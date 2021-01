Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megköszönte a meghívást, és arról beszélt, milyen fontos, hogy több forrásból lehessen gázt beszerezni. Pénteken volt a horvátországi Krk szigetén létrehozott LNG-terminál ünnepélyes megnyitója.","shortLead":"Megköszönte a meghívást, és arról beszélt, milyen fontos, hogy több forrásból lehessen gázt beszerezni. Pénteken volt...","id":"20210129_lng_gazterminal_krk_sziget_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a908e351-21a8-440f-a7b6-f1d179333aaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_lng_gazterminal_krk_sziget_szijjarto","timestamp":"2021. január. 29. 13:59","title":"Szijjártó Péterrel nyitották meg a horvátországi gázterminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult intróját) a The House of The Rising Sun elején. 77 éves volt. ","shortLead":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult...","id":"20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e681373-5ae6-4760-9efd-cc2460e85e40","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","timestamp":"2021. január. 30. 18:31","title":"Meghalt a The Animals gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint megkapta az OGYÉI engedélyét, Szijjártó Péter már szerződött is a Sinopharm vakcinájára.","shortLead":"Amint megkapta az OGYÉI engedélyét, Szijjártó Péter már szerződött is a Sinopharm vakcinájára.","id":"20210129_sinopharm_szijjarto_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9582495-f3ac-43eb-8089-d4de0d0e31df","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_sinopharm_szijjarto_szerzodes","timestamp":"2021. január. 29. 15:54","title":"Szijjártó: 5 millió adag kínai vakcinát vesz a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön a médiapiaci kódex, amellyel az ausztrál vezetés pénzt kérhetne a közösségi oldalaktól. A Facebook és a Google hevesen támadja a jogszabályt.","shortLead":"Jön a médiapiaci kódex, amellyel az ausztrál vezetés pénzt kérhetne a közösségi oldalaktól. A Facebook és a Google...","id":"20210131_mark_zuckerberg_ausztralia_mediapiac_sajtoorganumok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4c7a7e-b4a3-454d-9e3f-1cc3630bb7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_mark_zuckerberg_ausztralia_mediapiac_sajtoorganumok","timestamp":"2021. január. 31. 08:51","title":"Zuckerberg nem tudta megakadályozni, hogy az ausztrál kormány bevezesse a Facebook elleni szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori dzsúdópartner állítólag hitelekből vette a luxuskomplexumot.","shortLead":"Az egykori dzsúdópartner állítólag hitelekből vette a luxuskomplexumot.","id":"20210130_Putyin_baratja_szerint_nem_is_Putyine_a_Putyinnak_tulajdonitott_palota_hanem_az_ove","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d8e24b-1826-4eb0-8a54-051af214233f","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Putyin_baratja_szerint_nem_is_Putyine_a_Putyinnak_tulajdonitott_palota_hanem_az_ove","timestamp":"2021. január. 30. 18:35","title":"Putyin barátja szerint nem is Putyiné a Putyinnak tulajdonított palota, hanem az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6bb2cb-4eb6-4260-9689-b280e4981822","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Nagycsaládos anyaként különösen felháborítja a Fidesz álságos családpolitikája Szél Bernadettet, akit politikai ambícióiról is kérdeztünk.","shortLead":"Nagycsaládos anyaként különösen felháborítja a Fidesz álságos családpolitikája Szél Bernadettet, akit politikai...","id":"202104__szel_bernadett__boldog_csaladrol_2022_eselyeirol__mar_kerdezni_sem_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c6bb2cb-4eb6-4260-9689-b280e4981822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be868e3f-5c0c-4c73-a7c5-8d5e35b84511","keywords":null,"link":"/360/202104__szel_bernadett__boldog_csaladrol_2022_eselyeirol__mar_kerdezni_sem_lehet","timestamp":"2021. január. 29. 11:00","title":"Szél Bernadett: Aki idáig kitartott a Fidesz ellen, annak missziója van ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818de90f-b916-471e-88c5-8869848ce5d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pakisztánban már kémiai kasztrációval is büntethetik azokat, akiket nemi erőszak miatt ítéltek el. Az erről szóló elnöki rendelet komoly társadalmi vitát váltott ki. A folyamat során az elítéltnek potencia- és libidócsökkentő gyógyszereket adnak. Amikor a büntetésük letelik, a gyógyszeradagolást abbahagyják és a hatásuk megszűnik. Sok orvos azért bírálja a módszert, mert súlyos mellékhatásai lehetnek. Az egyik áldozat ügyvédje viszont azért tartja rossz döntésnek, mert a korábban bevezetett, még szigorúbb büntetések sem csökkentették az esetek számát. A Deutsche Welle riportja.\r

","shortLead":"Pakisztánban már kémiai kasztrációval is büntethetik azokat, akiket nemi erőszak miatt ítéltek el. Az erről szóló...","id":"20210129_Kemiai_kasztracio_nemi_eroszak_Pakisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818de90f-b916-471e-88c5-8869848ce5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67becbf-41e0-4101-81b0-c0d0b9dc6d86","keywords":null,"link":"/elet/20210129_Kemiai_kasztracio_nemi_eroszak_Pakisztan","timestamp":"2021. január. 29. 11:40","title":"Kémiai kasztrálással büntethetik a nemi erőszaktevőket Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A peron és a szerelvény közé szorult egy utas lába az Astoria megállónál.","shortLead":"A peron és a szerelvény közé szorult egy utas lába az Astoria megállónál.","id":"20210129_baleset_2es_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43db2c4-1e44-4d9f-a0fc-67294fefac10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_baleset_2es_metro","timestamp":"2021. január. 29. 16:42","title":"Baleset miatt nem jár a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]