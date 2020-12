Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","shortLead":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","id":"20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21e2aa0-5a49-4f80-91f1-d431a5c0bef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","timestamp":"2020. december. 17. 05:55","title":"A jövő héten oltják be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A férfi robotprogrammal segítségével kerülte meg a rendszert.","shortLead":"A férfi robotprogrammal segítségével kerülte meg a rendszert.","id":"20201217_nemzeti_konzultacio_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee7a33c-558f-4c62-bfa1-c487649019ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_nemzeti_konzultacio_rendorseg","timestamp":"2020. december. 17. 17:06","title":"Elfogta a rendőrség az embert, aki rájött, hogyan lehet meghackelni a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2ae96-96b5-4279-8d91-f9ec6422ba7b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A botanikusok által a világ legrondább orchideájának leírt, a madagaszkári esőerdőben felfedezett új orchideafaj is azon 156 növény- és gombafaj között van, amelyeket 2020-ban fedeztek fel és azonosítottak a kew-i Királyi Botanikus Kertek szakemberei és tudóstársaik szerte a világon.","shortLead":"A botanikusok által a világ legrondább orchideájának leírt, a madagaszkári esőerdőben felfedezett új orchideafaj is...","id":"20201218_orchidea_virag_felfedezes_2020_botanika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2ae96-96b5-4279-8d91-f9ec6422ba7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c1a49f-0494-4d29-a756-88e15b425081","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_orchidea_virag_felfedezes_2020_botanika","timestamp":"2020. december. 18. 11:33","title":"Rátaláltak a kutatók a \"világ legrondább\" orchideájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány javaslatára véget vetettek a \"börtönbiznisznek.\"","shortLead":"A kormány javaslatára véget vetettek a \"börtönbiznisznek.\"","id":"20201216_bortonkartalanitas_parlament_torvenymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda70cd6-1686-4016-8d5a-5be50761ad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_bortonkartalanitas_parlament_torvenymodositas","timestamp":"2020. december. 16. 12:22","title":"Csak szabadulás után fizetnek kártalanítást a raboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d231644e-2f74-49e4-a35b-d97cce8b0f69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drozdy Győzőt 1993-ban az első magyar munkavállalóként szerződtették le a Pannon GSM alapítói. A később Telenor névre váltó operátor meghatározó szakembereként 1993 óta formálta a hazai mobiltávközlés fejlődését. A szolgáltató újabb, jövőre esedékes átnevezéskor már nem lesz a fedélzeten, a vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettes most visszavonul.","shortLead":"Drozdy Győzőt 1993-ban az első magyar munkavállalóként szerződtették le a Pannon GSM alapítói. A később Telenor névre...","id":"20201216_visszavonul_drozdy_gyozo_telenor_vezerigazgato_helyettes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d231644e-2f74-49e4-a35b-d97cce8b0f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ece3d7d-bb69-4ec9-86d6-88fa2c0bdf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_visszavonul_drozdy_gyozo_telenor_vezerigazgato_helyettes","timestamp":"2020. december. 16. 12:33","title":"27 év után visszavonul Drozdy Győző, a magyar mobiltávközlés ikonikus alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bec32e-b4aa-45f3-83fa-d6ed56e7ffd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest Airport megerősítette, hogy az eladásra kínált gépek korábban náluk teljesítettek szolgálatot.","shortLead":"A Budapest Airport megerősítette, hogy az eladásra kínált gépek korábban náluk teljesítettek szolgálatot.","id":"20201217_aprohirdetes_hokotro_ferihegy_budapesti_airport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99bec32e-b4aa-45f3-83fa-d6ed56e7ffd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0952de7-47f3-4371-b790-23115c8c3b06","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_aprohirdetes_hokotro_ferihegy_budapesti_airport","timestamp":"2020. december. 17. 21:25","title":"Apróhirdetésben árulják Ferihegy korábbi hókotróit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brutális viták vannak a Fideszen belül is a pedofillistákról, a kamupártoknak esélyük sincs. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetőjének sajtótájékoztatóján kiderült az is, hogy túl késő lett volna már a választókerületek megváltoztatására.","shortLead":"Brutális viták vannak a Fideszen belül is a pedofillistákról, a kamupártoknak esélyük sincs. A Fidesz és a KDNP...","id":"20201216_Kocsis_Mate_Keso_lett_volna_mar_hozzanyulni_a_valasztokeruletkhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab488021-cce2-4f10-b648-ee47bff2b2f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Kocsis_Mate_Keso_lett_volna_mar_hozzanyulni_a_valasztokeruletkhez","timestamp":"2020. december. 16. 16:19","title":"Kocsis Máté: Késő lett volna már hozzányúlni a választókerületekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán azt mondta, nincsenek átütő jó hírei.","shortLead":"Orbán azt mondta, nincsenek átütő jó hírei.","id":"20201218_Orban_kossuth_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63311f16-29c5-46eb-a88e-35fd3463a476","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Orban_kossuth_jarvany","timestamp":"2020. december. 18. 07:51","title":"Orbán: Idén kis karácsony lesz, a 25-26-i rokonlátogatásról le kell mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]