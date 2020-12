Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"250d0c36-ef35-44c8-be45-d0a9929fd66f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Los Angelesben több alkalommal is jetpackkel repült valaki a helyi repülőtér közelében, nem kis ijedtséget okozva ezzel. Elképzelhető, hogy most újra őt látták helyi pilóták.","shortLead":"Los Angelesben több alkalommal is jetpackkel repült valaki a helyi repülőtér közelében, nem kis ijedtséget okozva...","id":"20201229_jetpack_hatiraketa_video_pilota_los_angeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=250d0c36-ef35-44c8-be45-d0a9929fd66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7524990-f2bd-4881-8684-18dbb46df4d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_jetpack_hatiraketa_video_pilota_los_angeles","timestamp":"2020. december. 29. 12:03","title":"Megint repült a jetpackes őrült Los Angelesben, most 1 kilométeres magasságban száguldott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc7aefa-e268-456a-93ff-8e96f8937302","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosban átlagosan 15-20 százalékkal, a belvárosban 20-25 százalékkal több az üres üzlethelyiség, mint egy évvel korábban.","shortLead":"A fővárosban átlagosan 15-20 százalékkal, a belvárosban 20-25 százalékkal több az üres üzlethelyiség, mint egy évvel...","id":"20201229_budapest_uzletek_uzletbezaras_uzlethelyiseg_kiado_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc7aefa-e268-456a-93ff-8e96f8937302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fd10d5-39f5-4256-96b3-3e508bf56037","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_budapest_uzletek_uzletbezaras_uzlethelyiseg_kiado_ingatlan","timestamp":"2020. december. 29. 05:50","title":"A második hullám még több üzletbezárást hozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa juthat eszünkbe a felhőről, pedig már a filmezési és zenehallgatási szokásainkat is ez a technológia határozza meg, és egyre inkább elkerülhetetlen az üzleti világban is – a távmunkára való átállás is sokkal könnyebb volt a felhőt használó cégeknek. Hogy miért? Három szó: funkcióorientáltság, transzparencia, költséghatékonyság.","shortLead":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa...","id":"invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce894844-f057-4852-a4b5-98bb33d59ff1","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","timestamp":"2020. december. 28. 11:30","title":"A járvány alatt egyértelművé vált, hogy a felhőnél nincs jobb üzleti megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vakcinát immár az idősek számára is biztonságossá nyilvánították.","shortLead":"A vakcinát immár az idősek számára is biztonságossá nyilvánították.","id":"20201227_vlagyimir_putyin_koronavirus_jarvany_vakcina_szputnyik_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e2f524-673d-44ee-a16a-35907a72d16b","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_vlagyimir_putyin_koronavirus_jarvany_vakcina_szputnyik_v","timestamp":"2020. december. 27. 19:48","title":"Putyin eldöntötte, hogy beoltatja magát a Szputnyik V-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","shortLead":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","id":"20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5699d86d-21cd-4e19-9fc1-1cfd22cfcc38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 09:03","title":"Fecskendőt “rajzolt” az égre egy német pilóta, ezzel állított emléket az EU-ban kezdődő oltókampánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285d1052-9893-4fe5-81f5-adc89b3b73be","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A pandémia ellenére érdekes tesztautókból idén sem volt hiány. A mintegy 80 modellből összeválogattuk azokat, melyek a legmélyebb nyomot hagyták bennünk.","shortLead":"A pandémia ellenére érdekes tesztautókból idén sem volt hiány. A mintegy 80 modellből összeválogattuk azokat, melyek...","id":"20201228_2020_tesztautoi_a_legcukibbtol_a_legdurvabbig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285d1052-9893-4fe5-81f5-adc89b3b73be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3805e-e82b-4b45-9f83-ad07264608fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_2020_tesztautoi_a_legcukibbtol_a_legdurvabbig","timestamp":"2020. december. 28. 20:00","title":"2020 tesztautói a legcukibbtól a legdurvábbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Egymást érik a szürreálisabbnál szürreálisabb összeesküvés-elméletek a Covid-vakcináról a briteknél, főleg az első páciensek beoltása óta: van, aki szerint színészek álltak kamera elé, de sokan már a háttérhatalomtól rettegnek. Borzasztó veszélyt jelentenek a járvány leküzdésére nézve az oltásellenesek – pedig európai szinten nagyon kevesen vannak. ","shortLead":"Egymást érik a szürreálisabbnál szürreálisabb összeesküvés-elméletek a Covid-vakcináról a briteknél, főleg az első...","id":"20201229_Szeretettel_NagyBritanniabol_A_vakcina_Shakespeare_es_az_Illuminatus_rend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606f9ee7-32a0-48e1-b074-d9aaa72bd943","keywords":null,"link":"/360/20201229_Szeretettel_NagyBritanniabol_A_vakcina_Shakespeare_es_az_Illuminatus_rend","timestamp":"2020. december. 29. 09:30","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: A vakcina, Shakespeare és az Illuminátus rend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Több mint ezeregyszáz titkos információgyűjtést – például telefonlehallgatást, titkos házkutatást – engedélyezett idén Varga Judit a hazai titkosszolgálatok kérésére, de a hvg.hu által kikért közérdekű adatok elemzéséből kiderül, hogy a tavaszi karantén alatt kevesebb lehetett a miniszteri engedélyhez kötött művelet. Feltehetőleg ekkor a titkosszolgálatok és a célszemélyek is visszahúzódtak. Aztán júliustól visszaállt a rend és a második fél év már hasonló aktivitást mutat, mint a tavalyi azonos időszak. ","shortLead":"Több mint ezeregyszáz titkos információgyűjtést – például telefonlehallgatást, titkos házkutatást – engedélyezett idén...","id":"20201228_Kevesbe_voltak_aktivak_a_titkosszolgalatok_a_karanten_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671a9e8f-c194-4b4f-92da-e9cdaa1cf6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_Kevesbe_voltak_aktivak_a_titkosszolgalatok_a_karanten_alatt","timestamp":"2020. december. 28. 07:15","title":"Kevésbé voltak aktívak a titkosszolgálatok a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]