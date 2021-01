Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7736c889-e7cd-4a72-9553-db004c2ee852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdája több mint 10 millió forintot költött az ültetvényre. Azt állította, hogy saját fogyasztásra termesztett.\r

","shortLead":"Gazdája több mint 10 millió forintot költött az ültetvényre. Azt állította, hogy saját fogyasztásra termesztett.\r

","id":"20210120_Kannabiszultetvenyt_Remeteszolos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7736c889-e7cd-4a72-9553-db004c2ee852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc68dd7b-6788-449a-861d-b87a720dc18a","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Kannabiszultetvenyt_Remeteszolos","timestamp":"2021. január. 20. 10:15","title":"Közel ezer tőből álló kannabiszültetvényt talált a rendőrség egy remeteszőlősi ház pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új törvény szerint a hírszerző ügynökségek már nem tarthatnak vissza ufómegfigyelésekkel kapcsolatos információkat. Ennek keretében tettek nyilvánossá egy vaskos iratanyagot, amelyet 70 éven át bővítgetett a CIA.","shortLead":"Egy új törvény szerint a hírszerző ügynökségek már nem tarthatnak vissza ufómegfigyelésekkel kapcsolatos információkat...","id":"20210118_cia_hirszerzes_ufok_ufoakta_ufo_ufokutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cefc2-98bd-4a32-ac94-3380244b4db8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_cia_hirszerzes_ufok_ufoakta_ufo_ufokutatas","timestamp":"2021. január. 18. 11:45","title":"2700 oldalnyi CIA-s ufóakta lett nyilvános, ide kattintva ön is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a korábbi nyilatkozatok alapján azzal számolt, május közepe előtt nem lesz nyitás, és erről értesítették tagjaikat is. Rogán Antal minisztériuma közölte, ilyen döntés nem született. ","shortLead":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a korábbi nyilatkozatok alapján azzal számolt, május közepe előtt nem lesz...","id":"20210119_KTK_Alaptalan_remhir_hogy_Punkosdig_zarva_tartanak_a_szallodak_es_ettermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a226d841-9fc7-42ea-9749-53b42ba4869a","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_KTK_Alaptalan_remhir_hogy_Punkosdig_zarva_tartanak_a_szallodak_es_ettermek","timestamp":"2021. január. 19. 18:26","title":"A kormány szerint rémhír, hogy pünkösdig zárva tartanak a szállodák és éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konfigurációt még idén leszállíthatja a tender nyertese, a próbaüzem viszont csak 2022 elején indulhat.","shortLead":"A konfigurációt még idén leszállíthatja a tender nyertese, a próbaüzem viszont csak 2022 elején indulhat.","id":"20210119_szuperszamitogep_hpc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35dde05-bff9-487e-8997-f69b3b0f447d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_szuperszamitogep_hpc","timestamp":"2021. január. 19. 08:40","title":"Idén elkezdődhet a magyar szuperszámítógép építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bc4b5a-8b3e-4503-881a-6f8dc380e50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moflin nevű robot a mesterséges intelligencia segítségével képes kifejezni az érzelmeit, és azt is felismeri, ki van a közelében.","shortLead":"A Moflin nevű robot a mesterséges intelligencia segítségével képes kifejezni az érzelmeit, és azt is felismeri, ki van...","id":"20210120_moflin_ces_2021_robot_haziallat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7bc4b5a-8b3e-4503-881a-6f8dc380e50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501913bb-88a9-44ac-8d7d-ca9e8d5f61b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_moflin_ces_2021_robot_haziallat","timestamp":"2021. január. 20. 11:03","title":"Bújik, izgatott és aludni is tud: íme Moflin, a legaranyosabb robotállat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nahát. ","shortLead":"Nahát. ","id":"20210119_SZFE_osztalyfonokok_lista_Vidnyanszky_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c141f9-7de5-43a9-9cde-067d59557285","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_SZFE_osztalyfonokok_lista_Vidnyanszky_Attila","timestamp":"2021. január. 19. 17:43","title":"SZFE: Kiderült, kik indítanak osztályt, Vidnyánszky Attila is rajta van a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Kommersant című lap egy, a Honor ügyeit ismerő informátorra hivatkozva azt írja, már készül a mobil, ami visszakapja a Google-ökoszisztémát.","shortLead":"Az orosz Kommersant című lap egy, a Honor ügyeit ismerő informátorra hivatkozva azt írja, már készül a mobil, ami...","id":"20210119_honor_google_mobile_services_gms_google_alkalmazasok_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cece9a2-b3a5-4760-b9ef-5f864d687729","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_honor_google_mobile_services_gms_google_alkalmazasok_android","timestamp":"2021. január. 19. 18:03","title":"Visszatérhet az Android a Honor új telefonjaira, a Google-appokat is megkaphatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nemrég indult újra az üzem egy egy hónapos leállás után. A chipgyártóknál vannak problémák.","shortLead":"Nemrég indult újra az üzem egy egy hónapos leállás után. A chipgyártóknál vannak problémák.","id":"20210119_termeles_kecskemet_mercedesgyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85eacd2f-a7d4-4f23-8451-df0d05b45bc3","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_termeles_kecskemet_mercedesgyar","timestamp":"2021. január. 19. 11:12","title":"Leáll a termelés tíz napra a kecskeméti Mercedes-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]