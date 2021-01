Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53ed2a17-aabe-4995-b011-b8190a956b3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Biztosat nem lehet tudni az idei Szigetről és a többi fesztiválról, de a szervezőkön nem fog múlni, ha mód lesz rá, megtartják a rendezvényeket.","shortLead":"Biztosat nem lehet tudni az idei Szigetről és a többi fesztiválról, de a szervezőkön nem fog múlni, ha mód lesz rá...","id":"20210113_Lobenwein_Nincs_olyan_fesztivalszervezo_aki_ne_keszulne_az_idei_szezonra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53ed2a17-aabe-4995-b011-b8190a956b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b24a279-33b9-48fd-889a-a1b12e2a23b5","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Lobenwein_Nincs_olyan_fesztivalszervezo_aki_ne_keszulne_az_idei_szezonra","timestamp":"2021. január. 13. 11:37","title":"Lobenwein: Nincs olyan fesztiválszervező, aki ne készülne az idei szezonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is értünk pontosan a fogalom alatt? Mikortól beszélhetünk függőségről? Az alkoholproblémák mellett mekkora gondot jelentenek Magyarországon a dohányzás okozta ártalmak, illetve az egyéb addikciók? Dr. Petke Zsolt addiktológus, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet osztályvezető főorvosa válaszolt a kérdéseinkre. ","shortLead":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is...","id":"fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d2a8dc-0e9c-4072-9227-d4cd7d5187b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","timestamp":"2021. január. 13. 11:30","title":"Mikortól beszélünk függőségről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"48c1a834-abb6-4508-9946-9989bca61a17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gépészmérnököt 85 éves korában érte a halál.","shortLead":"A gépészmérnököt 85 éves korában érte a halál.","id":"20210114_elhunyt_Moricz_Imre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c1a834-abb6-4508-9946-9989bca61a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b573d9ad-e5bd-4d16-8592-8fc91e190789","keywords":null,"link":"/kultura/20210114_elhunyt_Moricz_Imre","timestamp":"2021. január. 14. 12:08","title":"Elhunyt Móricz Imre, Móricz Zsigmond fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette le az amerikai elnök mandátumát. Az általa felhergelt tömeg viszont marad, és válaszokat követel vélt és valós sérelmeire","shortLead":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette...","id":"20210113_Washingtoni_zaszlorontas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac27990-682b-4414-9673-2f1cf3b6038e","keywords":null,"link":"/360/20210113_Washingtoni_zaszlorontas","timestamp":"2021. január. 13. 13:00","title":"A szájhős Trump megy, de nagy árat fizethet ezért a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első itthoni tapasztalatok szerint nem okoz gondot a vakcina.","shortLead":"Az első itthoni tapasztalatok szerint nem okoz gondot a vakcina.","id":"20210113_autoimmun_betegseg_koronavirus_oltas_vakcina_biztonsagos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5509a29-bc33-42d5-9b6b-7c42372db38a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_autoimmun_betegseg_koronavirus_oltas_vakcina_biztonsagos","timestamp":"2021. január. 13. 12:03","title":"Autoimmun betegsége van? Érdeklődjön orvosánál a koronavírus-oltásról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","shortLead":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","id":"20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414d64cb-b16c-40af-95b7-7ebdbab5908a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","timestamp":"2021. január. 13. 17:15","title":"Magyarország egy templom és egy iskola felújításával segíti a földrengéssel sújtott horvátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a409564-8067-4754-84b1-3b7e61fef4ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt az intézet orvosigazgatója is megerősítette.","shortLead":"A hírt az intézet orvosigazgatója is megerősítette.","id":"20210113_roka_korhaz_baleseti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a409564-8067-4754-84b1-3b7e61fef4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79598f5d-af46-4301-98ac-208db019e267","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_roka_korhaz_baleseti","timestamp":"2021. január. 13. 16:54","title":"Rókák jelentek meg a Baleseti Intézet belső udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izraelben már látni, mi történik, ha egy ország teljes lakosságát oltani kezdik a koronavírus-fertőzés ellen.","shortLead":"Izraelben már látni, mi történik, ha egy ország teljes lakosságát oltani kezdik a koronavírus-fertőzés ellen.","id":"20210113_izrael_tomeges_oltas_vakcina_pfizer_biontech_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541769ae-f718-44d0-9892-8198bce4074a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_izrael_tomeges_oltas_vakcina_pfizer_biontech_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 13. 18:15","title":"Izraeli adatok alapján a Pfizer-BioNTech vakcina a koronavírus átadását is megakadályozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]