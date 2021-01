Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ed01281-9825-41aa-9cfa-6c59ebb8d432","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kötet az egyik leggazdagabb magyar fotográfusi életművet mutatja be.","shortLead":"A kötet az egyik leggazdagabb magyar fotográfusi életművet mutatja be.","id":"202101_album__hetkoznapi_felvetelek_korniss_peter_fotografiak_19592017","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed01281-9825-41aa-9cfa-6c59ebb8d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c33a13-f462-40eb-8ef7-e76799dc642a","keywords":null,"link":"/360/202101_album__hetkoznapi_felvetelek_korniss_peter_fotografiak_19592017","timestamp":"2021. január. 11. 15:00","title":"Erdélyi lakodalom, ecuadori esküvő, dél-jemeni mészégetők Korniss Péter új albumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump unokahúga attól tart, hogy az elnök a hátralévő másfél hétben még több kárt fog okozni az amerikai demokráciának. ","shortLead":"Donald Trump unokahúga attól tart, hogy az elnök a hátralévő másfél hétben még több kárt fog okozni az amerikai...","id":"20210111_Mary_Trump_A_nagybatyam_labilis_azonnal_el_kell_tavolitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b7fd6-f04f-4b78-a111-bebd89a7ce08","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Mary_Trump_A_nagybatyam_labilis_azonnal_el_kell_tavolitani","timestamp":"2021. január. 11. 11:30","title":"Mary Trump: A nagybátyám labilis, azonnal el kell távolítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525593c5-ad08-497e-83bf-6585d2735e0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem a koronavírus-járvánnyal kezdődött Kínában a visszaesés. ","shortLead":"Nem a koronavírus-járvánnyal kezdődött Kínában a visszaesés. ","id":"20210112_Harmadik_eve_csokkentek_az_autoeladasok_tavaly_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=525593c5-ad08-497e-83bf-6585d2735e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9f613d-7217-45e6-a2af-878191c3dec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Harmadik_eve_csokkentek_az_autoeladasok_tavaly_Kinaban","timestamp":"2021. január. 12. 08:02","title":"Harmadik éve zsugorodik a világ legnagyobb autópiaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0930a61d-6d7c-4208-9a9e-8f56ef1bacff","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Amikor fél éve elkészítettük 2020 első felének vasúti hibalistáját, úgy tűnt, szinte behozhatatlan előnnyel a Budapest–Sátoraljaújhely vonalon lesz az év legtöbb hibája, de a Budapest–Záhony vonalon annyi gond volt az év végén, hogy csak december legutolsó napjaiban lett egyértelmű, melyik lesz az első helyezett. Az ország vasútvonalainak közel harmadán semmilyen gond nem volt, a hibák többsége alig több, mint tucatnyi vonalon koncentrálódott.","shortLead":"Amikor fél éve elkészítettük 2020 első felének vasúti hibalistáját, úgy tűnt, szinte behozhatatlan előnnyel...","id":"20210111_vasut_vonat_keses_hiba_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0930a61d-6d7c-4208-9a9e-8f56ef1bacff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f685f67-c2bd-4a4b-8db7-d10ccfad13e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_vasut_vonat_keses_hiba_mav","timestamp":"2021. január. 11. 17:00","title":"Elkészült Magyarország legproblémásabb vasútvonalainak teljes 2020-as listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04bf27c-3643-424d-802b-adfca676b2a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel húsz százalékot esett a piac, amely korántsem egyenlő mértékben viselte meg a szereplőket.","shortLead":"Közel húsz százalékot esett a piac, amely korántsem egyenlő mértékben viselte meg a szereplőket.","id":"20210111_Igy_kavarta_meg_a_Magyarorszagon_legnepszerubb_autok_listajat_a_tavalyi_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04bf27c-3643-424d-802b-adfca676b2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0ea4db-f015-49a9-b775-44f0503b9aa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Igy_kavarta_meg_a_Magyarorszagon_legnepszerubb_autok_listajat_a_tavalyi_ev","timestamp":"2021. január. 11. 12:10","title":"Így kavarta meg nálunk 2020 a legnépszerűbb autók listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29d55-4bfb-457e-b3ad-66c616921b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Monitorokat, laptopokat és hasznos kiegészítőket is hozott az idén online megrendezett CES-re az LG. Az újdonságokról készült rövid összefoglalót most azonban nem egy emberre bízta a gyártó.","shortLead":"Monitorokat, laptopokat és hasznos kiegészítőket is hozott az idén online megrendezett CES-re az LG. Az újdonságokról...","id":"20210112_koronavirus_lg_virtualis_ember_asszisztens_ces_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29d55-4bfb-457e-b3ad-66c616921b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdc245c-8cbc-4264-8f3b-69442487ecf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_koronavirus_lg_virtualis_ember_asszisztens_ces_2021","timestamp":"2021. január. 12. 09:03","title":"A járvány miatt virtuális emberre bízta termékei bemutatását az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután tavaly tavasszal botrányos körülmények között távozott a Vígszínházból, nem sok jelet adott magáról a ma születésnapos Eszenyi Enikő. Úgy tűnt, a zaklatási ügyei miatt vége a karrierjének, ám kiderült, új projektbe kezdett, igaz, messze a fővárostól.



","shortLead":"Miután tavaly tavasszal botrányos körülmények között távozott a Vígszínházból, nem sok jelet adott magáról a ma...","id":"20210111_A_ma_60_eves_Eszenyi_Eniko_uj_projekten_dolgozik_szulovarosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18ba12f-fbe2-404e-b0c5-4b2a7838d82e","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_A_ma_60_eves_Eszenyi_Eniko_uj_projekten_dolgozik_szulovarosaban","timestamp":"2021. január. 11. 09:54","title":"A ma 60 éves Eszenyi Enikő új projekten dolgozik szülővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-ban 22 ezer szülő kezdeményezte, hogy gyereke még egy évet az óvodában maradhasson, idén még kevesebben lehetnek.","shortLead":"2020-ban 22 ezer szülő kezdeményezte, hogy gyereke még egy évet az óvodában maradhasson, idén még kevesebben lehetnek.","id":"20210111_szuloi_hang_iskolaerettseg_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e6be7e-64d4-4395-9235-edbe45b9e980","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szuloi_hang_iskolaerettseg_felmeres","timestamp":"2021. január. 11. 13:32","title":"Tízezernyi kisgyerek kerülhet idő előtt iskolába a hiányos kormányzati tájékoztatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]