ab084-6268-4acd-b34d-ce9c87ef03d2","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2020. november. 25. 09:27","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]