A Skoda tavaly leplezte le az elsőtől az utolsó csavarig megújult új Octaviát, amelynek legsportosabb RS csúcsváltozatai idén tavasszal mutatkozott be. A 245 lóerős és 370 Nm nyomatékú benzines Skoda Octavia RS 2.0 TSI-t nemrégiben árazták be itthon, és ennek a kéziváltóval 12,18 millió forinttól induló modellnek most megérkezett a dízel testvére.

© Skoda

© Skoda

Ötajtós új Skoda Octavia RS 2.0 TDI-nk legolcsóbban 12,78 millió forinttól lehet, ennyibe kerül ugyanis a 200 lóerős és 400 Nm-es 2 literes dízelmotorral, illetve hétfokozatú DSG automata váltóval szerelt kivitel. Ennek a 0-ról 100 km/h-ra 7,4 másodperc alatt felgyorsuló, 4,9 literes vegyes fogyasztásúnak ígért Octaviának 249 km/h a végsebessége.

A 6,8 másodperces 0-100-as szintidejű, 243 km/h végsebességű, 5,5 literes fogyasztású négykerékhajtású változat magyar alapára 13,72 millió forint.

© Skoda

© Skoda

© Skoda

A hazánkban zöld rendszámozható plugin hibrid sportmodell, a 245 lóerős Octavia RS iV hazai ára egyelőre ismeretlen.

