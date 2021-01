Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00e88a4b-ebdd-445b-8c87-d4dd905d0c1a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jók a pörgős és ritmusos rock, dance, hiphop vagy R&B számok az edzés- vagy versenyhangulat megteremtéséhez, de a sportolóknak érdemes lenne olykor klasszikus zenét is hallgatniuk fizikai erőkifejtés közben. ","shortLead":"Jók a pörgős és ritmusos rock, dance, hiphop vagy R&B számok az edzés- vagy versenyhangulat megteremtéséhez, de...","id":"202104_edzes_klasszikus_zenere_kardio_mozartra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00e88a4b-ebdd-445b-8c87-d4dd905d0c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf15433-8d6d-4396-9e0a-6f260c9e4fad","keywords":null,"link":"/360/202104_edzes_klasszikus_zenere_kardio_mozartra","timestamp":"2021. január. 30. 08:30","title":"Kardió Mozartra: sokat dobhat az edzésen, ha közben klasszikus zene szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e634d4-baa7-49e6-aa80-f784433933b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zack Nelson arra volt kíváncsi, mit rejt a Samsung idei csúcsmobiljának, a Galaxy S21 Ultrának belseje, ezért atomjaira szedte. Talált néhány érdekességet.","shortLead":"Zack Nelson arra volt kíváncsi, mit rejt a Samsung idei csúcsmobiljának, a Galaxy S21 Ultrának belseje, ezért atomjaira...","id":"20210129_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_teardown_video_jerryrigeverything","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e634d4-baa7-49e6-aa80-f784433933b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8cec1d-7938-4eff-9448-d4c22c93bf99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_teardown_video_jerryrigeverything","timestamp":"2021. január. 29. 19:03","title":"Szétszedték a Samsung Galaxy S21 Ultrát, ezt rejti a belseje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"LMP-kompatibilisebb hibridre cserélte autóját, megnövelte megtakarításait és az IKEA-ban vett polcot képviselői irodájába az LMP-s Ungár Péter – derül ki az ellenzéki politikus 2021-es vagyonbevallásából, amit már a törvényes határidő előtt eljuttatott a hvg.hu-nak.","shortLead":"LMP-kompatibilisebb hibridre cserélte autóját, megnövelte megtakarításait és az IKEA-ban vett polcot képviselői...","id":"20210129_Itt_az_elso_vagyonnyilatkozat_Ungar_Peter_zoldebb_terepjarora_valtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d46475-f47c-4d54-a1f5-73f10a4eda55","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Itt_az_elso_vagyonnyilatkozat_Ungar_Peter_zoldebb_terepjarora_valtott","timestamp":"2021. január. 29. 13:14","title":"Itt az első vagyonnyilatkozat: Ungár Péter zöldebb terepjáróra váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A négyesért viszont majdnem félmilliót fizetnek, itt találja a számokat. ","shortLead":"A négyesért viszont majdnem félmilliót fizetnek, itt találja a számokat. ","id":"20210130_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4b174f-f362-41ec-90c0-761b537193a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210130_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2021. január. 30. 20:14","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult intróját) a The House of The Rising Sun elején. 77 éves volt. ","shortLead":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult...","id":"20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e681373-5ae6-4760-9efd-cc2460e85e40","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","timestamp":"2021. január. 30. 18:31","title":"Meghalt a The Animals gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365cb282-d390-4b37-bc4b-600abeeb2da1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szórakozóhelyek palettája várhatóan teljesen átalakul majd a járványhelyzet utáni világban, legalábbis erre számít a hazai underground zenei élet egyik prominense, DJ Infragandhi. A túléléshez nincs kézikönyv, de a Fülkében elmesélte hogyan szórakozhatunk majd talán a járvány után.","shortLead":"A szórakozóhelyek palettája várhatóan teljesen átalakul majd a járványhelyzet utáni világban, legalábbis erre számít...","id":"20210130_DJ_Infragandhi_a_Fulkeben_Mentoovek_hijan_teljes_a_panik_a_szektorunkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365cb282-d390-4b37-bc4b-600abeeb2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af7b7b5-bad1-47c2-9cbb-d1af1e270f33","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_DJ_Infragandhi_a_Fulkeben_Mentoovek_hijan_teljes_a_panik_a_szektorunkban","timestamp":"2021. január. 30. 11:00","title":"DJ Infragandhi a Fülkében: \"Mentőövek híján teljes a pánik a szektorunkban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megköszönte a meghívást, és arról beszélt, milyen fontos, hogy több forrásból lehessen gázt beszerezni. Pénteken volt a horvátországi Krk szigetén létrehozott LNG-terminál ünnepélyes megnyitója.","shortLead":"Megköszönte a meghívást, és arról beszélt, milyen fontos, hogy több forrásból lehessen gázt beszerezni. Pénteken volt...","id":"20210129_lng_gazterminal_krk_sziget_szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a908e351-21a8-440f-a7b6-f1d179333aaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_lng_gazterminal_krk_sziget_szijjarto","timestamp":"2021. január. 29. 13:59","title":"Szijjártó Péterrel nyitották meg a horvátországi gázterminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df3045d-bb7c-4f25-bb18-08e1d257410e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Keresőgép, de nem párkereső, mégis mindenkinek a Tinder jut róla eszébe, mert hasonlóan működik: jobbra vagy balra kell húzni az eredményeket aszerint, hogy a felhasználónak tetszenek-e vagy sem. ","shortLead":"Keresőgép, de nem párkereső, mégis mindenkinek a Tinder jut róla eszébe, mert hasonlóan működik: jobbra vagy balra kell...","id":"202104_intelligens_kereso_privat_uzemmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df3045d-bb7c-4f25-bb18-08e1d257410e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d23a63-7a45-49fd-96ef-eeb61182e012","keywords":null,"link":"/360/202104_intelligens_kereso_privat_uzemmod","timestamp":"2021. január. 29. 10:00","title":"Privát üzemmód: a német Xayn kereső leváltaná a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]