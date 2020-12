Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"380d18d1-2bbc-4b20-83ee-b49568967ce0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a színházak zárva vannak, a színésznőnek más ideiglenes munka után kellett néznie.","shortLead":"Mivel a színházak zárva vannak, a színésznőnek más ideiglenes munka után kellett néznie.","id":"20201130_maszk_arua_plaza_Xantus_Barbara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380d18d1-2bbc-4b20-83ee-b49568967ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0617a8ab-c7af-4513-a7b1-befbefd89fb9","keywords":null,"link":"/elet/20201130_maszk_arua_plaza_Xantus_Barbara","timestamp":"2020. november. 30. 12:16","title":"Xantus Barbara most maszkokat árul egy plázában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változnak a 2021-es autópálya-matricákat árai: egy személyautó tíznapos matricája 3640 forintba kerül majd.","shortLead":"Változnak a 2021-es autópálya-matricákat árai: egy személyautó tíznapos matricája 3640 forintba kerül majd.","id":"20201201_autopalyadij_matrica_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af20349-8f43-414c-a7fc-7702642ecb4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_autopalyadij_matrica_autopalya","timestamp":"2020. december. 01. 09:57","title":"Drágábbak lesznek a jövő évi autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még a Facebook-oldalát is törölte a publicisztikája után, amelyben többek között Hitlerhez hasonlította Soros Györgyöt, de azóta is folyamatosan nő az aHangon megjelenő kezdeményezés támogatóinak száma. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még a Facebook-oldalát is törölte a publicisztikája után, amelyben többek között...","id":"20201130_Galvolgyi_Janos_Geszti_Peter_peticio_Demeter_Szilard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b15768-0e8d-4880-a402-f0eee859eafc","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Galvolgyi_Janos_Geszti_Peter_peticio_Demeter_Szilard","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Gálvölgyi János, Geszti Péter és már több mint 9 ezer aláíró követeli petícióban Demeter Szilárd lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912f62d0-6683-48e6-b4a7-6116546bb69a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antonov An-124 Ruszlán nem tudott lefékezni, ezért túlcsúszott a futópályán. A teherszállító gépet katonai járművekkel húzták vissza.","shortLead":"Az Antonov An-124 Ruszlán nem tudott lefékezni, ezért túlcsúszott a futópályán. A teherszállító gépet katonai...","id":"20201130_repulogep_baleset_kenyszerleszallas_antonov_an_124_ruszlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=912f62d0-6683-48e6-b4a7-6116546bb69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df10a6ab-1b3c-4bb4-b4a2-41e980036ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_repulogep_baleset_kenyszerleszallas_antonov_an_124_ruszlan","timestamp":"2020. november. 30. 17:03","title":"Videó: Tankokkal vontatták vissza a kényszerleszállást végrehajtó repülőt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi legfiatalabb koronavírusos áldozat leukémiás volt. ","shortLead":"Az eddigi legfiatalabb koronavírusos áldozat leukémiás volt. ","id":"20201130_koronavirusos_beteg_meghalt_18","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebc5b67-ff90-48e6-8541-353a82b3b1f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_koronavirusos_beteg_meghalt_18","timestamp":"2020. november. 30. 11:20","title":"Meghalt egy 18 éves koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b008835c-6593-4179-a79b-0699769443a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint Demeter Szilárd nem méltó arra, hogy közhivatalt töltsön be Magyarországon szombati írása után.","shortLead":"Michael Ignatieff szerint Demeter Szilárd nem méltó arra, hogy közhivatalt töltsön be Magyarországon szombati írása...","id":"20201130_michael_ignatieff_ceu_demeter_szilard_sorosozo_irasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b008835c-6593-4179-a79b-0699769443a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884380f8-a6bc-48d2-8a3e-f75e1b1466be","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_michael_ignatieff_ceu_demeter_szilard_sorosozo_irasa","timestamp":"2020. november. 30. 17:06","title":"CEU-rektor: Demeter szavaiban mutatkozik meg a rezsim valódi természete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab4e5bf-636a-4108-8f50-30286f5123a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Körülbelül 3000-3500 éves, a bronzkorból származó sírokat tártak fel a Jósa András Múzeum régészei a tiszadobi Andrássy-kastély udvarán – közölte a kastélyt fenntartó Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Körülbelül 3000-3500 éves, a bronzkorból származó sírokat tártak fel a Jósa András Múzeum régészei a tiszadobi...","id":"20201130_tiszadobi_andrassy_kastely_udvara_bronzkori_sirok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ab4e5bf-636a-4108-8f50-30286f5123a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b3cf9a-0b02-44e8-823b-5d9cc85bfaf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_tiszadobi_andrassy_kastely_udvara_bronzkori_sirok","timestamp":"2020. november. 30. 07:33","title":"3000 éves sírokat találtak az Andrássy-kastély udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A céljuk az, hogy segítsék az unióba készülő országok jogharmonizációját a természetvédelem területén, és hogy megalapozzák a magyar vállalkozások piacra lépését a térségben.","shortLead":"A céljuk az, hogy segítsék az unióba készülő országok jogharmonizációját a természetvédelem területén, és...","id":"20201130_termeszetvedelem_nyugat_balkan_magyar_szakemberek_magyar_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb64291-533e-4c96-9129-528f35ac036a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201130_termeszetvedelem_nyugat_balkan_magyar_szakemberek_magyar_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2020. november. 30. 17:32","title":"Magyar természetvédelmi szakemberek segítenek be öt balkáni államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]