[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a babakötvény az egyik legjobb magyar befektetés. 18 év alatt összegyűlhet akár egy új autó ára is. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a babakötvény az egyik legjobb magyar befektetés. 18 év alatt...","id":"20201213_Tallai_Akar_22_millio_forintot_is_gyujthetnek_a_szulok_a_felnott_gyerekuknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b2a0e9-08f3-4db7-909c-0227a065a57e","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_Tallai_Akar_22_millio_forintot_is_gyujthetnek_a_szulok_a_felnott_gyerekuknek","timestamp":"2020. december. 13. 11:49","title":"Tállai: Már 236 ezer gyereknek van babakötvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70049d89-39a4-4cc5-ad79-11aa3c101f18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Na és?”","shortLead":"„Na és?”","id":"20201213_rendorseg_ellenorzes_buszsav_szabalytalan_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70049d89-39a4-4cc5-ad79-11aa3c101f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa38b38-0d6a-4250-bf6e-f5c9f20183d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_rendorseg_ellenorzes_buszsav_szabalytalan_autos","timestamp":"2020. december. 13. 13:05","title":"Meredek kifogásokkal próbálkoznak be a rendőröknél a szabálytalan buszsávhasználók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c660303-5a3c-45e6-bf2c-c75e8f43cf65","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Talán nem kellene hasra esni az FTC idei Bajnokok Ligája-szereplésétől. Különösképpen nem azoknak a szakértőknek, akik a nézők számára véleményezik a látottakat, írja szerzőnk.","shortLead":"Talán nem kellene hasra esni az FTC idei Bajnokok Ligája-szereplésétől. Különösképpen nem azoknak a szakértőknek, akik...","id":"20201213_Revesz_A_Fradi_a_BLben_avagy_a_semmiseg_pompaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c660303-5a3c-45e6-bf2c-c75e8f43cf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9a474a-b90c-43b1-9aa6-800cc9de34a6","keywords":null,"link":"/360/20201213_Revesz_A_Fradi_a_BLben_avagy_a_semmiseg_pompaja","timestamp":"2020. december. 13. 12:00","title":"Révész: A Fradi a BL-ben, avagy a semmiség pompája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a454864-b72b-4bb2-bd87-e82680748956","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A kulcs az ország NATO-tagsága lehet.","shortLead":"A kulcs az ország NATO-tagsága lehet.","id":"20201212_Hazaarulassal_vadolnak_karpataljai_kepviseloket_a_magyar_himnusz_eleneklese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a454864-b72b-4bb2-bd87-e82680748956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4114b5e5-de83-455d-9e38-0c33e8d6d67b","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Hazaarulassal_vadolnak_karpataljai_kepviseloket_a_magyar_himnusz_eleneklese_miatt","timestamp":"2020. december. 12. 21:32","title":"Hazaárulással vádolnak kárpátaljai képviselőket a magyar himnusz eléneklése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit énekesnő, dalszerző, FKA twigs többek között azt állítja, hogy a színész szándékosan adott tovább neki egy szexuális úton terjedő betegséget.","shortLead":"A brit énekesnő, dalszerző, FKA twigs többek között azt állítja, hogy a színész szándékosan adott tovább neki...","id":"20201212_Bantalmazasert_kell_birosag_ele_allnia_Shia_LaBeoufnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a364274-4031-44df-9048-361571b9f3c8","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Bantalmazasert_kell_birosag_ele_allnia_Shia_LaBeoufnek","timestamp":"2020. december. 12. 08:51","title":"Bántalmazásért kell bíróság elé állnia Shia LaBeoufnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába készült nagyjából százezerrel kevesebb autó itthon eddig idén, mint azt tervezték, a leállásokat most is beiktatják a cégek. ","shortLead":"Hiába készült nagyjából százezerrel kevesebb autó itthon eddig idén, mint azt tervezték, a leállásokat most is...","id":"20201212_Hamarosan_leallnak_a_magyar_autogyarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fce0ae6-49c3-4ebd-8c0a-1cdf3a806c79","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_Hamarosan_leallnak_a_magyar_autogyarak","timestamp":"2020. december. 12. 09:32","title":"Hamarosan megint leállnak a magyar autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került. Azonban mintegy 900 felhasználónál épp ezzel a funkcióval van gond. Nincs lehetőség szoftveres javításra.","shortLead":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került...","id":"20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7452c-fb4f-49ac-8c21-786ee73f8c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","timestamp":"2020. december. 12. 19:03","title":"Keveseket érint, de nekik rossz: téves EKG-értéket mutat a Fitbit órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull holland versenyzője az Abu-Dzabi Nagydíjon végig maga mögött tudta tartani az egész szezonban fölényben lévő Mercedeseket.\r

","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője az Abu-Dzabi Nagydíjon végig maga mögött tudta tartani az egész szezonban fölényben lévő...","id":"20201213_Verstappen_huzta_be_az_idenyzarot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c29d3-eb98-4a9d-88db-da326849f292","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Verstappen_huzta_be_az_idenyzarot","timestamp":"2020. december. 13. 16:32","title":"Verstappen húzta be az F1-es idényzárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]