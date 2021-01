Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent bevet a tél.","shortLead":"Mindent bevet a tél.","id":"20210108_csapadek_idojaras_elorejelzes_pentek","title":"Eső, ónos és havas eső, hó és köd is lesz ma","timestamp":"2021. január. 08. 05:07"},{"available":true,"c_guid":"2e17dec0-77f3-4ad3-a1e0-03b54a7c4cd6","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely csaknem negyven másik vállalkozással együtt nemrég érintett lett egy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult büntetőügyben. A gyanúsítottak között van a Preventív-Security Zrt. vezetője, Cz. Gábor, aki a kilencvenes években annak a Valenta Lászlónak a beosztottja és bizalmasa volt a rendőrségen, akivel Pintér a céget alapította. ","shortLead":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely...","id":"20210108_Pinter_Sandor_egykori_cege_is_erintett_lett_egy_bunugyben","title":"Pintér Sándor egykori cége is érintett lett egy bűnügyben","timestamp":"2021. január. 08. 06:30"},{"available":true,"c_guid":"2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","shortLead":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","id":"20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","title":"Új tulajdonos után új vezetőedzője is lesz a Diósgyőrnek","timestamp":"2021. január. 07. 15:58"},{"available":true,"c_guid":"44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.

","shortLead":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.

","id":"202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","title":"A járvány miatt új platformon látható az Oscar-díjas Denys Arcand legutóbbi filmje","timestamp":"2021. január. 07. 15:00"},{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy tojásain kotló dinoszaurusz megkövesedett maradványait tárták fel a kutatók a kelet-kínai Csianghszi tartományban.","shortLead":"Egy tojásain kotló dinoszaurusz megkövesedett maradványait tárták fel a kutatók a kelet-kínai Csianghszi tartományban.","id":"20210107_kina_dinoszaurusz_fosszilia","title":"Ritka dinoszaurusz-leletre bukkantak a kínai tudósok","timestamp":"2021. január. 07. 19:03"},{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila szerint neki a biodíszlet szerepét szánták azon az egyeztetésen, ahol az önkormányzatokat érintő újabb elvonást bejelentette a kormányfő.","shortLead":"Péterffy Attila szerint neki a biodíszlet szerepét szánták azon az egyeztetésen, ahol az önkormányzatokat érintő újabb...","id":"20210107_rogan_orban_peterffy_iparuzesi_ado","title":"Rogánnal kísértette ki Orbán a pécsi polgármestert az iparűzési adóról szóló megbeszélésről","timestamp":"2021. január. 07. 22:08"},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","shortLead":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","id":"20210107_kasler_miklos_egeszsegugy_korhazak_alapellatas","title":"Kásler elmondta, milyen változások jönnek az átalakuló egészségügyben","timestamp":"2021. január. 07. 12:48"},{"available":true,"c_guid":"76b6f428-8ee8-4038-9205-3407bbf0ba50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi minisztérium az AP hírügynökség szerint három nappal a törvényhozás épületének ostroma előtt feltette a kérdést a testületnek: szükségük van-e a Nemzeti Gárda támogatására. A válasz nemleges volt. ","shortLead":"A védelmi minisztérium az AP hírügynökség szerint három nappal a törvényhozás épületének ostroma előtt feltette...","id":"20210108_capitolium_ostroma_lemondas_pentagon","title":"Lemondott a Capitolium rendőrségének főnöke","timestamp":"2021. január. 08. 05:57"}] A válasz nemleges volt. ","shortLead":"A védelmi minisztérium az AP hírügynökség szerint három nappal a törvényhozás épületének ostroma előtt feltette...","id":"20210108_capitolium_ostroma_lemondas_pentagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b6f428-8ee8-4038-9205-3407bbf0ba50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a624165-9b5f-470d-9108-33d51f9ba345","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_capitolium_ostroma_lemondas_pentagon","timestamp":"2021. január. 08. 05:57","title":"Lemondott a Capitolium rendőrségének főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]