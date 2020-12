Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Számos nagy jogi csatát folytat és folytatott az Európai Bíróság előtt a magyar kormány. Általában az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásai jutnak el peres szakaszba, de Magyarország az uniós intézmények döntéseit is megtámadja – ehhez természetesen joga van. Ezek az ügyek mind politikai természetűek és kivétel nélkül mindegyikben elbukott vagy vesztésre áll a magyar kormány.","shortLead":"Számos nagy jogi csatát folytat és folytatott az Európai Bíróság előtt a magyar kormány. Általában az Európai Bizottság...","id":"20201203_Sorra_dolnek_meg_a_kormany_jogi_ervei_europai_szinten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f857b1-0af5-42e1-b73b-8a1a79134df6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Sorra_dolnek_meg_a_kormany_jogi_ervei_europai_szinten","timestamp":"2020. december. 03. 13:52","title":"Sorra dőlnek meg a kormány jogi érvei európai szinten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hálaadás napja összehozta a családot.



","shortLead":"A hálaadás napja összehozta a családot.



","id":"20201202_Egyutt_lathato_Madonna_osszes_gyereke_az_unnepi_videon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197bf092-edb7-4ad7-b2bd-4eaef44faca6","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Egyutt_lathato_Madonna_osszes_gyereke_az_unnepi_videon","timestamp":"2020. december. 02. 09:19","title":"Együtt látható Madonna összes gyereke az ünnepi videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3563e11-ce92-4d05-9bbe-5fe5391b198a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országgyűlési képviselő szerint a kormánypárt gyűlöletre épülő belpolitikája egy időzített bomba.","shortLead":"A volt országgyűlési képviselő szerint a kormánypárt gyűlöletre épülő belpolitikája egy időzített bomba.","id":"20201203_Schiffer_Andras_Fidesz_Szajer_Jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3563e11-ce92-4d05-9bbe-5fe5391b198a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7ed187-a924-4d2e-8796-bca57f74177f","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Schiffer_Andras_Fidesz_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. december. 03. 22:15","title":"Schiffer András: Rég láttam ilyen nevetségesnek és kaotikusnak a Fidesz kommunikációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak. Mindeközben a Sajó völgyében már veszélyes a levegő.","shortLead":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak...","id":"20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325c6c7-1fbd-49fc-9c3e-7b3401c4bb53","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","timestamp":"2020. december. 03. 15:05","title":"A Sajó-völgyében továbbra is lignittel fűtenek, pedig már megint veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy János, az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkára az ügy érintettje. ","shortLead":"Nagy János, az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkára az ügy érintettje. ","id":"20201202_agrartarca_helyettes_allamtitkar_orizet_korrupcios_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0b65b7-2dde-44a1-a129-cc929180e121","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_agrartarca_helyettes_allamtitkar_orizet_korrupcios_ugy","timestamp":"2020. december. 02. 20:35","title":"Az agrártárca helyettes államtitkárát vették őrizetbe korrupciós ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanúk befolyásolásától, bizonyítékok megsemmisítésétől tart a bíróság, így nem marad szabadlábon a hivatali vesztegetéssel gyanúsított férfi és a helyettes államtitkár, aki a gyanú szerint elfogadta a kenőpénzt.","shortLead":"Tanúk befolyásolásától, bizonyítékok megsemmisítésétől tart a bíróság, így nem marad szabadlábon a hivatali...","id":"20201203_Bunugyi_felugyelet_korrupcioval_gyanusitott_helyettes_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff348de4-7ba8-4fcf-b290-2f2f5a973389","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Bunugyi_felugyelet_korrupcioval_gyanusitott_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2020. december. 03. 16:23","title":"Bűnügyi felügyelet alá vették a korrupcióval gyanúsított helyettes államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654c3e9-d882-46d8-8250-5a2c532559e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harminc apróbb-nagyobb részleten változtattak a német szuperlimuzinon. ","shortLead":"Harminc apróbb-nagyobb részleten változtattak a német szuperlimuzinon. ","id":"20201203_Alaposan_atertelmeztek_az_oroszok_a_MercedesAMG_GTt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e654c3e9-d882-46d8-8250-5a2c532559e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965961e9-e9cb-439d-a27f-3e17eff1abaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Alaposan_atertelmeztek_az_oroszok_a_MercedesAMG_GTt","timestamp":"2020. december. 04. 06:31","title":"Alaposan átértelmezték az oroszok a Mercedes-AMG GT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Minden eddiginél részletesebb és a politikai szálat egyre jobban kidomborító emlékekről számol be annak a házibulinak a szervezője, aki vendégül látta múlt hét pénteken Szájer Józsefet. Az állításai között azonban akadnak ellentmondások. ","shortLead":"Minden eddiginél részletesebb és a politikai szálat egyre jobban kidomborító emlékekről számol be annak a házibulinak...","id":"20201203_Egyre_tobb_mindenre_emlekszik_a_Szajerbuli_szervezoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f6d9bb-e45c-4c52-961f-6d8a577070c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Egyre_tobb_mindenre_emlekszik_a_Szajerbuli_szervezoje","timestamp":"2020. december. 03. 13:57","title":"Egyre több mindenre emlékszik a Szájer-buli szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]