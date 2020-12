Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"Arató László, Dezső András, Gergely Márton, Joó Hajnalka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője – mondja egy diplomata, ez ugyanis elszántabbá tette az ellenfeleit. Kizárt, hogy ennek tudható be Szájer József bukása is, de ez is hatással lesz Orbán harcaira.","shortLead":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője –...","id":"202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb716167-d02c-43b9-8412-8936358666a9","keywords":null,"link":"/360/202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","timestamp":"2020. december. 10. 07:00","title":"A Szájer-botrány tanulsága: a Fidesz immunrendszere leépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","shortLead":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","id":"20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243a1d0f-a1be-4c57-9b54-369c53c6ffa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","timestamp":"2020. december. 09. 17:59","title":"Balatonalmádi polgármestere milliós jutalmat szavazott meg magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas nyomás alatt fáradozott azon Angela Merkel német kancellár, hogy megakadályozza az Európai Unió következő költségvetésének és az újjáépítési csomagnak magyar és a lengyel vétóját, ám a kompromisszum, amit elért, több pontban is alapvetően hibás – írja Soros György a Project Syndicate-en. ","shortLead":"Hatalmas nyomás alatt fáradozott azon Angela Merkel német kancellár, hogy megakadályozza az Európai Unió következő...","id":"20201211_soros_gyorgy_europai_unio_angela_merkel_orban_viktor_jogallamisagi_feltetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a7c388-65d1-4443-8865-49f392f939ff","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_soros_gyorgy_europai_unio_angela_merkel_orban_viktor_jogallamisagi_feltetelek","timestamp":"2020. december. 11. 13:46","title":"Soros: A kompromisszum Orbánékkal a lehetséges világok legrosszabbika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre kevesebben gondolják azt Magyarországon, hogy az ország a Nyugathoz tartozik, határozottan elutasítják a tekintélyelvű vezetőket és többségük nem támogatja az LMBTQ+ közösség démonizálását – a többi közt ez derült ki a GLOBSEC Trends régiós közvélemény-kutatásából. A régióban általánosságban támogatják a demokráciát, de ha „liberális demokráciaként” hivatkoznak rá, sokan már fenyegetettségnek érzik. ","shortLead":"Egyre kevesebben gondolják azt Magyarországon, hogy az ország a Nyugathoz tartozik, határozottan elutasítják...","id":"20201211_LMBTQ_Globsec_felmeres_kozvelemenykutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29376f16-933c-4cca-bde4-3607ddea6e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_LMBTQ_Globsec_felmeres_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 11. 08:00","title":"A magyarok többsége nem támogatja az LMBTQ-közösség démonizálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották a munkahelyéről. A szakértő szerint a kettő nem a véletlen műve.","shortLead":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották...","id":"20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecd5588-503d-4ec0-9804-328fbda276fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","timestamp":"2020. december. 10. 10:06","title":"Rendőrök érkeztek a nő házához, aki riadót fújt az amerikai koronavírusos esetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A szokásosnál is sokkal komolyabb az a hibajelenség, amely csütörtök délelőtt két vállra fektette a Facebook üzenetküldőjét. És amely azóta sem tért magához. [Frissítés: már megjavult.]","shortLead":"A szokásosnál is sokkal komolyabb az a hibajelenség, amely csütörtök délelőtt két vállra fektette a Facebook...","id":"20201210_facebook_messenger_leallas_2020_hiba_uzenetek_kesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bb7f3d-0001-47d0-a743-57daaeac5d91","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_facebook_messenger_leallas_2020_hiba_uzenetek_kesnek","timestamp":"2020. december. 10. 13:51","title":"Nagy lehet a baj a Facebooknál, ilyen komoly leállása még nem nagyon volt a Messengernek [Frissítés: megjavult]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hírügynökség publicistája szerint az unió elbukott a vizsgán, amikor az elvek helyett a pénzt választotta, és túl sokat engedett a magyar és a lengyel kormány követeléseinek.","shortLead":"A hírügynökség publicistája szerint az unió elbukott a vizsgán, amikor az elvek helyett a pénzt választotta, és túl...","id":"20201211_eucsucs_lapszemle_bloomberg_Andreas_Kluth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9507fa72-0b8c-4adf-acfc-c481bb585131","keywords":null,"link":"/360/20201211_eucsucs_lapszemle_bloomberg_Andreas_Kluth","timestamp":"2020. december. 11. 07:15","title":"Bloomberg-elemző: Európa eladta a lelkét, amikor megalkudott Orbán Viktorékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc16331-4030-48c1-86c1-99898ae5f64e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész majdnem 13 kilót adott le a legújabb filmje kedvéért.","shortLead":"A színész majdnem 13 kilót adott le a legújabb filmje kedvéért.","id":"20201210_George_Clooney_korhazba_kerult_mert_tul_sokat_fogyott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc16331-4030-48c1-86c1-99898ae5f64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e4de7-cadc-4125-9b01-7e5c9c1e14e4","keywords":null,"link":"/elet/20201210_George_Clooney_korhazba_kerult_mert_tul_sokat_fogyott","timestamp":"2020. december. 10. 10:53","title":"George Clooney kórházba került, mert túl sokat fogyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]