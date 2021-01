Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult intróját) a The House of The Rising Sun elején. 77 éves volt. ","shortLead":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult...","id":"20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e681373-5ae6-4760-9efd-cc2460e85e40","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","timestamp":"2021. január. 30. 18:31","title":"Meghalt a The Animals gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb28a718-9483-43d7-b97b-6e48c24e5e42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Unió tovább szigorítaná a jogszabályokat, hogy még véletlenül se lehessen összekeverni a tejtermékeket és azok vegán alternatíváit.","shortLead":"Az Európai Unió tovább szigorítaná a jogszabályokat, hogy még véletlenül se lehessen összekeverni a tejtermékeket és...","id":"20210129_Szivatna_az_Europai_Unio_a_vegan_elelmiszercegeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb28a718-9483-43d7-b97b-6e48c24e5e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b79496-64b1-4fe0-89cc-bf3e066182f6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_Szivatna_az_Europai_Unio_a_vegan_elelmiszercegeket","timestamp":"2021. január. 29. 11:35","title":"Szigorítaná az EU, hogy mi kerülhet egy vegán termék csomagolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Hárommillióan lennének erre jogosultak, de csak tizedrészük vállalná az áttelepülést - legalábbis Boris Johnson brit miniszterelnök így nyilatkozott.

","shortLead":"Hárommillióan lennének erre jogosultak, de csak tizedrészük vállalná az áttelepülést - legalábbis Boris Johnson brit...","id":"20210130_300_ezer_hongkongi_koltozhet_NagyBritanniaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2934aed9-15af-46f5-ac0f-a07fe5fbf48e","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_300_ezer_hongkongi_koltozhet_NagyBritanniaba","timestamp":"2021. január. 30. 10:05","title":"300 ezer hongkongi költözhet Nagy-Britanniába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e84b00c-b5be-4a1a-9f5d-b2e1b8b83d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők szerint ahhoz, hogy a vizeket megtisztítsuk a műanyagoktól, tudnunk kell, hogy a hulladék miként jut oda.","shortLead":"A szakértők szerint ahhoz, hogy a vizeket megtisztítsuk a műanyagoktól, tudnunk kell, hogy a hulladék miként jut oda.","id":"20210129_bodrog_jelado_gps_palack_muanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e84b00c-b5be-4a1a-9f5d-b2e1b8b83d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9febbe4-3002-4de6-8e15-45e029be6734","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_bodrog_jelado_gps_palack_muanyag","timestamp":"2021. január. 29. 11:23","title":"Jeladós palackot engedtek el a Bodrogon, hogy kiderüljön, merre úsznak a hulladékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a több millió dal mellett egyéb tartalmak (például podcastek) is megtalálhatók a Spotifyon, úgy tűnik, a jövőben nagyobb jelentőségűvé válik a platform hangoskönyvkínálata.","shortLead":"Bár a több millió dal mellett egyéb tartalmak (például podcastek) is megtalálhatók a Spotifyon, úgy tűnik, a jövőben...","id":"20210129_spotify_hangoskonyvek_kinalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69acdc-c688-44c4-a4b7-ca5f4cca4f7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_spotify_hangoskonyvek_kinalata","timestamp":"2021. január. 29. 10:33","title":"Rástartol a hangoskönyvekre a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A négyesért viszont majdnem félmilliót fizetnek, itt találja a számokat. ","shortLead":"A négyesért viszont majdnem félmilliót fizetnek, itt találja a számokat. ","id":"20210130_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4b174f-f362-41ec-90c0-761b537193a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210130_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2021. január. 30. 20:14","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ingatlanos biznisz után tovább szélesedett az Avalon Center tevékenységi köre.","shortLead":"Az ingatlanos biznisz után tovább szélesedett az Avalon Center tevékenységi köre.","id":"202104_skycredit_hiteleznek_ahell_gyartoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fcb3cc-b3a7-4c81-a5f4-6ad12c01b16a","keywords":null,"link":"/360/202104_skycredit_hiteleznek_ahell_gyartoi","timestamp":"2021. január. 29. 12:00","title":"Hitelezésbe fognak a Hell energiaital gyártói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás értelmében a tagállamok 300 millió adagot szerezhetnek be a brit–svéd vállalat oltóanyagából.","shortLead":"A megállapodás értelmében a tagállamok 300 millió adagot szerezhetnek be a brit–svéd vállalat oltóanyagából.","id":"20210129_Astrazeneca_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9cb907-5163-43e6-8a51-496d84c9332b","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Astrazeneca_szerzodes","timestamp":"2021. január. 29. 18:08","title":"Nyilvánossá tették az Európai Bizottság és az AstraZeneca szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]