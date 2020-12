Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e024389e-dd6d-4db1-a197-02a6e7a516a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gödöllőn helyezték végső nyugalomra a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt.","shortLead":"Gödöllőn helyezték végső nyugalomra a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt.","id":"20201219_Igy_bucsuztattak_el_Pecsi_Ildikot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e024389e-dd6d-4db1-a197-02a6e7a516a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74373ee0-d3aa-447c-a270-10e5569f1448","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Igy_bucsuztattak_el_Pecsi_Ildikot","timestamp":"2020. december. 19. 16:32","title":"Így búcsúztatták el Pécsi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2020 hatással volt egyénekre, közösségekre, a politikára és a tudományra. A vírus és a járvány nem csak vért, verítéket és könnyeket hozott - mutatja is az átalakulás irányát.","shortLead":"2020 hatással volt egyénekre, közösségekre, a politikára és a tudományra. A vírus és a járvány nem csak vért, verítéket...","id":"20201220_Economist_Ez_az_ev_mindent_megvaltoztatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56a445-e45d-4c37-af0d-64aa1f7abd1f","keywords":null,"link":"/360/20201220_Economist_Ez_az_ev_mindent_megvaltoztatott","timestamp":"2020. december. 20. 09:00","title":"Economist: Ez az év mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","shortLead":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","id":"20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169045b2-3466-4426-a96f-e22793fd5371","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","timestamp":"2020. december. 20. 20:01","title":"Súlyos balesetet élt túl két fiatal Mélykútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vállalatok körében a magyar gazdaság jövőjének megítélése a novemberi brutális romlás után decemberben visszaemelkedett októberi szintjére. A lakosság viszont sokkal borúlátóbb lett.","shortLead":"A vállalatok körében a magyar gazdaság jövőjének megítélése a novemberi brutális romlás után decemberben...","id":"20201221_gki_konjunkturaindex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fd32a0-bff5-475e-b22b-d573cff28093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_gki_konjunkturaindex","timestamp":"2020. december. 21. 06:36","title":"GKI: Múlóban az üzleti szféra pesszimizmusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354f736-2301-4a72-a983-e3b15e7e683f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Fanak_csapodott_egy_auto_meghalt_a_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7354f736-2301-4a72-a983-e3b15e7e683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f72da8-7fa4-447a-96cc-5baba22fb002","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Fanak_csapodott_egy_auto_meghalt_a_sofor","timestamp":"2020. december. 20. 10:32","title":"Fának csapódott egy autó, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d023fe-3e56-4066-8e04-ca810cdb314b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK Életvédelmi Osztálya nyomoz.","shortLead":"A BRFK Életvédelmi Osztálya nyomoz.","id":"20201221_holtan_talaltak_buntett_gyanuja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5d023fe-3e56-4066-8e04-ca810cdb314b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558b3d44-63d7-44cd-a951-d1e7d362fcc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_holtan_talaltak_buntett_gyanuja","timestamp":"2020. december. 21. 05:12","title":"Holtan találtak egy nőt és fiát egy budapesti házban, bűntett történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezik, hogy félmillió embert szűrnek, a tünetmentes hordozókat keresik.","shortLead":"Azt tervezik, hogy félmillió embert szűrnek, a tünetmentes hordozókat keresik.","id":"20201220_Mozgo_laborokban_naponta_2_ezer_tesztet_vegeznek_hetfotol_Szloveniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecccbc95-70bf-4ab2-8f14-9c50f7a2b734","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Mozgo_laborokban_naponta_2_ezer_tesztet_vegeznek_hetfotol_Szloveniaban","timestamp":"2020. december. 20. 15:54","title":"Mozgó laborokban, naponta 2 ezer tesztet végeznek hétfőtől Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő azzal számol, hogy a fiatalokat nyáron vagy ősszel olthatják be. ","shortLead":"Ő azzal számol, hogy a fiatalokat nyáron vagy ősszel olthatják be. ","id":"20201220_Infektologus_Ne_az_atlagember_valasszon_a_vakcinak_kozul_hanem_az_orvosuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77c932a-b319-4eb2-8a53-272bf4fd327b","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Infektologus_Ne_az_atlagember_valasszon_a_vakcinak_kozul_hanem_az_orvosuk","timestamp":"2020. december. 20. 13:20","title":"Infektológus: Ne az átlagember válasszon a vakcinák közül, hanem az orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]