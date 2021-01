Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nyugat-európaiak háromszor annyi műanyagot használnak, mint a globális átlag.","shortLead":"A nyugat-európaiak háromszor annyi műanyagot használnak, mint a globális átlag.","id":"20210129_muanyag_europa_kornyezetszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f278a42-6834-4f14-9e82-9296bd1cb1e3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_muanyag_europa_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. január. 29. 10:57","title":"Belefullad a műanyagba Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha tudnánk azzal mit kezdeni.\r

","shortLead":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha...","id":"202104_vigyazz_kesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89805c13-c8ed-46d0-9a80-e0c4d051886a","keywords":null,"link":"/360/202104_vigyazz_kesz","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":" A háziorvosoknak küldött tájékoztatóban egy sor sincs az orosz vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b14ff84-6352-471d-997c-bc5081dd18c6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a jó szex, hanem a rendezett élettér, a közös hit és a pénzhez való viszony is meghatározó lehet egy párkapcsolat hosszú távú fennmaradásában – derül ki egy új magyar kutatásból, amely a karantén alatti párkapcsolati dinamikákat vizsgálta meg. ","shortLead":"Nemcsak a jó szex, hanem a rendezett élettér, a közös hit és a pénzhez való viszony is meghatározó lehet...","id":"20210129_Igy_valtak_jobba_vagy_rosszabba_a_magyar_parkapcsolatok_a_karanten_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b14ff84-6352-471d-997c-bc5081dd18c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79d5859-0b63-4103-9104-160fd988859a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210129_Igy_valtak_jobba_vagy_rosszabba_a_magyar_parkapcsolatok_a_karanten_alatt","timestamp":"2021. január. 29. 08:15","title":"Így váltak jobbá vagy rosszabbá a magyar párkapcsolatok a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fee52a-573b-4923-8acc-d89b43dc0d6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eredetileg tervezettnél két hónappal később tarthatják meg a Cannes-i Filmfesztivált.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél két hónappal később tarthatják meg a Cannes-i Filmfesztivált.","id":"20210127_Cannesi_Filmfesztival_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99fee52a-573b-4923-8acc-d89b43dc0d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3120a08a-4586-45c0-8315-3a9f3fb02f14","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Cannesi_Filmfesztival_halasztas","timestamp":"2021. január. 27. 18:27","title":"Elhalasztották a Cannes-i Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2041d3ec-57a6-49b7-bdc7-41bff2a7c67d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt húsz évben leginkább könyvet rendeltek az online piactéren.","shortLead":"Az elmúlt húsz évben leginkább könyvet rendeltek az online piactéren.","id":"20210127_Online_hirdetes_Vatera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2041d3ec-57a6-49b7-bdc7-41bff2a7c67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834d57d9-0f6b-46c1-9cad-ccab59f5110a","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_Online_hirdetes_Vatera","timestamp":"2021. január. 27. 16:54","title":"Már egymilliárd hirdetést adtak fel a Vaterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7987c273-0640-4b40-83f1-e2c355cefc28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül ment át az alapítványi fenntartásúvá alakulásról szóló előterjesztés.","shortLead":"Egyetlen tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül ment át az alapítványi fenntartásúvá alakulásról szóló előterjesztés.","id":"20210128_semmelweis_egyetem_alapitvany_modellvaltas_szenatus_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7987c273-0640-4b40-83f1-e2c355cefc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad01a05e-2640-4118-b99c-36f51f61e651","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_semmelweis_egyetem_alapitvany_modellvaltas_szenatus_szavazas","timestamp":"2021. január. 28. 18:50","title":"Megszavazta a modellváltást a Semmelweis Egyetem szenátusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány ellenére sem vesztett népszerűségéből a babaváró hitel, 2020 áprilisa óta rendszerint havonta 50 milliárd forint körüli összeget folyósítanak belőle a hitelintézetek. Most azok is jól járnak, akiknek az igénylést követő öt évben nem születik gyerekük vagy elválnak, az őket sújtó büntetést meghatározó referenciamutató ugyanis csökkent.","shortLead":"A járvány ellenére sem vesztett népszerűségéből a babaváró hitel, 2020 áprilisa óta rendszerint havonta 50 milliárd...","id":"20210129_Babavaro_hitel_korkep_milyen_feltetelekre_szamithatnak_akik_most_adjak_be_az_igenylest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1436b4-0282-4c24-9acf-27b32a403003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_Babavaro_hitel_korkep_milyen_feltetelekre_szamithatnak_akik_most_adjak_be_az_igenylest","timestamp":"2021. január. 29. 07:20","title":"Babaváróhitel-körkép: milyen feltételekre számíthatnak, akik most adják be az igénylést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csak azok kaphatnak Madridban koronavírus-oltást a következő tíz napban, akik már a második adagra várnak.","shortLead":"Csak azok kaphatnak Madridban koronavírus-oltást a következő tíz napban, akik már a második adagra várnak.","id":"20210127_madrid_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7e487c-e49f-4d4d-a401-9928b9e87e12","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_madrid_vakcina_oltas","timestamp":"2021. január. 27. 21:37","title":"Részben felfüggesztették Madridban az oltásokat, mert nincs elég vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]