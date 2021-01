Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A civil szervezet mentőhajója 265 emberrel a fedélzetén napok óta keresett olyan kikötőt, ahol hajlandók fogadni őket. Kiköthet Szicíliában az Open Arms menekülteket szállító hajója
Tévedtek.
Mégsem halt meg a Bond-lányként ismert Tanya Roberts, az intenzíven kezelik
A Qualcomm szerint az új processzoruk, a Snapdragon 480-as jelentős mértékben járul majd hozzá ahhoz, hogy elterjedjenek az 5G-képes telefonok.
Jöhetnek az olcsó 5G-s mobilok: itt a Qualcomm új processzora, a Snapdragon 480
Több honlapon pénzért kínálnak magyarországi webcam-képeket - tudósít az RTL.
Több ezer magyar webkamera képeit árulják a neten
Az elmúlt napon közel 10 ezer új fertőzöttet regisztráltak Németországban. A tartományi oktatási miniszterek úgy döntöttek, hogy az iskolákat továbbra is zárva tartják. A tartományi oktatási miniszterek...
Súlyos helyzetben vannak a kórházak Németországban
Schváb Zoltán korábban is közel állt a területhez, közlekedési helyettes államtitkár is volt.
Simicska Közgépének egyik vezetője került a Közlekedéstudományi Intézet élére
A gazdaságot megrengette a koronavírus, de a járvány mindkét hullámában akadtak olyanok, akik profitáltak belőle. Kezdetben a maszküzérek szakíthattak sokat és azok a kereskedők, akiknek korábban már kiépített kapcsolatai voltak Kínában, de viszonylag hamar meglovagolták a járványt a közönséges bűnözők, a csalók is. És persze voltak, akik úgy váltak a járvány pénzügyi nyerteseivé, hogy semmit sem kellett tenniük, csak azt, amit addig. Simlis kereskedők, portyázók és csalók is sokat profitáltak a járványból
Megkérdezték szerte az EU-ban, kit, mennyire zavarnak a szomszédok és az utcáról beszűrődő zajok.
Gondolta volna, hogy a magyarokat alig zavarják a hangoskodó szomszédok?