Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3c74502-b6fa-4b77-9b7d-ac390a8e375a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telexet mostantól két főszerkesztő vezeti.","shortLead":"A Telexet mostantól két főszerkesztő vezeti.","id":"20210125_Dull_Szabolcs_Telex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c74502-b6fa-4b77-9b7d-ac390a8e375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d6ae1-2eea-49cb-9fdd-a30bfbb21076","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Dull_Szabolcs_Telex","timestamp":"2021. január. 25. 16:07","title":"Főszerkesztőként csatlakozik a Telexhez Dull Szabolcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását.","shortLead":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja...","id":"20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0dc164-cffb-4b6c-bb44-41ec468bf106","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 24. 15:33","title":"Veszélyben az osztrák oltási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9269ea-e067-4503-8f8f-a6ac76bfa8b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rohanásnak csak az elektronika vet véget 252 km/h-nál. ","shortLead":"A rohanásnak csak az elektronika vet véget 252 km/h-nál. ","id":"20210125_Volkswagen_Golf_GTI_Clubsport_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9269ea-e067-4503-8f8f-a6ac76bfa8b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308a44d-53aa-4eae-b0e5-68f1f5ce89f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Volkswagen_Golf_GTI_Clubsport_valtozata","timestamp":"2021. január. 26. 04:34","title":"Nem vall szégyent az Autobahnon a 300 lóerős Volkswagen Golf GTI Clubsport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkíséreltük letölteni az innovációs minisztérium által összerakott digitális jólét szoftvercsomagot, amelyhez január 25-től, mától férhetnek hozzá a magyarok. Első tapasztalataink szerint az oldal gyakran igen lassan működik. Amikor sikerül elérni, és az ember meglátja a programok listáját, akkor jön rá: ezért talán kár volt próbálkozni.","shortLead":"Megkíséreltük letölteni az innovációs minisztérium által összerakott digitális jólét szoftvercsomagot, amelyhez január...","id":"20210125_itm_digitalis_jolet_alapcsomag_ingyenes_szoftverek_home_office_digitalizacio_otthoni_munkavegzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33099c3-9a19-4504-abce-acd11cbff73d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_itm_digitalis_jolet_alapcsomag_ingyenes_szoftverek_home_office_digitalizacio_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2021. január. 25. 10:33","title":"Mától letölthető a kormány ingyenes otthoni szoftvercsomagja, de ne örüljön előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cc4cc4-5976-4b96-9d98-846f05b2d585","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezüsttálcán hozták a cukormentes kólát, ha megnyomta.","shortLead":"Ezüsttálcán hozták a cukormentes kólát, ha megnyomta.","id":"20210124_Biden_megvalt_Trump_kolarendelo_gombjatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cc4cc4-5976-4b96-9d98-846f05b2d585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3338e58f-c6b7-4a7f-91e9-6b7be233a51e","keywords":null,"link":"/elet/20210124_Biden_megvalt_Trump_kolarendelo_gombjatol","timestamp":"2021. január. 24. 14:38","title":"Biden megvált Trump kólarendelő gombjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","shortLead":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","id":"20210125_portugalia_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d359a065-3004-4abe-83c7-900c02c14e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_portugalia_valasztas","timestamp":"2021. január. 25. 05:17","title":"Olyan többséggel választották újra a portugál elnököt, hogy második forduló sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","shortLead":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","id":"20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce9aef-e4dc-43a5-9ea3-12a899e3a3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","timestamp":"2021. január. 25. 10:05","title":"5-ös alá: itt a nyújtott BMW 3 Gran Limousine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932ac6fa-f16a-4b8c-8179-cbbcf5a5e86c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövének (ESO VLT) adatait is felhasználva csillagászok olyan bolygórendszert fedeztek fel, amelynek hat planétájából öt furcsa ütemben járja körbe a központi csillagot. A felfedezésnek magyar szálai is vannak.","shortLead":"Az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövének (ESO VLT) adatait is felhasználva csillagászok olyan...","id":"20210125_csillagaszat_europai_deli_obszervatorium_toi_178_szinkron_bolygorendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932ac6fa-f16a-4b8c-8179-cbbcf5a5e86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa21105c-163a-448f-8b46-b0371c0512bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_csillagaszat_europai_deli_obszervatorium_toi_178_szinkron_bolygorendszer","timestamp":"2021. január. 25. 16:03","title":"Különleges mozgású, rejtélyes hatbolygós rendszert fedeztek fel a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]