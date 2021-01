Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy héttel meghosszabbították a teljes zárlatot az országban.","shortLead":"Egy héttel meghosszabbították a teljes zárlatot az országban.","id":"20210104_Ausztria_koronavirus_mutacio_teljes_zarlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be9d453-c6ef-4cab-aaed-69004d7e0fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Ausztria_koronavirus_mutacio_teljes_zarlat","timestamp":"2021. január. 04. 17:44","title":"Ausztriában is megjelent a koronavírus új mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735a849d-b7e6-4b3c-8feb-8635f52d5047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a járvány miatt be kellett zárnia a nyilvánosság előtt a kapuit a Hortobágyi Madárkórháznak, most online bejárhatóvá tették az egész kórházat és az összes röpdét, így virtuálisan az eddiginél is több helyre be lehet lépni.","shortLead":"Bár a járvány miatt be kellett zárnia a nyilvánosság előtt a kapuit a Hortobágyi Madárkórháznak, most online...","id":"20210105_Barki_belephet_a_Hortobagyon_labadozo_vadmadarak_ropdeibe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735a849d-b7e6-4b3c-8feb-8635f52d5047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4d91be-f0ac-4a8e-9527-a71bd3b93d7c","keywords":null,"link":"/elet/20210105_Barki_belephet_a_Hortobagyon_labadozo_vadmadarak_ropdeibe","timestamp":"2021. január. 05. 12:35","title":"Bárki beléphet a Hortobágyon lábadozó vadmadarak röpdéibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati támogatással.","shortLead":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati...","id":"20210105_lakas_felujitas_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2923a-74b4-4a16-bf99-00c5b756f4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_lakas_felujitas_ingatlan","timestamp":"2021. január. 05. 07:40","title":"Tizennégy éve nem akartak annyian lakást felújítani, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tünettel bővült az úgynevezett elhúzódó Covid jelensége: több, a fertőzésen átesett páciensnek is tartósan megzavarodott a szaglása.","shortLead":"Újabb tünettel bővült az úgynevezett elhúzódó Covid jelensége: több, a fertőzésen átesett páciensnek is tartósan...","id":"20210105_elhuzodo_covid_koronavirus_parozmia_szaglas_romlasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae597219-c456-4eb1-987e-4917abdcd292","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_elhuzodo_covid_koronavirus_parozmia_szaglas_romlasa","timestamp":"2021. január. 05. 08:03","title":"Covidosok voltak, most arra panaszkodnak, hogy állandóan furcsa szagokat éreznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Zágráb környékén körülbelül tízévente fordulnak elő komolyabb erősségű rengések.","shortLead":"Zágráb környékén körülbelül tízévente fordulnak elő komolyabb erősségű rengések.","id":"20210104_Horvatorszagi_foldrenges_eddig_tobb_mint_400_utorenges_tortent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b35108f-9d53-4ad6-a668-1143c2184399","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_Horvatorszagi_foldrenges_eddig_tobb_mint_400_utorenges_tortent","timestamp":"2021. január. 04. 20:41","title":"Horvátországi földrengés: eddig több mint 400 utórengés történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b7071e-7885-47b3-a04c-dc6b15d75249","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak a legszükségesebb esetekben hagyhatják el az otthonaikat a britek. ","shortLead":"Csak a legszükségesebb esetekben hagyhatják el az otthonaikat a britek. ","id":"20210104_Teljesen_lezarjak_Angliat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61b7071e-7885-47b3-a04c-dc6b15d75249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13600f37-2448-48d1-b51a-afee5f5d9297","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Teljesen_lezarjak_Angliat","timestamp":"2021. január. 04. 21:19","title":"Teljesen lezárják Angliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","shortLead":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","id":"20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d97651-8143-4f02-a025-85c1bd8f2fa4","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","timestamp":"2021. január. 05. 18:25","title":"Több mint 60 ezer új fertőzöttet regisztráltak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jair Bolsonaro elnök hivatalba lépése óta 48 százalékot romlott ez a statisztika.","shortLead":"Jair Bolsonaro elnök hivatalba lépése óta 48 százalékot romlott ez a statisztika.","id":"20210104_brazilia_erdotuz_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312d4709-2626-4e0c-961f-f4de1c8ab7f2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210104_brazilia_erdotuz_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 13:47","title":"Tízéves csúcsot ért el az erdőtüzek száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]