[{"available":true,"c_guid":"9b291f27-2b6a-4adb-a94f-87b6acb16f32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kényelmesnek tűnő, adatvédelmi szempontból azonban kissé aggályos funkció bevezetésén gondolkodhat virtuális asszisztensénél a Google.","shortLead":"Egy kényelmesnek tűnő, adatvédelmi szempontból azonban kissé aggályos funkció bevezetésén gondolkodhat virtuális...","id":"20201028_google_asszisztens_felebresztese_kozelseggel_kiserleti_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b291f27-2b6a-4adb-a94f-87b6acb16f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acd995b-4a06-4f67-b51a-4b98a8acf4ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_google_asszisztens_felebresztese_kozelseggel_kiserleti_funkcio","timestamp":"2020. október. 28. 16:03","title":"Kényelmes, de kicsit veszélyes funkcióval kísérletezhet a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tartanak attól, hogy orvosok tömegesen hagynák el a pályát.","shortLead":"Nem tartanak attól, hogy orvosok tömegesen hagynák el a pályát.","id":"20201028_az_emmi_az_orvosi_kamara_felmereserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0ff8f7-28f1-463a-a2f4-e104fb57c1f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_az_emmi_az_orvosi_kamara_felmereserol","timestamp":"2020. október. 28. 20:08","title":"Emmi: Az orvosok csak az ellenzék és a sajtó miatt bizonytalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attila újabb celebműsorban vállalt szerepet.\r

","shortLead":"A viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attila újabb celebműsorban vállalt szerepet.\r

","id":"20201027_Ambrus_Attila_sohasem_jar_bankba_rossz_az_auraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1394b-f7da-4f85-99e2-156c9f3c8e84","keywords":null,"link":"/elet/20201027_Ambrus_Attila_sohasem_jar_bankba_rossz_az_auraja","timestamp":"2020. október. 27. 09:05","title":"Ambrus Attila sohasem jár bankba, rossz az aurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A hatékony fellépést nehezíti, hogy a tevékenység legális a szigetországban.","shortLead":"A hatékony fellépést nehezíti, hogy a tevékenység legális a szigetországban.","id":"20201027_Keleteuropai_szexrabszolgakkal_viragzik_a_prostitucio_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81ccd69-cd7a-4fff-9f3e-32492c9e82a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Keleteuropai_szexrabszolgakkal_viragzik_a_prostitucio_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. október. 27. 14:20","title":"Kelet-európai szexrabszolgákkal virágzik a prostitúció Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd57083c-2cfc-4ef2-ad38-ac12dc00671e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ronald Reagan szobrának a közelében kapott helyett az alkotás. Az ötletgazda ezúttal is Schmidt Mária volt. ","shortLead":"Ronald Reagan szobrának a közelében kapott helyett az alkotás. Az ötletgazda ezúttal is Schmidt Mária volt. ","id":"20201027_Felavattak_George_HW_Bush_szobrat_a_Szabadsagteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd57083c-2cfc-4ef2-ad38-ac12dc00671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33746179-c2c7-42d9-831e-135d6cb7dfae","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Felavattak_George_HW_Bush_szobrat_a_Szabadsagteren","timestamp":"2020. október. 27. 11:54","title":"Felavatták George H.W. Bush szobrát a Szabadság téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf705c2-7b57-4146-b742-aa00474ebaae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakba, fosztogatásba torkollottak a Walter Wallace halála után kezdődött tüntetések.","shortLead":"Erőszakba, fosztogatásba torkollottak a Walter Wallace halála után kezdődött tüntetések.","id":"20201029_philadephia_kijarasi_tilalom_tuntetes_walter_wallace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf705c2-7b57-4146-b742-aa00474ebaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedf4e1e-5377-4d13-8f75-a28df78325bf","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_philadephia_kijarasi_tilalom_tuntetes_walter_wallace","timestamp":"2020. október. 29. 05:52","title":"Kijárási tilalmat vezettek be Philadelphiában az elharapózó erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 23-án jelentkeztek a tünetek a józsefvárosi polgármesteren.

","id":"20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bbe9ad-2a5f-4097-a11a-6dafd4b864b1","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 27. 16:55","title":"Pikó András is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akkor támadt a mentőápolóra, amikor az az iratai után érdeklődött. ","shortLead":"Akkor támadt a mentőápolóra, amikor az az iratai után érdeklődött. ","id":"20201028_megverte_az_ot_ellato_mentost_negy_ev_bortonre_iteltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76fea13-8a8b-4195-9316-672bfc1c273c","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_megverte_az_ot_ellato_mentost_negy_ev_bortonre_iteltek","timestamp":"2020. október. 28. 16:21","title":"Első fokon négy év börtönt kapott a mentős orrát eltörő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]