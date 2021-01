Kiválóan fogy a Porsche első elektromos autója

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozás megszüntetéséről decemberben döntött a tulajdonos.","shortLead":"A vállalkozás megszüntetéséről decemberben döntött a tulajdonos.","id":"20210112_borkai_zsolt_vegelszamolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264f209c-a28a-4326-a63c-1681ba08d834","keywords":null,"link":"/kkv/20210112_borkai_zsolt_vegelszamolas","timestamp":"2021. január. 12. 10:23","title":"Végelszámolják a céget, amelyik havi 1 milliót fizetett Borkai Zsolt fiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem kis bátorságról tesz tanúbizonyságot Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Vasárnap ugyanis annak ellenére visszatér hazájába, hogy tavaly augusztusban – minden bizonnyal az orosz titkosszolgálat ügynökei – megmérgezték őt, most pedig bejelentették, korábbi felfüggesztett börtönbüntetését letöltendőre változtatják, így akár rendőrök is várhatják a reptéren. ","shortLead":"Nem kis bátorságról tesz tanúbizonyságot Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Vasárnap ugyanis annak...","id":"20210113_Navalnij_a_bortonfenyegetes_ellenere_is_visszater_Oroszorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1f77ae-90b6-4738-89a7-005270387428","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Navalnij_a_bortonfenyegetes_ellenere_is_visszater_Oroszorszagba","timestamp":"2021. január. 13. 17:00","title":"Törheti a fejét a Kreml: Navalnij visszatér Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","shortLead":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","id":"20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5b5834-a05f-4885-8a53-c17b133e7ca3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","timestamp":"2021. január. 12. 13:30","title":"Nekünk írhat önmagáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, az Office még mindig nagyon sikeres az Egyesült Államokban.","shortLead":"Úgy tűnik, az Office még mindig nagyon sikeres az Egyesült Államokban.","id":"20210113_Sorozatot_streaming_legtobb_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91420763-21fe-4f2d-909d-3da6b1ffb7ab","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Sorozatot_streaming_legtobb_2020","timestamp":"2021. január. 13. 17:14","title":"Valószínűleg nem találná ki, melyik sorozatot streamelték a legtöbben 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olajcég és az állami MFB Invest tőkealapja az egzotikus termékek feldolgozására alapított vállalkozást.","shortLead":"Az olajcég és az állami MFB Invest tőkealapja az egzotikus termékek feldolgozására alapított vállalkozást.","id":"202101_roastar_a_kave_azuj_arany_amolnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cffa027-f7b1-40f9-90c4-243947e83c14","keywords":null,"link":"/360/202101_roastar_a_kave_azuj_arany_amolnal","timestamp":"2021. január. 12. 12:00","title":"A kávé és a tea az új arany a Molnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök sajtótájékoztatóján elítélt mindenfajta erőszakot.","shortLead":"Az amerikai elnök sajtótájékoztatóján elítélt mindenfajta erőszakot.","id":"20210112_Trump_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a77764-605c-46d7-a0cc-c5f50345e4b6","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Trump_eroszak","timestamp":"2021. január. 12. 18:17","title":"Trump az impeachmentről: Ez a politika történelmének legnagyobb boszorkányüldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","shortLead":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","id":"20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbfbcc8-4db3-46d4-9b0a-c3c405790898","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","timestamp":"2021. január. 12. 13:31","title":"Vállalná, hogy egy hónapra vegán lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járat átvezet a határzár alatt.","shortLead":"A járat átvezet a határzár alatt.","id":"20210113_alagut_asotthalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ee3d1b-b5c9-41bd-9f7c-6e01d71252c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_alagut_asotthalom","timestamp":"2021. január. 13. 08:03","title":"Újabb alagútra bukkantak Ásotthalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]