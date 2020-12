Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","shortLead":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","id":"20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f223c76-1cc1-43b6-a35b-e702309f28ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","timestamp":"2020. december. 13. 11:55","title":"A parlament elé kerül a választási törvény és a „börtönbiznisz” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9469700f-a736-422d-9103-89363d0152bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műsorban – a többi közt – téma lett volna az Apple vezérigazgató Tim Cook homoszexualitása is. De most már nem lesz, a sorozat ugyanis nem készül el – éppen Cook miatt.","shortLead":"A műsorban – a többi közt – téma lett volna az Apple vezérigazgató Tim Cook homoszexualitása is. De most már nem lesz...","id":"20201215_tim_cook_apple_email_sorozat_gawker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9469700f-a736-422d-9103-89363d0152bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff291ea-6f77-458b-b825-b2d85613a8ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_tim_cook_apple_email_sorozat_gawker","timestamp":"2020. december. 15. 08:33","title":"Az Apple-t vezető Tim Cooknak pár e-mailjébe került elkaszálni egy egész sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e25f3a-d1a3-4a0f-a17c-a9bb7d52f24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","timestamp":"2020. december. 13. 12:03","title":"Ez történt: Kiderült, hogy nem kaphatnak oltást az erősen allergiások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","shortLead":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","id":"20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7bdc6b-dd40-42ae-9e64-9bb3c6938ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 14. 10:06","title":"15 milliárd forintot ad a kormány a kecskeméti Mercedes újabb gyárbővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9a1208-da3a-437c-8f19-07384c8481e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei év félelmetes volt, mert a járvánnyal pokoli erők jöttek fel a felszín alól, és ez erős bizonytalanságot okozott mindenkiben – mondja Németh Juci 2020-ra visszatekintve. De az énekesnő azt is észrevette, hogy az emberek elkezdtek egy kicsit összetartani, hiszen a járvány problémája globális, mindenkit érint. Az összetartásra pedig az év végén is szükség van, és a segítség sokszor egy szendvicsben nyilvánulhat meg. ","shortLead":"Az idei év félelmetes volt, mert a járvánnyal pokoli erők jöttek fel a felszín alól, és ez erős bizonytalanságot...","id":"20201214_Nemeth_Juci_Olyan_lehetosegeket_is_adott_ez_az_ev_amelyek_soha_az_eletben_nem_johettek_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba9a1208-da3a-437c-8f19-07384c8481e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80f5071-6de7-4ff4-a1e5-c65357e9a045","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Nemeth_Juci_Olyan_lehetosegeket_is_adott_ez_az_ev_amelyek_soha_az_eletben_nem_johettek_volna","timestamp":"2020. december. 14. 12:00","title":"Németh Juci: Olyan lehetőségeket is adott ez az év, amelyek soha nem jöhettek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","id":"20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0214bff-9c98-4825-904e-4e325fd95cad","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. december. 14. 17:52","title":"Csak egy magyar városban növekszik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15be56-b247-4dae-9d13-895ffa95fc2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetek kedvező adatai alapján épp újranyitottak a bevásárlóközpontok Katalóniában.","shortLead":"Az elmúlt hetek kedvező adatai alapján épp újranyitottak a bevásárlóközpontok Katalóniában.","id":"20201214_spanyolorszag_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a15be56-b247-4dae-9d13-895ffa95fc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4e6d50-8e0f-4fd7-9305-20a014d94555","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_spanyolorszag_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 14. 21:49","title":"Spanyolországban öt hét után ismét gyorsulni kezdett a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]