Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban és környékén három centrumkórház alá sorolták a többi intézményt, az országos intézetek számát a felére csökkentették.","shortLead":"A fővárosban és környékén három centrumkórház alá sorolták a többi intézményt, az országos intézetek számát a felére...","id":"20201230_egeszsegugyi_ellatorendszer_terkepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a74b35-997b-4ac2-8446-2c5527437d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_egeszsegugyi_ellatorendszer_terkepe","timestamp":"2020. december. 30. 12:47","title":"Teljesen átrajzolta a kormány az egészségügyi ellátórendszer térképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A 2020-ban történt kevés jó dolog egyike volt a magyar középpályás Izland ellen rúgott gólja. Erről a pár másodpercről évekkel később is lehet majd mesélni.","shortLead":"A 2020-ban történt kevés jó dolog egyike volt a magyar középpályás Izland ellen rúgott gólja. Erről a pár másodpercről...","id":"20201230_visszatekintes_2020_jo_dolgok_szoboszlai_dominik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73098f39-ec48-4310-a614-d3b804d5a128","keywords":null,"link":"/sport/20201230_visszatekintes_2020_jo_dolgok_szoboszlai_dominik","timestamp":"2020. december. 30. 16:00","title":"Szoboszlai Dominik egyetlen villanása elég volt egy jó 2021 reményéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvannál személyautóval ütközött egy vonat. A baleset következtében egy felsővezeték-tartó oszlop is megrongálódott.","shortLead":"Hatvannál személyautóval ütközött egy vonat. A baleset következtében egy felsővezeték-tartó oszlop is megrongálódott.","id":"20201230_vonatok_keses_miskolci_vonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956e3639-824b-4d71-99fa-ed7705c6ead8","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_vonatok_keses_miskolci_vonal","timestamp":"2020. december. 30. 19:50","title":"Baleset miatt 15-20 perces késések várhatók a miskolci vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90f6d98-4a87-4e2a-83b9-8d14d41acb46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huth Gergely szerint nem hibáztak, csak figyelmeztetni akarták a Magyar Hangot.","shortLead":"Huth Gergely szerint nem hibáztak, csak figyelmeztetni akarták a Magyar Hangot.","id":"20201230_Feljelentette_Pesti_Sracok_Magyar_Hang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90f6d98-4a87-4e2a-83b9-8d14d41acb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19304027-a2da-4e5e-8e30-2d7cfc88576b","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Feljelentette_Pesti_Sracok_Magyar_Hang","timestamp":"2020. december. 30. 21:09","title":"Feljelentette a Pesti Srácok főszerkesztőjét a pedofíliával vádolt újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"MTI","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynő Hamilton mellett kitüntette a koronavírus-járvány elleni küzdelem hőseit, és lovagi rangra emelte Roger Deakins operatőrt is. ","shortLead":"II. Erzsébet királynő Hamilton mellett kitüntette a koronavírus-járvány elleni küzdelem hőseit, és lovagi rangra emelte...","id":"20201231_Lovagi_rangot_kapott_Lewis_Hamilton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8ef81c-b4ae-410d-a1d2-0fd1c49a29c8","keywords":null,"link":"/elet/20201231_Lovagi_rangot_kapott_Lewis_Hamilton","timestamp":"2020. december. 31. 10:55","title":"Lovagi rangot kapott Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök részvéttáviratot küldött a horvát elnöknek.","shortLead":"A köztársasági elnök részvéttáviratot küldött a horvát elnöknek.","id":"20201230_Ader_Janos_horvatorszag_foldrenges_reszvettavirat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116de537-9780-4239-806f-75b63dc6e4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Ader_Janos_horvatorszag_foldrenges_reszvettavirat","timestamp":"2020. december. 30. 11:04","title":"Áder János felajánlotta Magyarország segítségét Horvátországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök újra levelezik Manfred Weberrel, ebben írja le, mik szerinte jelenleg az Európai Néppárt problémái.","shortLead":"A miniszterelnök újra levelezik Manfred Weberrel, ebben írja le, mik szerinte jelenleg az Európai Néppárt problémái.","id":"20201230_Orban_weber_neppart_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be681ba9-b5e1-4421-8425-d13cb6ae0c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Orban_weber_neppart_europai_unio","timestamp":"2020. december. 30. 09:07","title":"Orbán szerint Weber a magyarokat okolja, amiért nem ő lett az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek és a munkaadók képviselői ma tárgyaltak utoljára ebben az évben a minimálbér összegéről, de megállapodás továbbra sincs. Egyik oldal sem enged.","shortLead":"A szakszervezetek és a munkaadók képviselői ma tárgyaltak utoljára ebben az évben a minimálbér összegéről, de...","id":"20201230_minimalber_keresetek_egyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea4be7f-d166-4c8c-915a-fba3a962c8d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_minimalber_keresetek_egyeztetes","timestamp":"2020. december. 30. 15:00","title":"Bruttó 3050 forinton múlik a jövő évi minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]