[{"available":true,"c_guid":"66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","shortLead":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","id":"20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a68f8d-859a-47a8-8eac-eb06ea57dfdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","timestamp":"2021. február. 03. 17:01","title":"13 javaslatot írt a kamara, hogyan lehetne megúszni a vendéglátós cégek tömeges bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tárolták egységes, visszakereshető rendszerben sportba ömlő közpénzt az Emminél.","shortLead":"Nem tárolták egységes, visszakereshető rendszerben sportba ömlő közpénzt az Emminél.","id":"20210203_tao_nyilvantartas_papir_alapon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24085a0-b155-47c1-a104-e9a585846e1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_tao_nyilvantartas_papir_alapon","timestamp":"2021. február. 03. 18:20","title":"Tíz év után informatikai rendszer készül a tao-költések követésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd7445d-0fca-4f3c-967f-f27611bab385","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közismert tolvajok, mégsem bántják őket, hanem inkább üzletelnek velük. Azokról a makákókról van szó, amelyek az indonéziai Bali szigetén, az Uluwatu-templomban élnek, és rendszeresen elcsenik a turisták holmijait. ","shortLead":"Közismert tolvajok, mégsem bántják őket, hanem inkább üzletelnek velük. Azokról a makákókról van szó, amelyek az indonéziai Bali szigetén, az Uluwatu-templomban élnek, és rendszeresen elcsenik a turisták holmijait.","id":"202104_majmok_gazdasagi_venaval_allatira_alkudoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd7445d-0fca-4f3c-967f-f27611bab385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdfd6d-87bf-4d5c-bb97-4a74afb3b166","keywords":null,"link":"/360/202104_majmok_gazdasagi_venaval_allatira_alkudoznak","timestamp":"2021. február. 03. 10:00","title":"A makákók felmérik, milyen értékű tárgyat csentek el, és annak megfelelően alkudoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null} ","shortLead":"Mindösszesen tíz példány készült belőle. ","id":"20210202_Brabus_Rocket_900_loerovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b6772b-443f-4b15-ae12-b1e7a7016884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff7490b-adab-400e-8889-eabdbdf4313b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Brabus_Rocket_900_loerovel","timestamp":"2021. február. 04. 04:18","title":"180 millióért eladó egy egészen extrém, 900 lóerős Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ce27e0-52ed-4382-a2e8-6e99c42aa1e9","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Mindössze hat évet élt, de máig legendás híre van a Tilos az Á-nak. A 90-es évek első felének legfontosabb helye volt, ahol együtt bulizott az akkori belügyminiszter a Fidesz tagjaival, ahol rendszeresen fellépett a még ismeretlen Quimby vagy Kispál és Borz, ahonnan a Tilos Rádió indult. A hely alapításában nagy szerepe volt holland házfoglalóknak, egy lakásnyeremény-betétnek, a jószerencsének és mindenekelőtt a rendszerváltás utáni bizakodó légkörnek. Az egykori alapító szerint nem jó ötlet ugyanezzel a névvel most újranyitni, Interjú Németh Vladimirrel, vagy ahogy mindenki ismeri, Vovával.","shortLead":"Mindössze hat évet élt, de máig legendás híre van a Tilos az Á-nak. A 90-es évek első felének legfontosabb helye volt...","id":"20210204_A_rendszervaltas_euforiaja_nelkul_nem_lett_volna_Tilos_az_A","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95ce27e0-52ed-4382-a2e8-6e99c42aa1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d6b2f-319f-42db-86f2-841bc90a146b","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_A_rendszervaltas_euforiaja_nelkul_nem_lett_volna_Tilos_az_A","timestamp":"2021. február. 04. 20:00","title":"A rendszerváltás eufóriája nélkül nem lett volna Tilos az Á – interjú az alapító Németh Vladimirrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}