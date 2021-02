Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google összeházasította a mobilos térképet és a Street View-t, hogy még egyértelműbb legyen, hol mit kellene látnunk az utunk során.","shortLead":"A Google összeházasította a mobilos térképet és a Street View-t, hogy még egyértelműbb legyen, hol mit kellene látnunk...","id":"20210202_google_terkep_navigacio_utcakep_street_view","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795b8818-bce0-40be-a59e-6fa665e51bd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_google_terkep_navigacio_utcakep_street_view","timestamp":"2021. február. 02. 14:03","title":"Újfajta navigáció jön a Google Térképbe, érdemes lesz kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztésének köszönhetően átláthatóbbá váltak az androidos Chrome böngészőben a megnyitott lapfülek, és csoportosítani is lehet azokat.","shortLead":"A Google új fejlesztésének köszönhetően átláthatóbbá váltak az androidos Chrome böngészőben a megnyitott lapfülek, és...","id":"20210203_android_google_chrome_bongeszo_88_verzio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74e7d2e-5631-41fd-8cdb-fe1928605011","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_android_google_chrome_bongeszo_88_verzio","timestamp":"2021. február. 03. 08:03","title":"Androidos? Frissítse a Chrome böngészőt, átláthatóbb lesz a böngészés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2f2d5a-e13a-40d4-96cd-6ccde1d0ffb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyanús körülmények közt, ráadásul a cégek méretéhez képest hatalmas állami támogatásokat zsebelt be a Laposa-cégcsoport.","shortLead":"Gyanús körülmények közt, ráadásul a cégek méretéhez képest hatalmas állami támogatásokat zsebelt be a Laposa-cégcsoport.","id":"20210202_mtu_laposa_bence_balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce2f2d5a-e13a-40d4-96cd-6ccde1d0ffb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07deacc-e280-4600-b740-72bf6f3b499d","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_mtu_laposa_bence_balaton","timestamp":"2021. február. 02. 14:33","title":"Annyi állami támogatást kapott az egyik Laposa-cég, mint az éves árbevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8be874c-59c0-4df1-a901-d0ee2646e3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz egykori vezetője 60 éves volt.","shortLead":"A helyi Fidesz egykori vezetője 60 éves volt.","id":"20210204_totkomlos_takacs_ferenc_boller_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8be874c-59c0-4df1-a901-d0ee2646e3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59c7484-a679-473b-b7d3-5794225bf818","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_totkomlos_takacs_ferenc_boller_orban_viktor","timestamp":"2021. február. 04. 06:50","title":"Elhunyt Tótkomlós korábbi alpolgármestere, akit Orbán Viktor böllérjeként is ismertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a29acc-0607-41ca-8f4f-932974aa66b5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A fegyvervásárlásra szánt pénz kampányra mehetett el.","shortLead":"A fegyvervásárlásra szánt pénz kampányra mehetett el.","id":"20210203_Karachigate_Franciaorszag_exminiszterelnoket_is_korrupcioval_vadoljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41a29acc-0607-41ca-8f4f-932974aa66b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ebd17d-e9f7-4236-bb4a-6d16c5ee854f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_Karachigate_Franciaorszag_exminiszterelnoket_is_korrupcioval_vadoljak","timestamp":"2021. február. 03. 14:10","title":"Karachi-gate: Franciaország exminiszterelnökét is korrupcióval vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bántalmazásról és egy tinédzser becserkészéséről szóló vádak után nemcsak szerződést bont a sztárral a két tévés sorozat, amelyben szerepel, de a már felvett jeleneteit sem adják le.","shortLead":"A bántalmazásról és egy tinédzser becserkészéséről szóló vádak után nemcsak szerződést bont a sztárral a két tévés...","id":"20210203_Kivagjak_Marilyn_Mansont_a_filmsorozataibol_a_szexualis_eroszakrol_szolo_vadak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207cd2c-e7b5-4397-a14a-6d4e73bd9afc","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Kivagjak_Marilyn_Mansont_a_filmsorozataibol_a_szexualis_eroszakrol_szolo_vadak_miatt","timestamp":"2021. február. 03. 12:31","title":"Kivágják Marilyn Mansont a filmsorozataiból a szexuális erőszakról szóló vádak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa09004-9b21-4d98-9f67-e0c521bcf76e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nincs olyan szál, ami ne Seszták Miklóshoz vezetne abban a több mint három éve teljes homály övezte kisvárdai projektben, amellyel 2,2 milliárd forint támogatásból lórehabilitációs központtal kombinált lovasakadémia épülne.","shortLead":"Nincs olyan szál, ami ne Seszták Miklóshoz vezetne abban a több mint három éve teljes homály övezte kisvárdai...","id":"20210203_Volt_miniszter_ismeroseitol_vett_telkeken_epul_allami_lovaskozpont_a_keleti_Felcsuton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa09004-9b21-4d98-9f67-e0c521bcf76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c58811-0d94-4663-bf07-a60d6a027276","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Volt_miniszter_ismeroseitol_vett_telkeken_epul_allami_lovaskozpont_a_keleti_Felcsuton","timestamp":"2021. február. 03. 13:56","title":"Volt miniszter ismerőseitől vett telkeken épül állami lovasközpont a Kelet Felcsútján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","shortLead":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","id":"20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5fd92d-1e08-48c6-b339-ebbf37a940b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","timestamp":"2021. február. 02. 17:40","title":"Google-ra cseréli autóiban a Microsoftot a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]