Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22120efa-9ee5-4e4f-aa9d-fa452e88170a","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A kor felkorbácsolt közhangulatával is szembemenve 75 évvel ezelőtt, 1946 januárjában a nácik politikai vagy származási üldözötteinek egy kicsiny, ám tekintélyes csoportja nyilvánosan emelt szót a magyarországi németség kollektív bűnössé nyilvánítása és kitelepítése ellen.","shortLead":"A kor felkorbácsolt közhangulatával is szembemenve 75 évvel ezelőtt, 1946 januárjában a nácik politikai vagy származási...","id":"202103__svab_kitelepites__kollektiv_megbelyegzes__elfeledett_tiltakozas__a_moralis_hang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22120efa-9ee5-4e4f-aa9d-fa452e88170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96299809-4671-462f-9b1d-5e118473b80b","keywords":null,"link":"/360/202103__svab_kitelepites__kollektiv_megbelyegzes__elfeledett_tiltakozas__a_moralis_hang","timestamp":"2021. január. 23. 16:00","title":"Egy elfeledett tiltakozás: Paptanár, bankelnök és író és gróf is fellépett a svábok kitelepítése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A svájci hatóságok 9 milliárd svájci frankot találtak olyan bankszámlákon, amelyekre tulajdonosaik valószínűleg a Venezuelából kimenekített pénzt helyezték el.","shortLead":"A svájci hatóságok 9 milliárd svájci frankot találtak olyan bankszámlákon, amelyekre tulajdonosaik valószínűleg...","id":"20210123_Gyanus_venezuelai_dollarmilliardok_Svajcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211779ff-aa05-4fcd-a444-2b9bfd88d45b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_Gyanus_venezuelai_dollarmilliardok_Svajcban","timestamp":"2021. január. 23. 16:26","title":"Gyanús venezuelai dollármilliárdok Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210124_duda_erno_vakcina_facebook_google_duckduckgo_koronavirus_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0852e7-6393-4243-9544-c2ba6bb1f9b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_duda_erno_vakcina_facebook_google_duckduckgo_koronavirus_okosora","timestamp":"2021. január. 24. 12:03","title":"Ez történt: Megszólalt Duda Ernő virológus a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a YouTube-on is megtalálhatók az egyes platformokat régóta meghatározó hashtagek (címkék), a szolgáltató nem igazán használta ki őket. Ez változik.","shortLead":"Bár a YouTube-on is megtalálhatók az egyes platformokat régóta meghatározó hashtagek (címkék), a szolgáltató nem igazán...","id":"20210125_youtube_kereses_hashtag_kulcsszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80363a43-c37d-4e05-a4da-06214a6dddbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_youtube_kereses_hashtag_kulcsszo","timestamp":"2021. január. 25. 08:33","title":"Megváltozott a YouTube egyik funkciója, ezernyi új videót fedezhet fel vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","shortLead":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","id":"20210123_Meghalt_Larry_King","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b17400-0eaa-4e9d-ad8e-7314e2b477f3","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Meghalt_Larry_King","timestamp":"2021. január. 23. 14:15","title":"Meghalt a legendás amerikai tévés, Larry King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap estére visszatér a hideg és télies idő.","shortLead":"Vasárnap estére visszatér a hideg és télies idő.","id":"20210124_Eso_ho_hideg_es_tel_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a91dfe-aef1-486b-bedb-3452785598ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Eso_ho_hideg_es_tel_jon","timestamp":"2021. január. 24. 08:43","title":"Eső, hó, hideg és tél jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc548cb-8043-41d1-8655-f14f06d1ad62","c_author":"Mácsai Pál","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Harmadikként Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény Színház alapító igazgatója.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210124_Macsai_Pal__Bucsu_az_Odrytol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc548cb-8043-41d1-8655-f14f06d1ad62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60ea9bf-eda3-4ac1-b226-489739f1eeb6","keywords":null,"link":"/360/20210124_Macsai_Pal__Bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 24. 11:30","title":"Mácsai Pál: „A helyet be lehet zárni. A szellemet nem” – Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ba3b76-c32e-422f-b62e-abaa645e1997","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus játékosoknak szánt monitorral lépett elő: az első olyan 32 colos készülékkel, amibe már HDMI 2.1-es aljzatot építettek.","shortLead":"Az Asus játékosoknak szánt monitorral lépett elő: az első olyan 32 colos készülékkel, amibe már HDMI 2.1-es aljzatot...","id":"20210123_asus_monitor_rog_swift_pg32uq_gamer_monitor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25ba3b76-c32e-422f-b62e-abaa645e1997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886e2e34-dc3d-48bd-9880-e0a0d5c55f92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_asus_monitor_rog_swift_pg32uq_gamer_monitor","timestamp":"2021. január. 23. 12:03","title":"4K-s felbontás 144 Hz-en: ezt tudja az új Asus monitor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]