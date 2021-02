Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letelt az egy év, de Harry és Meghan Markle nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz.","shortLead":"Letelt az egy év, de Harry és Meghan Markle nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz.","id":"20210219_Harry_hercegek_ismet_elszomoritottak_a_kiralynot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e63d3d-4ae3-4848-826c-50523028231a","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Harry_hercegek_ismet_elszomoritottak_a_kiralynot","timestamp":"2021. február. 19. 13:34","title":"Harry hercegék ismét elszomorították a királynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária felhatalmazást adott a fideszes politikusnak, hogy leszállítsa az értéktárgyakat és némi készpénzt. Akkora tételről van szó, hogy Kósának lényegében kamionnal kellett volna ezekért menni. ","shortLead":"P. Mária felhatalmazást adott a fideszes politikusnak, hogy leszállítsa az értéktárgyakat és némi készpénzt. Akkora...","id":"20210219_csengeri_orokosno_kosa_lajos_vagyon_ertektargy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfa2099-bff8-4b69-8865-41da0aeb6599","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_csengeri_orokosno_kosa_lajos_vagyon_ertektargy","timestamp":"2021. február. 19. 08:58","title":"Blikk: Fegyvereket, festményeket, ékszereket kellett volna Kósának elvinnie a csengeri \"örökösnő\" számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","shortLead":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","id":"20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa432096-2a46-4fc4-8642-71d0950d0f71","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","timestamp":"2021. február. 19. 17:33","title":"Jövő héttől oltanak a kínai vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több kerületből érkeztek tűzoltók, hogy eloltsák az Alsó Sas utcában található raktárnál keletkezett tüzet.","shortLead":"Több kerületből érkeztek tűzoltók, hogy eloltsák az Alsó Sas utcában található raktárnál keletkezett tüzet.","id":"20210219_Kigyulladt_raktarepulet_BudafokTeteny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc66025-5eb9-40e6-94b0-273a5d74ad7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Kigyulladt_raktarepulet_BudafokTeteny","timestamp":"2021. február. 19. 15:34","title":"Kigyulladt egy ezer négyzetméteres raktárépület Budafok-Tétényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen tiltakozó tömegbe.","shortLead":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen...","id":"20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca436b-1856-4bca-b345-d29f63f63a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","timestamp":"2021. február. 20. 14:24","title":"Már éles lőszerrel lőnek a mianmari puccsisták – többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekeink az iskolában olvasott művekből építik fel, milyenek is a nemi szerepek – véli a költő és a két műben rémes dolgok vannak szerinte.



","shortLead":"A gyerekeink az iskolában olvasott művekből építik fel, milyenek is a nemi szerepek – véli a költő és a két műben rémes...","id":"20210220_A_nemi_szerepek_abrazolasa_miatt_az_Aranyembert_es_a_Barany_Boldizsart_venne_le_a_kotelezok_listajarol_Toth_Kirisztina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb433b01-d275-4543-9dcb-b9129c237e55","keywords":null,"link":"/elet/20210220_A_nemi_szerepek_abrazolasa_miatt_az_Aranyembert_es_a_Barany_Boldizsart_venne_le_a_kotelezok_listajarol_Toth_Kirisztina","timestamp":"2021. február. 20. 17:05","title":"A nemi szerepek ábrázolása miatt az Aranyembert és a Bárány Boldizsárt venné le a kötelezők listájáról Tóth Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb parkolóra van szükség, és a forgalom is kisebb. ","shortLead":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb...","id":"20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e276080-7987-4532-a0ae-ed41f68d1b66","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","timestamp":"2021. február. 19. 16:53","title":"Minden liternyi benzin szén-dioxid-kibocsátását kompenzálja az autómegosztó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"850 ezer rubeles (3,4 millió forintos) büntetésre ítélte szombaton Alekszej Navalnijt egy moszkvai bíróság: a vád szerint a legismertebb orosz ellenzéki megsértette egy második világháborús veterán becsületét. Ugyancsak szombaton az illetékes bíróság elutasította Navalnij fellebezését, így a politikusnak több mint két évre börtönbe kell vonulnia. \r

","shortLead":"850 ezer rubeles (3,4 millió forintos) büntetésre ítélte szombaton Alekszej Navalnijt egy moszkvai bíróság: a vád...","id":"20210220_Egy_masodik_vilaghaborus_veteran_megsertese_miatt_is_eliteltek_Alekszej_Navalnijt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551fa89a-e349-4833-8f88-2a172ac24bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Egy_masodik_vilaghaborus_veteran_megsertese_miatt_is_eliteltek_Alekszej_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 20. 18:41","title":"Egy második világháborús veterán megsértése miatt is elítélték Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]