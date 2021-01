Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65f63fd7-3762-4247-965b-565a87d1d295","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi magyar szövetségi kapitány már másodszor irányíthatja a berliniek felnőttcsapatát.","shortLead":"A korábbi magyar szövetségi kapitány már másodszor irányíthatja a berliniek felnőttcsapatát.","id":"20210125_dardai_pal_hertha_bsc_vezetoedzo_bundesliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65f63fd7-3762-4247-965b-565a87d1d295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a535c05-c58b-4e3b-aee9-d712205d1117","keywords":null,"link":"/sport/20210125_dardai_pal_hertha_bsc_vezetoedzo_bundesliga","timestamp":"2021. január. 25. 15:32","title":"Hivatalos: újra Dárdai Pál a Hertha BSC vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök hétfőn tagadta, hogy bármi köze lenne a Navalnij ellenzéki aktivista által bemutatott, a Fekete-tenger partján álló palotához.","shortLead":"Az orosz elnök hétfőn tagadta, hogy bármi köze lenne a Navalnij ellenzéki aktivista által bemutatott, a Fekete-tenger...","id":"20210125_Putyin_Navalnij_palota_Fekete_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4809f0-10bb-43e0-8709-1b7547bf576a","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Putyin_Navalnij_palota_Fekete_tenger","timestamp":"2021. január. 25. 14:28","title":"Putyin tagadja, hogy titkos palotája lenne a Fekete-tengernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"Helena Dalli","category":"gazdasag","description":"A Covid-19-világjárvány olyan egyenlőtlenségekre világított rá, amelyekkel a fogyatékossággal élő személyek folyamatosan szembesülnek, és az is világossá vált, hogy emiatt a pandémia ezekre az emberekre súlyosabb hatást gyakorol - írja Helena Dalli, az Európai Bizotts","shortLead":"A Covid-19-világjárvány olyan egyenlőtlenségekre világított rá, amelyekkel a fogyatékossággal élő személyek...","id":"20210127_helena_dalli_kommentar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611d1243-b2dc-4758-9ea2-68ca114cfea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_helena_dalli_kommentar","timestamp":"2021. január. 27. 11:30","title":"Helena Dalli: A járvány utáni helyreállításban is kiemelt szerepet szán az EU a fogyatékkal élők segítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d186c41e-cc1b-4402-968f-95f86ca5a621","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Öt elefánt tetemét találták meg, néhány hónapja viszont több száz állat hullott el az afrikai országban. 