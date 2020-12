Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar és a román miniszterelnök neve szinte garantálja a kavarodást.","shortLead":"A magyar és a román miniszterelnök neve szinte garantálja a kavarodást.","id":"20201208_Csak_ido_kerdese_volt_Orban_Viktor_fotojaval_bakizott_a_legnagyobb_hirugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd2355-9b5b-42e1-884d-24f9a5a5ec9c","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Csak_ido_kerdese_volt_Orban_Viktor_fotojaval_bakizott_a_legnagyobb_hirugynokseg","timestamp":"2020. december. 08. 08:15","title":"Csak idő kérdése volt? Orbán Viktor fotójával bakizott a legnagyobb hírügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek között szerepel a Jobbik állandó figyelmeztetése is.","shortLead":"Ezek között szerepel a Jobbik állandó figyelmeztetése is.","id":"20201206_Gyurcsany_Ferenc_14_pontban_foglalta_ossze_az_ellenzek_teendoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c84a03b-e5cd-45f7-a36b-238457771879","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Gyurcsany_Ferenc_14_pontban_foglalta_ossze_az_ellenzek_teendoit","timestamp":"2020. december. 06. 13:46","title":"Gyurcsány Ferenc 14 pontban foglalta össze az ellenzék teendőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d3b2c3-0698-4954-8c19-c99bcddabdde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezekben a napokban derül ki, elégségesek-e a karácsonyi ünnep „megmentésére” hozott korlátozó intézkedések. Az már most egyértelmű, hogy az idén egészen más az adventi időszak és a karácsony, mint ahogyan azt megszokhattuk.","shortLead":"Ezekben a napokban derül ki, elégségesek-e a karácsonyi ünnep „megmentésére” hozott korlátozó intézkedések. Az már most...","id":"202049__a_karacsony_es_a_virus__advent_es_felkeszules__kesesben__mi_marad_azunnepbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d3b2c3-0698-4954-8c19-c99bcddabdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49770418-1258-4fbe-ab05-da58beaaa4d3","keywords":null,"link":"/360/202049__a_karacsony_es_a_virus__advent_es_felkeszules__kesesben__mi_marad_azunnepbol","timestamp":"2020. december. 06. 16:00","title":"Már az is ajándék, ha valami kicsi megmarad a karácsonyi ünnepből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352","c_author":"HVG","category":"360","description":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de elképesztő összegekért keltek el a művészeti piacon.","shortLead":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de...","id":"202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954923b7-6459-43ca-821b-0d351762f743","keywords":null,"link":"/360/202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","timestamp":"2020. december. 06. 13:30","title":"A magyar kortárs művészet a Tate Modernt és a jegybankot is izgatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eeb8bd-c1ca-4d0c-b77d-e8eba62dde73","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg eljutott a Fehér Házig. Ezt az életpályát mutatja be az idehaza a HVG Könyvek gondozásában megjelenő Egy ígéret földje. A könyv érdekességekkel, politikai háttértörténetekkel és persze személyes megjegyzésekkel, izgalmas történetmeséléssel teli tartalmából több részletet közlünk. Ezeket megjelenés előtt, exkluzív módon csak itt, a HVG360-on olvashatják.","shortLead":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg...","id":"20201207_Vadaszat_Bin_Ladenre__Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24eeb8bd-c1ca-4d0c-b77d-e8eba62dde73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf7765b-da53-44d7-af6c-548ebf59905e","keywords":null,"link":"/360/20201207_Vadaszat_Bin_Ladenre__Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on","timestamp":"2020. december. 07. 19:00","title":"Vadászat Bin Ládenre - Barack Obama életrajzi könyve a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rossz kompromisszum drasztikus következményekkel járhat, kiderülhet, hogy az EU nem a jogállamiság alapján álló demokráciák klubja.","shortLead":"A rossz kompromisszum drasztikus következményekkel járhat, kiderülhet, hogy az EU nem a jogállamiság alapján álló...","id":"20201208_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95840a3-2877-4700-8a6d-65477a920a71","keywords":null,"link":"/360/20201208_lapszemle","timestamp":"2020. december. 08. 08:10","title":"Financial Times-kommentár: Nem szabad rossz alkut kötni a magyar-lengyel párossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e46abd-a8ef-4978-b568-663d23a8ce79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolák harmadában kellett intézkedni a koronavírustesztek után.","shortLead":"Az iskolák harmadában kellett intézkedni a koronavírustesztek után.","id":"20201207_Maruzsa_iskola_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e46abd-a8ef-4978-b568-663d23a8ce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de646a4e-bf29-4210-ae86-e98eee9f11e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Maruzsa_iskola_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. december. 07. 07:38","title":"Maruzsa: Irreális a kérés, hogy mindenkit teszteljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1b68b5-b632-428b-981c-901de1772e3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az infektológus a TV2-n jelent meg és bújt Kevin bőrébe.","shortLead":"Az infektológus a TV2-n jelent meg és bújt Kevin bőrébe.","id":"20201207_szlavik_janos_reszkessetek_betorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c1b68b5-b632-428b-981c-901de1772e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094cbf5f-c42b-4731-b90b-3f4e26b33a0a","keywords":null,"link":"/elet/20201207_szlavik_janos_reszkessetek_betorok","timestamp":"2020. december. 07. 17:59","title":"Videó: Szlávik János újraértelmezte a Reszkessetek betörőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]